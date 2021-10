Toyota cắt giảm sản lượng trong tháng 11/2021 vì chậm nguồn cung

Vào ngày 15/10/2021 vừa qua, hãng xe ôtô Toyota đã thông báo kế hoạch cắt giảm 15% sản lượng ôtô toàn cầu trong tháng 11 tới do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chip bán dẫn. Trong thông báo báo chí của mình, hãng cho biết lượng xe ôtô Toyota xuất xưởng trong tháng 11/2021 sẽ giảm khoảng 100.000 - 150.000 xe so với kế hoạch ban đầu.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nguồn cung linh phụ kiện từ các nhà máy ở Việt Nam và Malaysia bị chậm lại trong tháng 9 cũng như tháng 10/2021 vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Điều này buộc hãng Toyota cắt giảm sản lượng mục tiêu của mình trong năm tài khóa 2021, tính đến tháng 3/2022, xuống còn 9 triệu xe. So với con số ban đầu do hãng Toyota đưa ra, mục tiêu sản lượng này thấp hơn 300.000 xe.