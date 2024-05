Biệt thự đồ sộ của Hoa hậu 53 tuổi vẫn đẹp như búp bê

Hoa hậu Giáng My được khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, quý phái trẻ mãi với thời gian. Ở tuổi 53, Giáng My gây ấn tượng bởi làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn. Thậm chí, nhiều người còn ví nàng hậu như "búp bê sứ" bởi nhan sắc không tỳ vết dù đã ở tuổi ngoài 50. Hiện tại, Hoa hậu Giáng My đang sống trong căn biệt thự xa hoa, tọa lạc tại quận 2 (TP HCM). Biệt thự của Hoa hậu Giáng My trang hoàng theo phong cách Châu Âu, gồm 4 tầng, rộng đến mức đi mỏi chân không hết. Điểm nhấn trong căn biệt thự là khu đại sảnh có sức chứa lên đến 200 người, nơi nàng hậu thường tổ chức các bữa tiệc cùng bạn bè. Người đẹp cũng cho lắp thang máy trong suốt bằng kính để tiện di chuyển giữa các tầng. Trên tầng cao nhất, Giáng My trồng nhiều hoa và cây xanh tạo nên không gian tươi mát, nên thơ. Cây cóc cho quả trĩu cành khiến khán giả xuýt xoa. Những chậu rau xanh mướt. Trong phòng khách, Giáng My trang trí nhiều hoa và cây xanh. Cây nào cũng đâm chồi, nảy lộc. Nguồn ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

