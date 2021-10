Equipmake Jewel E 2022 - buýt hai tầng chạy điện tối tân ra mắt

Xe điện được coi là tương lai ngành giao thông vận tải, vì vậy phương tiện nào cũng sẽ có phiên bản chạy điện hoàn toàn trong thời gian đây. Mới đây, công ty sản xuất xe điện thương mại Anh Quốc Equipmake, kết hợp với công ty chuyên chế tạo thân vỏ Tây Ban Nha Beulas, đã vén màn Equipmake Jewel E 2022 mới, một mẫu xe buýt hai tầng chạy điện tối tân, trang bị các tùy chọn cụm pin lên tới 543 kWh và phạm vi di chuyển tối đa 400 km trên một lần sạc, thừa đủ cho một ngày hoạt động. Thị trường xe buýt điện toàn cầu dự kiến sẽ mở rộng từ 300.000 xe mỗi năm lên 1 triệu xe vào năm 2030, và Equipmake Jewel E chạy điện dự kiến được sản xuất vào năm tới tại một cơ sở mới ở Norfolk, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Chính phủ Vương quốc Anh đạt được mục tiêu ra mắt tối thiểu 4.000 xe buýt không phát thải khí thải được chế tạo trong nước mới vào năm 2024. Jewel E được trang bị công nghệ đẩy tân tiến của Equipmake, được gọi là Zero Emission Drivetrain (ZED) - hiện đang được sử dụng trong các xe buýt một tầng trên đường phố Buenos Aires, Argentina. Tuy nhiên trong trường hợp Jewel E, công suất sẽ đến từ mô tơ điện HTM 3500 của công ty, có khả năng kết hợp lực mô-men xoắn cao với tốc độ mô tơ thấp, cụ thể là 3.500 Nm mô-men xoắn cực đại chỉ tại tua máy 1.000 vòng/phút, cộng với công suất tối đa 536 mã lực. Các đặc điểm kỹ thuật nổi bật khác bao gồm hệ thống quản lý nhiệt hiệu quả cao, giúp giữ cho mô tơ, bộ biến tần và pin hoạt động ở nhiệt độ tối ưu nhờ mạch làm mát bằng hỗn hợp nước-glycol. Trong khi đó, khi cần sạc pin, chiếc xe buýt to lớn hiện đại này có thể được sạc lại tại nhà kho qua đêm bằng cổng sạc DC CSS. Theo Equipmake, Jewel E cũng là xe buýt điện đầu tiên đáp ứng các yêu cầu và thông số kỹ thuật tiêu chuẩn an toàn xe buýt mới nhất của cơ quan Vận tải Luân Đôn (TfL) cho năm 2024. Quá trình thử nghiệm xe buýt điện 2 tầng Jewel E sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, với những công đoạn thử nghiệm tại chỗ dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 1 năm 2022. “Cải thiện chất lượng không khí đô thị là một vấn đề toàn cầu. Đồng thời, các nhà vận hành cũng muốn những phương tiện tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao, trong khi Chính phủ và các cơ quan địa phương cần những nhà sản xuất xe buýt nhanh chóng đưa công nghệ tiên tiến ra thị trường. Equipmake đã tính đến tất cả những điều này và kết quả là mẫu xe điện hai tầng sáng tạo mới của chúng tôi, Jewel E,”giám đốc điều hành của công ty, Ian Foley cho biết. Video: Top 10 xe buýt điện hàng đầu giúp thay đổi thế giới.

