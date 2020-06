Chi tiết Toyota Hilux 2021 mới từ 425 triệu đồng tại Thái Lan

Ở phiên bản facelift, phần đầu của mẫu bán tải Toyota Hilux thế hệ mới lấy cảm hứng từ RAV4 thế hệ mới và dòng xe đàn anh Tacoma. Lưới tản nhiệt lục giác mở rộng ở dưới được viền dày, kết hợp với những nan lưới to bản, góp phần tôn lên sự mạnh mẽ và bề thế của mẫu bán tải. Chính giữa là logo Toyota nổi bật và dải chrome trang trí. Hệ đèn pha cũng xe cũng thay đổi đồ họa so với mẫu Hilux cũ kết hợp kiểu LED chạy ban ngày mới. Trong khi đó, cản trước được điều chỉnh, xuất hiện các khe hút gió mới ở cạnh đèn sương mù dạng boomerang. Đèn hậu xe cũng mỏng và hiện đại hơn. Nội thất Toyota Hilux 2021 mới thay đổi lớn nhất ở màn hình thông tin giải trí cảm ứng mới rộng 8 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Xe cũng trang bị màn hình nhỏ ở cụm đồng hồ. Về an toàn, Hilux facelift 2021 sẽ được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense bao gồm các tính năng nổi bật như hỗ trợ tiền va chạm Pre-Collision System kết hợp phanh khẩn cấp tự động có khả năng phát hiện người đi bộ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Dynamic Radar Cruise Control, hệ thống cảnh báo chệch làn đường Lane Departure Alert và nhận biết biển báo giao thông. Gói trang bị Toyota Safety Sense này cũng sẽ được trang cho Toyota Hilux facelift tại nhiều khu vực khác, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á, để cạnh tranh với các mẫu bán tải hiện đại hơn. Toyota Hilux 2021 được trang bị động cơ 2.8L mới, cho phép sản sinh công suất 201 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Tại Úc, Hilux còn có cấu hình động cơ dầu tăng áp 2.4L và động cơ xăng 4 xy lanh 2.7L. Sức mạnh mới giúp chiếc xe tạo được lực kéo tối đa 3.500 kg (ở bản Hilux 4×4) và 2.800 kg (ở bản Hilux 4×2). Hilux được nâng cấp hệ thống treo Super Flex Suspension, giúp chiếc xe đỡ xóc, lái êm hơn, nhưng vẫn đảm bảo khả năng off-road tốt. Toyota Hilux ra mắt tại thị trường Thái Lan với 4 phiên bản Tiêu chuẩn, Z-edition, Pre-runner và Rocco. Mỗi phiên bản đều sở hữu những đặc biệt riêng biệt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Ở bản Revo Rocco (cạnh tranh với Ford Ranger Raptor), xe sở hữu ngoại hình cơ bắp, hầm hố. Phiên bản này xe còn được trang bị thêm phần ốp vòm bánh xe đen, nối liền từ đèn sương mù vuông, cản trước thể thao, phụ kiện sau thùng xe. Đi cùng là bộ lốp Dunlop White Letters All Terrain (AT) . Xe sử dụng đèn pha Bi-Beam kết hợp đèn LED chạy ban ngày và đèn hậu LED. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Hilux thế hệ mới có 3 cấu hình thân xe là Standard, Smart Cab và Double Cab. Giá xe Toyota Hilux 2021 dao động trong khoảng từ 577.000 - 1.239.000 Baht (khoảng 425 - 914 triệu đồng). Khi mua Toyota Hilux mới, khách hàng có thể chọn 1 trong 3 màu sơn ngoại thất mới là đỏ Emotional Red II, nâu Oxide Bronze và xanh dương Dark Blue. Video: Toyota Hilux 2021 ra mắt, mạnh ngang Ford Ranger Raptor.

