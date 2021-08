Cận cảnh Toyota Land Cruiser 2022 hơn 4 tỷ đầu tiên về Việt Nam

Mới đây, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh chiếc xe Toyota Land Cruiser 2022 đầu tiên lộ ảnh xuất hiện ở Việt Nam đã khiến giới chơi xe trong nước không khỏi vui mừng. Như vậy, các đại gia Việt sẽ sớm được bàn giao xe Toyota Land Cruiser 2022 ngay trong tháng 8 này. Một số thông tin ban đầu cho biết, nhiều khả năng chiếc xe Toyota Land Cruiser 2022 này thuộc diện nhập khẩu chính hãng. Chiếc xe SUV Toyota Land Cruiser 2022 đầu tiên lộ ảnh xuất hiện ở Việt Nam có ngoại thất sơn màu đen đi kèm nhiều chi tiết mạ crôm và bộ vành đa chấu kép sơn màu bạc. Toyota Land Cruiser thế hệ mới có sự đầu tư khá tốt ở khâu thiết kế mang cái nhìn rất hiện đại với điểm nhấn đầu tiên là đèn pha LED cỡ lớn, bên dưới là dải đèn LED ban ngày mang đến sự hầm hố. Phần đầu xe còn gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn. Đây là lần "trùng tu nhan sắc" nhiều nhất của Toyota Land Cruiser trong 14 năm qua. Tiến vào bên trong xe Toyota Land Cruiser 2022 đầu tiên về Việt Nam dễ dàng nhận thấy các chi tiết ở nội thất được thiết kế gọn gàng, màn hình giải trí 12,3 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, vô-lăng điều chỉnh điện, màn hình kính lái HUD, bảng đồng hồ xe được tăng kích thước lên 7 inch hay phanh tay điện tử. Xe còn có hệ thống điều hòa tự động 4 vùng với bộ lọc ion, loa JBL và hệ thống xác thực dấu vân tay hay hệ thống Toyota Safety Sense nổi tiếng. Dòng xe Toyota Land Cruiser 2022 có trọng lượng giảm cân 200 kg so với thế hệ cũ do được áp dụng gầm bệ TNGA mới. Xe được trang bị hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi Terrain Select) với khả năng tự động đánh giá bề mặt đường và chọn chế độ lái tốt nhất, cùng màn hình hiển thị đa địa hình (Multi-Terrain Monitor), cho phép hiển thị ngay lập tức các chướng ngại vật cho người lái xe thông qua camera dưới gầm xe. Xe được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense mới Hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LTA), Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động (AHB)... Bên cạnh đó, mẫu xe cũng sở hữu hàng loạt các trang bị tiên tiến hỗ trợ người lái. Land Cruiser 2022 không còn động cơ V8 danh tiếng mà thay vào đó là khối động cơ xăng V6, dung tích 3.5 lít, tăng áp kép có lợi về thuế ở Việt Nam nhiều hơn so với bản V8 nhưng sức mạnh cho ra cũng cao hơn nhiều khi sản sinh công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới. Hiện tại, giá xe Toyota Land Cruiser 2022 chính hãng được công bố tại Việt Nam là 4,06 tỷ đồng nhưng muốn nhận xe trong năm nay, khách hàng phải chi ra thêm 400 triệu đồng, tương đương với chiếc xe Toyota Wigo chính hãng. Một cách bán hàng "bia kèm lạc" nổi tiếng tại Việt Nam. Video: Giới thiệu SUV Toyota Land Cruiser 2022 hoàn toàn mới.

