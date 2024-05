Toyota Corolla Cross 2024 "bằng xương, bằng thịt" từ 820 triệu tại đại lý

Toyota đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng xe Corolla Cross ở thị trường Việt Nam. Cùng thời điểm đó, những chiếc Toyota Corolla Cross 2024 mới cũng đã nhanh chóng có mặt tại đại lý trên toàn quốc. Nhờ vậy, chúng ta có thể ngắm thiết kế thực tế của mẫu SUV cỡ B này. Về ngoại hình, Toyota Corolla Cross 2024 tại Việt Nam tiếp tục là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi xe chia sẻ một số thay đổi về mặt thiết kế và trang bị với Toyota Corolla Cross 2024 đang bán tại Thái Lan. Cụ thể, mẫu SUV cỡ B này được trang bị lưới tản nhiệt với thiết kế dạng tổ ong hoàn toàn mới và cụm đèn LED có tên Crystalized sắc sảo hơn, tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy. Tuy nhiên, xe Toyota Corolla Cross 2024 ở Việt Nam vẫn dùng vành 18 inch với thiết kế cũ. Trong khi đó, xe ở Thái Lan được trang bị bộ vành hợp kim 18 inch, phối 2 màu ấn tượng hơn. Trái với ngoại thất, nội thất của Toyota Corolla Cross 2024 không thay đổi về mặt thiết kế. Hãng Toyota chỉ bổ sung trang bị tiện nghi cho mẫu SUV cỡ B này. Có thể thấy điều đó qua bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 10,1 inch, cổng sạc USB Type C, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời mới. Riêng phiên bản 1.8 HEV sẽ có thêm tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, cả 2 phiên bản của mẫu SUV cỡ B này đều có kính trần toàn cảnh mới. Khi mua mẫu SUV cỡ B này, khách hàng Việt Nam có thể chọn nội thất màu đen hoặc đỏ với đường chỉ khâu thực tế trên ghế da. Tương tự phiên bản cũ, Toyota Corolla Cross 2024 vẫn có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu xa tự động, điều khiển hành trình chủ động,... Bên cạnh đó là những tính năng an toàn khác như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 7 túi khí cũng được trang bị cho xe. Phiên bản 1.8 HEV có thêm tính năng hỗ trợ phanh khi lùi. Đáng tiếc là động cơ của mẫu SUV cỡ B này không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, tạo ra công suất cực đại 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT-i, ở bản 1.8 V. Trong khi đó, bản 1.8 HEV được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, cho công suất tối đa 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số e-CVT và mô-tơ điện có công suất tối đa 72 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 163 Nm. Nhờ đó, bản 1.8 HEV chỉ tiêu thụ lượng xăng 3,01 lít/100 km khi di chuyển trong đô thị. Mức giá xe Toyota Corolla Cross 2024 tại Việt Nam cho 2 phiên bản thay vì 3 như trước, đó là 1.8 V và 1.8 HEV tương ứng là 820 triệu và 905 triệu đồng. Với phiên bản màu trắng ngọc trai, giá xe sẽ tăng 8 triệu đồng. Xe sẽ được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Ắc quy điện trên phiên bản 1.8 HEV sẽ được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km. Video: Toyota Corolla Cross 2024 về đại lý Việt.

