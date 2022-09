Toyota Fortuner 2023 nâng cấp từ 941 triệu đồng, sắp về Việt Nam?

Cùng với mẫu MPV hạng trung Innova, hãng Toyota đã giới thiệu phiên bản mới của dòng xe Fortuner ở thị trường Malaysia. Bước sang phiên bản mới, Toyota Fortuner 2023 mới dành cho thị trường Đông Nam Á không thay đổi thiết kế hay động cơ. Tuy nhiên, hãng Toyota đã bổ sung một số trang bị mới cho dòng SUV hạng D này. Điểm nhấn đầu tiên của Toyota Fortuner 2023 tại Malaysia chính là màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch mới. Không chỉ có kích thước lớn hơn loại dùng cho xe ở Việt Nam, màn hình này còn hỗ trợ cả Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đây là trang bị không hề có ở Toyota Fortuner 2022 tại Việt Nam. Đặc biệt hơn, màn hình này sẽ được trang bị tiêu chuẩn cho mọi phiên bản của xe ở thị trường Malaysia. Tiếp theo là camera 360 độ với giao diện hiển thị nâng cấp. Công nghệ này sẽ được trang bị tiêu chuẩn cho 2 bản cao cấp và tùy chọn ở bản thấp nhất của mẫu xe SUV Toyota Fortuner 2023 tại Malaysia. Chưa hết, Toyota Fortuner 2023 ở thị trường Malaysia còn có 1 trang bị khác biệt so với xe tại Việt Nam, đó là camera hành trình phía trước tiêu chuẩn. Camera hành trình này có thể kết nối không dây với điện thoại thông minh để chuyển video dễ dàng và nhanh chóng. Thay đổi còn lại của Toyota Fortuner 2023 ở thị trường Malaysia là cổng USB Type C mới để sạc nhanh hơn. Như vậy, mẫu SUV hạng D này được áp dụng những trang bị mới giống hệt Toyota Innova thế hệ mới. Những trang bị còn lại của Toyota Fortuner 2023 tại thị trường Malaysia vẫn giống như cũ. Bản tiêu chuẩn của xe dùng vành hợp kim 17 inch, lốp 265/65, đèn pha bi-LED tự động, dải đèn LED định vị ban ngày và đèn sương mù trước/sau. Bên trong Toyota Fortuner 2023 bản thấp nhất ở thị trường Malaysia xuất hiện bảng đồng hồ Optitron với màn hình đa thông tin 4,2 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống điều hòa chỉnh tay, vô lăng đa chức năng, nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa, 3 chế độ lái, nội thất bọc nỉ và ghế trước chỉnh tay. Những trang bị an toàn của bản tiêu chuẩn khá cơ bản với 7 túi khí, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và khởi hành ngang dốc. Trong khi đó, hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, màn hình lắp trên trần và camera hành trình phía sau chỉ là trang bị tùy chọn của bản tiêu chuẩn. Nâng cấp lên bản SRZ cao cấp hơn, khách hàng Malaysia sẽ nhận về vành la-zăng 18 inch, lốp 265/60, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, hộc lạnh đựng găng tay, ghế bọc da pha nỉ, ghế lái chỉnh điện, cửa cốp chỉnh điện, hệ thống phát hiện điểm mù, hỗ trợ đổ đèo, hệ thống kiểm soát hành trình, khóa vi sai cầu sau và khóa vi sai hạn chế trượt tự động. Bản cao cấp nhất ZRX của Fortuner 2023 sẽ có thêm đèn pha LED 4 bóng, đèn báo rẽ LED tuần tự, cổng USB cho cả 3 hàng ghế, hệ thống cảnh báo tiền va chạm (phanh khẩn cấp tự động), cảnh báo lệch làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Fortuner 2023 là 3 loại động cơ như cũ. Thứ nhất là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Cuối cùng là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.7L, tạo ra công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Các động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Tại thị trường Malaysia, giá xe Toyota Fortuner 2023 dao động từ 179.880 - 220.880 RM (khoảng 941 triệu đến 1,15 tỷ đồng). Video: Toyota Fortuner 2023 nâng cấp tại thị trường Malaysia.

