Toyota Hilux AT35 2021 gần 2 tỷ đồng, "đối thủ" Ford Ranger Raptor

Toyota Hilux thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 6 năm ngoái. Sau hơn nửa năm, mẫu xe bán tải này đã được bổ sung phiên bản độ mang tên Arctic Trucks 35 (AT35). Đây là phiên bản độ do hãng Arctic Trucks tạo ra nhằm tăng thêm khả năng off-road cho Toyota Hilux mới. Toyota Hilux AT35 2021 mới được phát triển dựa trên Hilux Invincible X Double Cab tại thị trường Anh quốc. So với nguyên bản, Toyota Hilux AT35 2021 được nâng cấp đáng kể ở khung gầm, hệ thống treo và cả thiết kế. Điểm nhấn đáng chú ý của Toyota Hilux AT35 2021 bao gồm thanh chống lật có thể điều chỉnh, giảm xóc Bilstein và nhíp mới của hệ thống treo. Tiếp đến là khóa vi sai chống trượt trên cầu trước và cầu sau cải tiến, giúp mẫu xe bán tải này có khả năng off-road tốt hơn. Chưa hết, Toyota Hilux AT35 2021 còn sở hữu chiều cao gầm tăng 65 mm so với nguyên bản. Nhờ đó, góc tiếp cận của xe tăng 9 độ trong khi góc thoát tăng 3 độ. Riêng mặt bên trong của hốc bánh đã được thay đổi thiết kế để phù hợp với bộ vành hợp kim Arctic Trucks 17 inch và lốp BFGoodrich KO2 All-Terrain 35 inch, chạy mọi địa hình. Hãng độ Arctic Trucks cho biết, lốp này mang đến cảm giác lái an tâm hơn khi chạy trên những bề mặt yếu. Những "phượt thủ" thực thụ có thể chọn lốp BFGoodrich KM3 Mud-Terrain, đi kèm bộ bơm lốp và máy bơm lốp hiệu suất cao 12 V nằm trong khoang động cơ. Thêm vào đó là vai bò trên thùng sau, chắn bùn trước/sau mới, bậc lên xuống mở rộng, tem chữ nổi AT35 và đề-can 30th Anniversary như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản độ của Toyota Hilux 2021. Khi mua mẫu xe bán tải độ này, khách hàng có thể chọn thêm tấm ốp bên dưới gầm, dải đèn Vision X trên lưới tản nhiệt và nắp thùng sau Truxedo. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Hilux AT35 2021 là khối động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L nguyên bản. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại tua máy 3.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại tua máy 1.600 - 2.800 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Do đó, sức kéo của xe không có gì thay đổi so với nguyên bản, vẫn là 3,5 tấn. Cần phải nói thêm rằng, so với Toyota Hilux Invincible X Double Cab 2021, mẫu xe bán tải độ này nặng hơn 115 kg. Được biết, Hilux AT35 2021 đáp ứng tiêu chuẩn của hãng Toyota nên vẫn được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Tuy nhiên, gói độ này chỉ dành cho những ai đang sở hữu Toyota Hilux Invincible X Double Cab 2021 tại thị trường Anh. Tại thị trường Anh, gói độ AT35 có giá lên đến 18.780 Bảng (khoảng 594 triệu đồng), chưa kể chi phí mua xe Hilux Invincible X Double Cab 2021. Nếu kể cả chi phí mua xe, cmức giá xe Toyota Hilux AT35 2021 lên đến 63.000 Bảng (1,99 tỷ đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Toyota Hilux AT35 2021.

