Toyota Corolla Cross có đạt chuẩn an toàn toàn diện?

Ngày nay, an toàn đối với xe hơi không chỉ là việc chế tạo một mẫu xe giúp bạn an toàn khi có va chạm. Các nhà sản xuất ô tô đang liên tục đạt được những bước tiến trong việc chế tạo xe với hệ thống an toàn công nghệ cao có thể ngăn ngừa tai nạn ngay từ đầu. Một trong những chiếc xe như vậy là Toyota Corolla Cross 2021 mới.



Trong thử nghiệm va chạm trực diện, mẫu xe crossover Toyota Corolla Cross có khả năng bảo vệ đầu và ngực tốt cho cả người lái và hành khách phía trước. Tuy nhiên, xe chỉ có thể cung cấp khả năng bảo vệ chân ở mức trung bình cho hành khách. Corolla Cross lại nổi bật trong bài kiểm tra tác động bên hông xe khi đạt được điểm tuyệt đối trong việc bảo vệ người lái.

Mặc dù đạt điểm hơi thấp về khả năng bảo vệ chân khi có va chạm trực diện, mẫu xe hơi mới Corolla Cross lại nổi bật trong bài kiểm tra tác động bên hông xe khi đạt được điểm tuyệt đối trong việc bảo vệ người lái. Về khả năng bảo vệ trẻ em, Toyota Corolla Cross cũng đạt điểm tối đa. Xe cung cấp khả năng bảo vệ tốt trong các bài kiểm tra tác động trực diện hoặc tác động bên hông đối với cả trẻ 18 tháng tuổi và 3 tuổi. Ngoài ra, mẫu xe hấp dẫn Toyota Corolla Cross cũng "tỏa sáng" ở các tính năng an toàn khi xe có sẵn hệ thống thông tin điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước và thậm chí cả hỗ trợ giữ làn đường.

Ngoài ra, mẫu xe hấp dẫn Toyota Corolla Cross cũng "tỏa sáng" ở các tính năng an toàn khi xe có sẵn hệ thống thông tin điểm mù, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước và thậm chí cả hỗ trợ giữ làn đường.

Toyota Corolla Cross gây chú ý ở các tính năng an toàn.

Cuối cùng, việc hãng ôtô Nhật kết hợp với 7 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử tiêu chuẩn trên toàn bộ các biến thể đã thực sự biến model xe Corolla Cross trở thành một trong những mẫu xe an toàn nhất trên đường.