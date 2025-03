Morgan Supersport từ 2,75 tỷ - xe thể thao hoài cổ nhưng hiện đại

Morgan Supersport 2025 mới sở hữu khung gầm cải tiến, ngoại thất khí động học và nội thất tiện nghi, Supersport được định vị để cạnh tranh với các tên tuổi lớn như Porsche hay Aston Martin, đồng thời giữ vững bản sắc thủ công đặc trưng của thương hiệu. Supersport giữ nguyên dáng vẻ cổ điển quen thuộc của Morgan, nhưng được làm mới để trông gọn gàng và hiệu quả hơn về khí động học. Phần đầu xe nổi bật với cản trước thể thao, đèn pha LED kích thước lớn tích hợp đèn báo rẽ, cùng lưới tản nhiệt hình móng ngựa đặc trưng dẫn đến mui xe dài có khe thoát nhiệt. Chắn bùn cong cổ điển ôm sát thân xe thể thao Morgan Supersport, kết hợp với bánh xe Superlite 18 inch tiêu chuẩn. Người dùng có thể nâng cấp lên bánh xe Aerolite 19 inch bằng hợp kim nhôm, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa giảm trọng lượng. Phía đuôi xe cũng được hiện đại hóa với đèn hậu LED đặt thấp, nằm trong bộ khuếch tán tích hợp ống xả kép, tạo vẻ ngoài mạnh mẽ và tinh tế. Supersport là xe mui trần với mui mềm mohair có thể gập lại, nhưng khách hàng cũng có thể chọn mui cứng bằng sợi carbon để biến nó thành coupe, mang lại sự linh hoạt tối đa. Đúng với truyền thống hơn 100 năm của Morgan, thân xe Supersport được làm từ nhôm, chế tác thủ công trên khung gỗ tần bì. Điểm đáng chú ý là 60% nhôm sử dụng cho thân và khung gầm đến từ vật liệu tái chế, thể hiện nỗ lực của hãng trong việc bảo vệ môi trường mà vẫn giữ được chất lượng cao cấp. Bên trong, Supersport có nội thất tương tự Plus Six với nhiều tùy chọn bọc da Scotland cao cấp và ốp gỗ sang trọng. Tuy nhiên, Morgan đã cải tiến không gian lưu trữ với khoang để đồ sau ghế, hộp đựng găng tay, cốp xe nhỏ và giá hành lý tùy chọn. Dù chưa công bố dung tích cụ thể, hãng cho biết cốp xe đủ chỗ chứa túi xách qua đêm và đồ đạc bên hông, phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày. Nội thất còn được nâng cấp với hệ thống âm thanh Sennheiser, sạc không dây trên bảng điều khiển trung tâm và tính năng gọi rảnh tay – những trang bị lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu xe Morgan. Supersport sử dụng khung gầm nhôm CXV mới, cứng hơn so với khung CX trước đây, kết hợp với hệ thống lái cải tiến và hệ thống treo được thiết kế lại có hành trình dài hơn. Nhờ đó, xe mang lại trải nghiệm lái hấp dẫn, đồng thời vẫn dễ chịu trong sử dụng hàng ngày. Đối với những người yêu thích phong cách thể thao, Morgan cung cấp tùy chọn bộ giảm chấn Nitron có thể điều chỉnh và bộ vi sai chống trượt. Dù được nâng cấp, xe vẫn giữ trọng lượng nhẹ ấn tượng ở mức 1.170 kg. Dưới nắp ca-pô, Supersport được trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp từ BMW, sản sinh công suất 335 mã lực và mô-men xoắn 369 lb-ft (500 Nm) – tương đương với Plus Six đã ngừng sản xuất. Sức mạnh được truyền đến bánh sau qua hộp số tự động ZF 8 cấp, đảm bảo khả năng vận hành mượt mà và mạnh mẽ. Tại Anh, giá xe Morgan Supersport 2025 khởi điểm từ 85.000 bảng (khoảng 110.000 USD - 2,75 tỷ đồng). Sau khi cộng thuế, giá lăn bánh của mẫu xe này lên tới 105.160 bảng (khoảng 136.000 USD - 3,4 tỷ đồng). Mỗi chiếc Supersport đều được chế tạo thủ công tại nhà máy Pickersleigh Road của Morgan ở Anh. Hiện tại, hãng đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng, với những chiếc xe đầu tiên dự kiến đến tay khách hàng vào giữa tháng 4 năm nay. Video: Giới thiệu Morgan Supersport2025 mới.

