Corolla Cross 1.8G chỉ 720 triệu, đủ tiện nghi và đầy công nghệ

Toyota Corolla Cross 2021 mới được ra mắt tại Thái Lan vào ngày 9/7/2020 như một sự thay thế thiết thực và lớn hơn cho mẫu C-HR. Kích thước Corolla Cross nằm giữa phân khúc cỡ B và C, tương đương giữa C-HR và RAV4 trong dòng sản phẩm crossover của Toyota. Chiều dài cơ sở của xe là 2.640 mm, lớn hơn xe cỡ B lớn nhất là Honda HR-V 30 mm nhưng nhỏ hơn mẫu C nhỏ nhất là Hyundai Tuson 30 mm. Toyota Corolla Cross rõ ràng nổi trội nếu để ở nhóm xe cỡ B nhưng thua thiệt một chút về không gian so với mẫu hạng C. Tuy nhiên, thiết kế và công nghệ trên chiếc xe mới của Toyota mới là điều được quan tâm hàng đầu.

Thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết

hướng thiết kế toàn cầu mới của Toyota (TNGA). Ngoại hình Toyota Corolla Cross thực sự hấp dẫn với các chi tiết cân đối, đan xen giữa chất hiện đại và đường nét thanh thoát. TNGA là một chương trình đổi mới cấu trúc, thay đổi cấu trúc cơ bản của phương tiện. Thông qua TNGA, Toyota đã thay đổi chiếc xe để cải thiện và nâng cao hiệu suất vận hành. Ở Toyota Corolla Cross, trọng tâm được hạ thấp làm giảm lực xô ngang, hệ thống treo hoàn toàn mới làm tăng cảm giác lái và cải thiện độ êm ái. Bên cạnh đó, thân xe được tăng cường độ cứng vững ở cụm vách ngăn khoang hành lý, khung cửa trước và sau, giúp ổn định hơn khi vận hành. Phía trong, bảng điều khiển thấp hơn, cột chữ A thu nhỏ gọn và cửa sổ rộng hơn giúp cải thiện tầm nhìn cực hiệu quả. Nếu lần đầu nhìn thấy Toyota Corolla Cross, nhiều người dễ liên tưởng đến chiếc RAV4 đã quá thành công của hãng xe Nhật ở thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, không chỉ học hỏi nét hiện đại bên ngoài của “đàn anh” RAV4, Toyota Corolla Cross còn hoàn hảo hơn khi áp dụng định

Ngoại trừ bản thấp nhất 1.8G, hai phiên bản còn lại 1.8V và 1.8HV của Toyota Corolla Cross 2020 đều sở hữu một bộ la-zăng hợp kim 5 chấu kép 18 inch đi kèm bộ lốp "xịn xò". Ngoại trừ bản thấp nhất 1.8G, hai phiên bản còn lại 1.8V và 1.8HV của Toyota Corolla Cross 2020 đều sở hữu một bộ la-zăng hợp kim 5 chấu kép 18 inch đi kèm bộ lốp "xịn xò" có kích thước 225/50 R18 đến từ thương hiệu Michelin. Tất cả mang đến cho Toyota Corolla Cross một dáng vẻ đặc trưng của dòng crossover đô thị hiện đại và vững chãi.

Theo công bố của nhà sản xuất, khoảng sáng gầm Toyota Corolla Cross là 161 mm, nhỉnh hơn rất nhiều so với các đối thủ trong cùng phân khúc B-SUV.

Bất ngờ với trang bị và công nghệ

Tiện nghi đầy ắp ngay từ phiên bản 1.8G với chìa khóa thông minh, màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Anroid Auto, điều khiển giọng nói, đàm thoại rảnh tay, kết nối Wifi. Ngoài ra, phiên bản này cũng được trang bị sẵn màn hình đa thông tin 4.2 inch trên bảng tap-lô, tay lái bọc da tích hợp phím bấm, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, khóa thông minh và khởi động nút bấm, điều khiển hành trình cruise control, điều hòa tự động…

Corolla Cross phiên bản 1.8G tiêu thụ 7,9 lít/100km đường hỗn hợp nhờ động cơ xăng 1.8L (2ZR-FE) với bốn xi-lanh thẳng hàng (I4). Về mặt an toàn, ngay từ bản thấp nhất 1.8G đã trang bị khá đầy đủ gồm 7 túi khí, chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát lực kéo (TRC), khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến áp suất lốp (TPWS), camera lùi… tương đương tiêu chuẩn an toàn 5 sao Asean Ncap.

Hai bản còn lại được trang bị thêm các tính năng an toàn thuộc gói Toyota Safety Sense (TSS) bao gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình chủ động và điều chỉnh đèn chiếu xa tự động. Cùng với hàng loạt các tính năng an toàn tiên tiến như: Hệ thống cảnh báo áp suất lốp, Hệ thống cảnh báo điểm mù, Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Ngạc nhiên với giá bán

Giá xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G có mức 720 triệu đồng, thực sự gây bất ngờ bởi nếu so với Hyundai Kona (hạng B) bản cao nhất giá 750 triệu đồng thì Toyota Corolla Cross 1.8G hấp dẫn hơn hẳn, còn so với các xe hạng C như Hyundai Tucson (799-940 triệu), Mazda CX-5 và Honda CR-V (ngưỡng giá 900 triệu đến dưới 1 tỷ đồng) thì các bản 1.8V và 1.8HV có thể là ẩn số bởi sự tính toán từ người mua.

Rõ ràng, nhìn vào thiết kế cực mới và danh sách trang bị hấp dẫn từ Toyota Corolla Cross cùng giá bán cạnh tranh, hãng xe Nhật có thể tự tin đặt cược doanh số cuối năm 2020 có thể làm nên cơn “địa chấn” mang tên Corolla Cross.