Á hậu Hoàng My lần đầu để lộ mặt con gái

Á hậu Hoàng My vừa chia sẻ hình ảnh con gái 1 tháng tuổi của mình - bé Ayla. Đây là lần đầu tiên cô nhóc lộ diện. Trước đó, Hoàng My giấu mặt thiên thần nhỏ của mình. Nàng hậu chia sẻ thông tin mang bầu vào tháng 2/2024 sau thời gian giấu kín. Hoàng My khoe bụng bầu vượt mặt tại một sự kiện vào tháng 2/2024. Nàng hậu giữ được vẻ tươi tắn khi mang bầu tháng cuối. Hoàng My đếm từng ngày để gặp con gái. Hoàng My sinh con gái trễ hơn so với dự định. "Sau hôm nay không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Suốt ngày sẽ có một đứa nhóc lẽo đẽo theo sau. 40 tuần 6 ngày. Hôm nay em bé sẽ chào đời", cô chia sẻ vào ngày 5/4.Bạn trai Hoàng My là Việt kiều tại Áo, vẫn chưa lộ diện hoàn toàn. Chia sẻ về bố của con gái, nàng hậu cho biết: "Anh luôn muốn tôi bên cạnh, ngày nào cũng nói chuyện với con. Anh cũng đã chuẩn bị hết các bác sĩ giỏi, bệnh viện tốt cho tôi, thuê cả vú em. Tôi biết ơn anh là chỗ dựa tinh thần cho tôi lúc này. Ba mẹ, bạn bè anh cũng tạo cho tôi cảm giác dễ chịu, hòa nhã". Bạn trai là người đồng hành cùng Hoàng My chữa trị bệnh lạ năm 2023. Xem video "Hoàng My lấy mẫu xét nghiệm COVID-19". Nguồn FBNV

