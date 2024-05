Ford GT và DeLorean "biến hình" xe điện độc đáo nhờ Lynx Motors

Ford GT và DeLorean được biết đến là hai “huyền thoại” trong làng xe, như DeLorean DMC được biết đến là “ngôi sao màn ảnh” qua bộ phim nổi tiếng Back to the Future. Thương hiệu Lynk Motors đã lựa chọn hai mẫu xe này để làm nền tảng phát triển cho mẫu xe điện của mình. Đối với chiếc Ford GT1e độ xe điện, thương hiệu cho biết họ đã mua lại một số tài liệu từ Matech Concepts, công ty chịu trách nhiệm phát triển Ford GT để cạnh tranh tại Le Mans và FIA GT1. Đặc biệt, Lynx cho biết họ đã mua một số khung gầm của Ford GT 2005 còn sót lại cũng như mua lại cả khuôn đúc tấm thân xe nguyên bản nhằm phục vụ cho việc chế tạo những chiếc xe mới. Những chi tiết này đã được sử dụng để tạo ra GT1e và có thiết kế được hiện đại hóa ấn tượng. Hiện tại, Lynx Motors tiết lộ chiếc xe sẽ có hệ thống đèn LED cũng như màu sơn tùy chỉnh có sẵn do nhà thiết kế Ford GT Camilo Pardo tạo ra. Có thể thấy, chiếc GT1e được thiết kế theo phong cách xe đua với bộ chia phía trước cỡ lớn cùng cánh lướt gió hai bên cản, phần đuôi xe được trang bị cánh lướt gió cỡ lớn phía sau được làm bằng sợi carbon. Ngoài ra, chiếc xe còn có cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí màn hình cảm ứng. Thương hiệu cũng sẽ phát triển đồng thời những cải tiến mới như khung chống lật, bảo vệ chống xâm nhập từ bên ngoài cũng như hệ thống kiểm soát lực kéo. Mẫu xe điện này sẽ được trang bị hệ dẫn động bốn bánh bốn động cơ với công suất tổng hợp là 2.400 mã lực. Lynx tuyên bố điều này sẽ cho phép GT1e tăng tốc từ 0 – 96 km/h trong 1,5 giây và đạt tốc độ tối đa ước tính có thể đạt mức 515 km/h. Lynx Motors đặt mục tiêu phá vỡ tốc độ tối đa của những mẫu xe thương mại hợp pháp trên đường phố. Mẫu xe này dự kiến sẽ có bộ pin Amprius 100 kWh và phạm vi hoạt động lên tới 402 km mỗi lần sạc và mẫu xe này cũng dự kiến sẽ sử dụng Tiêu chuẩn sạc Bắc Mỹ (NACS). Mẫu xe thứ hai, DMC-EV độ xe điện là phiên bản hiện đại hóa của mẫu xe huyền thoại. Được biết, mẫu xe này dự kiến sẽ có hệ thống đèn LED cũng như nội thất sang trọng với màn hình LED và giao diện màn hình cảm ứng. Thương hiệu cũng chia sẻ rằng chiếc xe sẽ có các tính năng an toàn mới như bảo vệ chống xâm nhập từ bên ngoài và hệ thống kiểm soát lực kéo. Xe cũng được trang bị bộ pin CATL 70 kWh dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho bốn động cơ điện Elaphe L1600. Với trang bị này, mẫu xe dự kiến sẽ có khả năng tăng tốc trong vòng chưa đầy 4 giây và có phạm vi hoạt động lên tới 402 km. Lynx không đề cập đến giá cả hoặc thời gian bàn giao thương mại xe nhưng cho biết họ sẽ sản xuất 27 chiếc GT1e và cũng dự kiến sẽ có kế hoạch sản xuất 100 chiếc DMC-EV. Video: Xem chi tiết chiếc DeLorean huyền thoại độ "siêu chất".

