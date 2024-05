"Quái ngư" khổng lồ sa lưới, cần thủ lập tức thả ra vì...

Cần thủ Hailey Thomas đã thiết lập kỷ lục khi bắt được một con cá hồi vân khổng lồ tại Henrys Lake, Idaho, Mỹ. Con " quái ngư" này dài gần 1m và được ước tính nặng từ 8 đến 10 kg, vượt qua kỷ lục trước đó là 76 cm do cần thủ Ryan Ivy thiết lập vào năm 2018. (Ảnh: Idaho Department of Fish and Game). Trong chuyến câu cùng gia đình, Hailey Thomas phát hiện con cá lớn cắn câu khi chuẩn bị di chuyển cần câu. Sau một thời gian căng thẳng, cô đã dụ con cá hồi vân khổng lồ ra khỏi nước và chồng của cô, Shane, đã vớt nó lên thuyền bằng lưới. (Ảnh: Idaho Department of Fish and Game). Sau khi bắt được con cá, cặp đôi đã đo chiều dài và đưa ra trọng lượng gần đúng trước khi thả nó trở lại hồ. Henrys Lake là một điểm câu cá nổi tiếng và là nơi sinh sống của nhiều loài cá hồi, cá ngừ và cá đuôi vàng. Cá hồi vân là đặc sản của vùng này, thường nặng khoảng 3 kg nếu sống tự nhiên và tối đa 10 kg nếu nuôi ở các trại cá. Cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) là một loài cá hồi bản địa ở các sông nhánh của Thái Bình Dương ở châu Á và Bắc Mỹ. Loài này thường trở về vùng nước ngọt để đẻ trứng sau khi sinh sống ở biển, và được biết đến với các tên gọi khác như cá hồi cầu vồng hay salmon trout. Cá hồi vân đã được du nhập vào ít nhất 45 quốc gia trên mọi châu lục ngoại trừ châu Nam Cực, với mục đích nuôi làm thực phẩm và thể thao. Trong một số địa điểm, chúng đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với các loài cá bản địa bằng cách ăn thịt, cạnh tranh với chúng, truyền các bệnh truyền nhiễm hoặc lai tạo với các loài liên quan. Trong năm 1989, các nhà phân loại học đã chuyển cá hồi vân và các loài cá hồi thuộc lưu vực Thái Bình Dương vào chi mang tên là Oncorhynchus. Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt được quái vật “ngoài hành tinh” 20 cánh tay ở Nam Cực.

Cần thủ Hailey Thomas đã thiết lập kỷ lục khi bắt được một con cá hồi vân khổng lồ tại Henrys Lake, Idaho, Mỹ. Con " quái ngư" này dài gần 1m và được ước tính nặng từ 8 đến 10 kg, vượt qua kỷ lục trước đó là 76 cm do cần thủ Ryan Ivy thiết lập vào năm 2018. (Ảnh: Idaho Department of Fish and Game). Trong chuyến câu cùng gia đình, Hailey Thomas phát hiện con cá lớn cắn câu khi chuẩn bị di chuyển cần câu. Sau một thời gian căng thẳng, cô đã dụ con cá hồi vân khổng lồ ra khỏi nước và chồng của cô, Shane, đã vớt nó lên thuyền bằng lưới. (Ảnh: Idaho Department of Fish and Game). Sau khi bắt được con cá, cặp đôi đã đo chiều dài và đưa ra trọng lượng gần đúng trước khi thả nó trở lại hồ. Henrys Lake là một điểm câu cá nổi tiếng và là nơi sinh sống của nhiều loài cá hồi, cá ngừ và cá đuôi vàng. Cá hồi vân là đặc sản của vùng này, thường nặng khoảng 3 kg nếu sống tự nhiên và tối đa 10 kg nếu nuôi ở các trại cá. Cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss) là một loài cá hồi bản địa ở các sông nhánh của Thái Bình Dương ở châu Á và Bắc Mỹ. Loài này thường trở về vùng nước ngọt để đẻ trứng sau khi sinh sống ở biển, và được biết đến với các tên gọi khác như cá hồi cầu vồng hay salmon trout. Cá hồi vân đã được du nhập vào ít nhất 45 quốc gia trên mọi châu lục ngoại trừ châu Nam Cực, với mục đích nuôi làm thực phẩm và thể thao. Trong một số địa điểm, chúng đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với các loài cá bản địa bằng cách ăn thịt, cạnh tranh với chúng, truyền các bệnh truyền nhiễm hoặc lai tạo với các loài liên quan. Trong năm 1989, các nhà phân loại học đã chuyển cá hồi vân và các loài cá hồi thuộc lưu vực Thái Bình Dương vào chi mang tên là Oncorhynchus. Mời quý độc giả xem thêm video: Bắt được quái vật “ngoài hành tinh” 20 cánh tay ở Nam Cực.