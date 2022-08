Toyota Sienta 2023 "giá bèo" từ 333 triệu đồng, công nghệ ngập răng

Theo kế hoạch, hãng Toyota sẽ chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng MPV cỡ nhỏ và giá rẻ Sienta ở thị trường Nhật Bản vào ngày hôm nay 23/8/2022. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, Toyota Sienta 2023 mới đã xuất hiện tại các đại lý ở đất nước này. Đúng như những hình ảnh rò rỉ, Toyota Sienta 2023 giá rẻ được thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất so với trước. Có thể thấy điều này qua thiết kế đầu xe với cụm đèn pha LED tròn trịa hơn trước và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Tuy nhiên, bản cấp thấp của xe chỉ dùng đèn pha Halogen và không có dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, đèn pha của mẫu xe MPV Toyota Sienta 2023 cỡ nhỏ còn nối với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa, tích hợp logo của hãng Toyota. Bên dưới là lưới tản nhiệt hình lục giác mới, nẹp màu đen dày dặn để lắp biển số trước và hốc gió trung tâm. Bao quanh hốc gió trung tâm là viền màu bạc ở bản cao cấp và màu đen ở bản thấp. Điều đặc biệt là tuy có kích thước nhỏ nhưng Toyota Sienta 2023 tại Nhật Bản lại được trang bị cửa trượt chỉnh điện bên sườn. Trên cửa và chắn bùn trước/sau còn có ốp nhựa màu đen, gợi liên tưởng đến những mẫu xe châu Âu như Renault Kangoo hoặc Citroen. Ở bản tiêu chuẩn, mẫu MPV cỡ nhỏ Toyota Sienta 2023 này sẽ dùng vành thép có đường kính 15 inch. Trong khi đó, bản cao cấp sẽ được trang bị vành hợp kim 15 inch với 4 chấu kép và sơn 2 màu mới. Đằng sau, Sienta 2023 gây ấn tượng với cụm đèn hậu nằm dọc mới, ôm lấy kính chắn gió và kéo dài lên nóc. Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Sienta 2023 sẽ có 3 phiên bản là X, G và Z. Ngoài ra, xe còn có nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Là xe MPV giá rẻ nhưng Sienta được trang bị khá tốt ở thế hệ mới như màn hình thông tin giải trí 10,5 inch, hệ thống âm thanh 6 loa... Hệ thống điều hòa của xe với cửa gió trên trần dành cho hàng ghế sau, hệ thống lọc không khí NanoeX, ghế có thể gập phẳng xuống sàn tạo thành giường, gương kỹ thuật số bên trong xe, camera hành trình phía trước, rèm cửa ở hàng ghế sau, cổng USB Type A/Type C và ổ điện 100V 1.500W. Điểm nhấn tiếp theo của mẫu MPV này nằm ở trang bị an toàn. Theo đó, bản cao cấp của xe sẽ có công nghệ camera 360 độ, hiển thị cả khu vực bên dưới gầm xe. Trang bị này nằm trong gói công nghệ Toyota Teammate Advanced Park. Nếu không mua gói Toyota Teammate Advanced Park, khách hàng Nhật Bản vẫn có thể chi thêm tiền để lắp camera 360 độ cho xe nhưng không có tính năng hiển thị dưới gầm. Chưa dừng ở đó, xe còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm có thể phát hiện người đi bộ, xe đạp (ban ngày, ban đêm)... Tiếp đến là hệ thống hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, hỗ trợ lái xe chủ động và đèn pha thích ứng. Khi mua Toyota Sienta 2023, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.800 - 5.200 vòng/phút. Động cơ này chỉ đi với hệ dẫn động 1 cầu đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình 18,4 km/lít (khoảng 5,43 lít/100 km). Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, sản sinh công suất tổng cộng 116 mã lực. Phiên bản hybrid của mẫu MPV này có cả hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của phiên bản hybrid dao động từ 25,3 - 28,8 km/lít (3,47 - 3,95 lít/100 km). Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Sienta 2023 dao động từ 1,95 - 3,108 triệu Yên (khoảng 333 - 531 triệu đồng). Ngoài Nhật Bản, mẫu MPV này còn được bán ở một số thị trường khác như Đông Nam Á. Video: Giới thiệu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Sienta 2023 tại Nhật Bản.

Theo kế hoạch, hãng Toyota sẽ chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng MPV cỡ nhỏ và giá rẻ Sienta ở thị trường Nhật Bản vào ngày hôm nay 23/8/2022. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, Toyota Sienta 2023 mới đã xuất hiện tại các đại lý ở đất nước này. Đúng như những hình ảnh rò rỉ, Toyota Sienta 2023 giá rẻ được thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất so với trước. Có thể thấy điều này qua thiết kế đầu xe với cụm đèn pha LED tròn trịa hơn trước và được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Tuy nhiên, bản cấp thấp của xe chỉ dùng đèn pha Halogen và không có dải đèn LED định vị ban ngày. Ngoài ra, đèn pha của mẫu xe MPV Toyota Sienta 2023 cỡ nhỏ còn nối với nhau bằng nẹp màu đen ở giữa, tích hợp logo của hãng Toyota. Bên dưới là lưới tản nhiệt hình lục giác mới, nẹp màu đen dày dặn để lắp biển số trước và hốc gió trung tâm. Bao quanh hốc gió trung tâm là viền màu bạc ở bản cao cấp và màu đen ở bản thấp. Điều đặc biệt là tuy có kích thước nhỏ nhưng Toyota Sienta 2023 tại Nhật Bản lại được trang bị cửa trượt chỉnh điện bên sườn. Trên cửa và chắn bùn trước/sau còn có ốp nhựa màu đen, gợi liên tưởng đến những mẫu xe châu Âu như Renault Kangoo hoặc Citroen. Ở bản tiêu chuẩn, mẫu MPV cỡ nhỏ Toyota Sienta 2023 này sẽ dùng vành thép có đường kính 15 inch. Trong khi đó, bản cao cấp sẽ được trang bị vành hợp kim 15 inch với 4 chấu kép và sơn 2 màu mới. Đằng sau, Sienta 2023 gây ấn tượng với cụm đèn hậu nằm dọc mới, ôm lấy kính chắn gió và kéo dài lên nóc. Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Sienta 2023 sẽ có 3 phiên bản là X, G và Z. Ngoài ra, xe còn có nội thất 5 chỗ hoặc 7 chỗ. Là xe MPV giá rẻ nhưng Sienta được trang bị khá tốt ở thế hệ mới như màn hình thông tin giải trí 10,5 inch, hệ thống âm thanh 6 loa... Hệ thống điều hòa của xe với cửa gió trên trần dành cho hàng ghế sau, hệ thống lọc không khí NanoeX, ghế có thể gập phẳng xuống sàn tạo thành giường, gương kỹ thuật số bên trong xe, camera hành trình phía trước, rèm cửa ở hàng ghế sau, cổng USB Type A/Type C và ổ điện 100V 1.500W. Điểm nhấn tiếp theo của mẫu MPV này nằm ở trang bị an toàn. Theo đó, bản cao cấp của xe sẽ có công nghệ camera 360 độ, hiển thị cả khu vực bên dưới gầm xe. Trang bị này nằm trong gói công nghệ Toyota Teammate Advanced Park. Nếu không mua gói Toyota Teammate Advanced Park, khách hàng Nhật Bản vẫn có thể chi thêm tiền để lắp camera 360 độ cho xe nhưng không có tính năng hiển thị dưới gầm. Chưa dừng ở đó, xe còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm có thể phát hiện người đi bộ, xe đạp (ban ngày, ban đêm)... Tiếp đến là hệ thống hỗ trợ bám làn đường, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, hỗ trợ lái xe chủ động và đèn pha thích ứng. Khi mua Toyota Sienta 2023, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại tua máy 4.800 - 5.200 vòng/phút. Động cơ này chỉ đi với hệ dẫn động 1 cầu đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình 18,4 km/lít (khoảng 5,43 lít/100 km). Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, sản sinh công suất tổng cộng 116 mã lực. Phiên bản hybrid của mẫu MPV này có cả hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của phiên bản hybrid dao động từ 25,3 - 28,8 km/lít (3,47 - 3,95 lít/100 km). Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Sienta 2023 dao động từ 1,95 - 3,108 triệu Yên (khoảng 333 - 531 triệu đồng). Ngoài Nhật Bản, mẫu MPV này còn được bán ở một số thị trường khác như Đông Nam Á. Video: Giới thiệu xe MPV cỡ nhỏ Toyota Sienta 2023 tại Nhật Bản.