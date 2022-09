SUV hạng A - Toyota Raize phiên bản xe cảnh sát ở Nhật Bản

Nói đến dàn xe tuần tra cảnh sát, người ta thường nghĩ ngay tới Dubai. Tuy nhiên, trên thực tế, lực lượng cảnh sát Nhật Bản cũng sở hữu dàn xe tuần tra thú vị không kém. So với các đồng nghiệp tại Dubai, cảnh sát Nhật Bản sử dụng dàn xe tuần tra đa dạng hơn, từ Toyota Prius, Lexus LC 500 cho đến Nissan GT-R. Ngoài ra, Toyota Raize giá rẻ cũng được trưng dụng làm xe cảnh sát tại tỉnh Yamanashi. Qua những hình ảnh được đăng lên mạng xã hội Twitter, có thể thấy chiếc Toyota Raize của cảnh sát tỉnh Yamanashi sở hữu màu sơn đen - trắng đặc trưng của lực lượng. Trong đó, nửa thân trên của xe được sơn màu trắng và phần còn lại sơn màu đen tương phản. Ngoài ra, chiếc Toyota Raize này còn có thêm logo hình hoa anh đào màu vàng ánh kim của lực lượng cảnh sát Nhật Bản trên lưới tản nhiệt. Ở hai bên biển số trước có thêm 2 đèn phụ trong khi nóc được gắn đèn chớp. Logo của hãng Toyota trên đầu và đuôi cho thấy chiếc xe tuần tra của cảnh sát tỉnh Yamanashi này được phát triển dựa trên Raize bản thường chứ không phải bản e-Smart Hybrid tiết kiệm xăng. "Trái tim" của Toyota Raize bản thường tại thị trường Nhật Bản là động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại dải tua máy từ 2.400 - 4.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số D-CVT và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn hoặc 4 bánh toàn thời gian Dynamic Torque Control tùy chọn. Mức xăng tiêu thụ trung bình của động cơ là 18,6 km/lít (5,3 lít/100 km) ở bản dẫn động cầu trước và 17,4 km/lít (5,7 lít/100 km) ở bản dẫn động 4 bánh. Hiện chưa rõ nội thất của chiếc xe tuần tra này được thay đổi như thế nào so với Toyota Raize nguyên bản. Trong khi đó, Toyota Raize bản máy xăng tại thị trường Nhật Bản có những trang bị đáng chú ý như màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay,... Các trang bị khác bao gồm; bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng với màn hình TFT LCD 7 inch và cốp có thể tích 369 lít. Bảng đồng hồ kỹ thuật số sẽ có 4 chế độ hiển thị là Advanced, Exciting, Simple và Analog. Ngoài ra, bản máy xăng còn có đèn pha LED tích hợp với đèn báo rẽ tuần tự, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED và vành hợp kim đa chấu. Tuy là xe giá rẻ nhưng Toyota Raize vẫn có những tính năng an toàn chủ động ADAS như phanh khẩn cấp tự động với tính năng phát hiện người đi bộ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Raize có mức bán ra dao động từ 1,628 - 2,328 triệu Yên (khoảng 275 - 393 triệu đồng), chỉ bằng khoảng 1 nửa so với xe đang bán ra ở thị trường Việt Nam. Video: Giới thiệu SUV cỡ A - Toyota Raize tại Nhật Bản.

