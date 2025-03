Ultraviolette Tesserac - xe máy điện tích hợp radar giá 35 triệu đồng

Ultraviolette Tesseract 2025 mới có thể là chiếc scooter điện tiên tiến nhất từ trước đến nay được ra mắt tại Ấn Độ, hoặc thậm chí trên toàn cầu. Công ty đã thiết kế Tesseract để trở thành một mẫu xe tiên phong về thiết kế, hiệu suất và công nghệ. Ultraviolette Tesserac chạy điện là một chiếc scooter được trang bị động cơ không vượt quá 2W, sử dụng công nghệ từ ngành ôtô và ứng dụng vào phương tiện hai bánh. Thiết kế của chiếc xe được lấy cảm hứng từ trực thăng quân sự, có kích thước lớn và nổi bật, nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi với nhiều chi tiết tinh tế. Xe có không gian chứa đồ dưới yên rộng 34 lít, có thể chứa một chiếc mũ bảo hiểm full-face. Xe còn trang bị nhiều công nghệ và tính năng nổi bật khiến nó thực sự khác biệt so với các mẫu scooter điện khác trên thị trường Ấn Độ. Ultraviolette Tesseract có những tính năng khác biệt, với các radar được lắp ở cả phía trước và sau, đánh dấu lần đầu tiên tính năng này có mặt trên một chiếc scooter cỡ nhỏ. Các radar trên xe ltraviolette Tesseract sẽ hỗ trợ nhận diện không gian, phát hiện điểm mù, cảnh báo vượt và hệ thống cảnh báo va chạm. Xe cũng có gương chiếu hậu cao cấp với hệ thống hỗ trợ điểm mù, camera tích hợp cùng với hệ thống AI Violette, tay lái cảm ứng. Cụm đồng hồ cảm ứng TFT 7 inch trên xe kết nối với hệ thống dẫn đường và kết nối với điện thoại thông minh. Xe còn trang bị đèn DRL nổi, đèn pha LED projector kép, trạm sạc điện thoại không dây và bánh xe hợp kim aero-disc 14 inch với lốp trước 110 và lốp sau 140. Ultraviolette Tesseract được trang bị động cơ điện với công suất tối đa 20.1 mã lực và có thể tăng tốc từ 0-60 km/h trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 125 km/h. Xe còn có hệ thống kiểm soát lực kéo (Traction Control), hệ thống ổn định động học (Dynamic Stability Control) và hệ thống phanh ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn. Về phần pin, nhà sản xuất chưa tiết lộ nhiều thông tin chi tiết, nhưng họ khẳng định rằng xe có thể đi được tối thiểu 261 km mỗi lần sạc đầy. Họ cũng cho rằng, so với giá xăng hiện tại, chi phí vận hành của xe điện này khi so với một chiếc xe máy xăng động cơ 125cc sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều. Mức giá xe Ultraviolette Tesseract bán tại Ấn Độ khởi điểm từ 120.000 rupee (khoảng 35 triệu đồng). Video: Chi tiết Ultraviolette Tesserac - xe máy điện tích hợp radar.

