"Soi" chi tiết Mercedes-Benz G580 Edition One đặc biệt, hơn 5,3 tỷ đồng

Tại triển lãm Auto China 2024, Mercedes-Benz đã chính thức cho giới thiệu biến thể thuần điện đầu tiên của dòng xe G-Class với tên gọi Mercedes-Benz G580 with EQ Technology 2025 mới. Tương tự như mọi sản phẩm cao cấp khác của hãng xe Đức trong những năm qua, Mercedes-Benz G580 Edition One 2025 mới sẽ dành cho những khách hàng đặt mua sớm nhất tại thời điểm ra mắt. G 580 Edition One được trang bị sẵn nhiều thành phần độc quyền, trong đó có cả những thứ vốn là tùy chọn đặt thêm có tính phí ở bản tiêu chuẩn. Xe có tổng cộng 5 màu sơn ngoại thất gồm đen ánh kim Obsidian Black, xanh mờ MANUFAKTUR South Sea Blue Magno , trắng mờ MANUFAKTUR Opalite White Magno, trắng bóng MANUFAKTUR Opalite White Bright và xám MANUFAKTUR Classic Grey Solid. Các chi tiết thuộc gói logo Manufaktur màu đen, gói ngoại thất AMG Line, gói ngoại thất Night Package và gói nội thất Superior Line đều có sẵn trên G580 Edition One. Cụ thể, xe có logo đen ở đèn chiếu logo ngoại thất, logo G trên nút bấm mở khóa cửa và nắp ổ khóa cửa sau màu đen. Nắp capo được làm nhô lên hơn so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong nhằm tối ưu khả năng khí động học. Lưới tản nhiệt bổ sung khả năng phát sáng nhằm phân biệt với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Phiên bản Edition One được trang bị sẵn bộ mâm thể thao khí động học 10 chấu kích thước 20 inch được sơn đen bóng, kẹp phanh trước và sau màu xanh. Một chi tiết nhỏ trên phần rìa trước mui xe được bổ sung thêm giúp ổn định luồng không khí di chuyển qua vị trí này. Cặp gương chiếu hậu bên hông xe có thể chiếu dòng chữ “Stronger Than Time” xuống mặt đường mỗi khi mở cửa xe. Thay thế cho vị trí treo bánh dự phòng là hộp dụng cụ “Design Box” được thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với không gian đô thị. Người dùng có thể sử dụng để chứa các vật dụng nhỏ như cáp sạc, dây xích bánh xe mùa đông… Đặc biệt, G580 thuần điện còn có khe gió trên vòm bánh sau, giúp giảm hiện tượng không khí nhiễu động. Mercedes-Benz G580 Edition One sở hữu gói trang bị nội thất Superior Line với bảng táp-lô và vô-lăng đa chức năng bọc da Nappa. Ghế ngồi trên xe được bọc da Nappa cao cấp với 2 phối màu tương phản bạc Silver Pearl và đen, đi kèm những đường chỉ trang trí tương phản màu xanh. Tay nắm bảng táp-lô cho hành khách hàng phía trước được đính kèm huy hiệu Edition One. Ốp nội thất bằng sợi carbon trên xe cũng có họa tiết ánh xanh đặc biệt. Xe cũng trang bị nhiều tùy chọn tiện nghi như hệ thống âm thanh Burmester 3D Surround, chức năng ion hóa không khí, sạc không dây, ghế bơm hơi đa điểm Energizing… Gói trang bị nội thất Comfort cũng là tiêu chuẩn trên G580 Edition One với các thành phần như bộ giá để ly có thể chỉnh nhiệt độ, khởi động không cần chìa KEYLESS-GO, cửa sổ trời, dàn âm thanh vòm Burmester 3D và chức năng G-ROAR giả lập tiếng động cơ cũng như hiệu ứng khi ra/vào hay khởi động xe. Bên cạnh đó, những tính năng độc quyền của G580 còn bao gồm G-TURN, G-STEERING và Off-road Crawl thông minh, tạo nên lợi thế đặc biệt của mẫu xe thuần điện này so với G-Class dùng động cơ đốt trong truyền thống. G-TURN là khả năng xoay tròn theo cả 2 hướng trái-phải và bằng cả 4 bánh khi xe đứng yên, với góc quay mặc định rất lớn lên đến 720 độ, người dùng có thể giới hạn xoay ở 90 độ để dễ kiểm soát chính xác hơn. Tính năng này không chỉ khiến G580 nhìn rất ngoạn mục mà còn hữu ích khi lái xe vượt địa hình khó, chẳng hạn như khi gặp chướng ngại vật không thể vượt qua ở phía trước, thay vì lùi xe có thể gây nguy hiểm, giờ đây người lái chỉ việc cho G580 xoay về hướng ngược lại và lái thẳng thoát đi dễ dàng. Để kích hoạt G-TURN, xe phải đứng yên trên bề mặt bằng phẳng, cửa đóng, bánh trước ở vị trí thẳng, bàn đạp phanh đang được nhấn, hộp số đang cài ở “D”, chọn chế độ địa hình LOW RANGE và chọn chương trình lái xe “Rock”. Sau đó người lái cần nhấn nút trên táp-lô và chọn hướng xoay bằng cách kéo và giữ lẫy chuyển số trên vô-lăng bên trái hoặc phải. G-TURN được khởi động khi người lái giữ vô lăng, nhả bàn đạp phanh và nhấn bàn đạp ga. Sau khi xe hoàn thành hai vòng quay, G-TURN sẽ tự động ngắt. Người lái cũng có thể hủy chức năng này theo cách thủ công bất cứ lúc nào bằng cách nhả lẫy chuyển số trên vô-lăng hoặc nhả bàn đạp ga. G-STEERING có thể giảm đáng kể vòng quay của G 580 khi lái xe địa hình hoặc trên các bề mặt gồ ghề. Điều này đạt được thông qua việc kiểm soát có chủ đích mô-men xoắn truyền đến các bánh dẫn động riêng lẻ, cụ thể là tại bánh phía trong ở cầu sau khi xe đang ôm cua. Chức năng này có thể giúp loại bỏ việc phải đánh lái qua lại nhiều lần trong phạm vi không gian hẹp. Người lái xe có thể kích hoạt G‑STEERING bằng cách nhấn nút tương ứng trên bộ điều khiển off-road khi cài đặt hộp số “D”, chương trình lái “Rock” được chọn và chế độ địa hình LOW RANGE được bật. Chức năng này hoạt động ở tốc độ tối đa 25 km/h. Mercedes-Benz G580 được trang bị 4 mô-tơ điện tại mỗi bánh, sản sinh công suất 587 mã lực và mô-men xoắn 1.164 Nm, có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,7 giây. Để so sánh, chiếc AMG G63 với gói nâng cấp hiệu năng AMG Performance Package có công suất 585 mã lực và mô-men xoắn chỉ 850 Nm, nhưng có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,3 giây. Vận tốc tối đa của G580 cũng chỉ giới hạn ở 180 km/h, thấp hơn hẳn so với 240 km/h của AMG G63. G580 được trang bị tiêu chuẩn bộ pin Lithium-ion, hệ thống treo cầu trước độc lập tay đòn kép, hệ thống treo cầu sau cứng kiểu DeDion, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có khả năng di chuyển tối đa khoảng 434 – 473 km cho một chu kỳ sạc. Với trạm sạc nhanh DC, xe mất khoảng 32 phút để sạc đầy pin, hoặc từ 12 – 13 tiếng đối với nguồn AC 3 pha (11 kW). Mức giá xe Mercedes-Benz G580 Edition One khởi điểm tại Đức là 192.525 euro (tương đương hơn 5,3 tỷ đồng). Nếu như không cần đến những tính năng độc quyền của bản Edition One, khách hàng có thể chọn G 580 tiêu chuẩn với giá khởi điểm chỉ từ 142.622 Euro (tương đương 3,9 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Mercedes-Benz G580 with EQ Technology 2025.

