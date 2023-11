Toyota Camry 2025 có thể sẽ ra mắt Việt Nam vào cuối năm sau

Sau khi chính thức ra mắt Toyota Camry 2025 thế hệ mới, Toyota đã công bố kế hoạch mở bán xe trên toàn cầu. Tại Trung Quốc, mẫu sedan này sẽ được thương hiệu Nhật Bản giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu diễn ra từ ngày 17/11/2023 và mở bán vào đầu năm sau. Tiếp đó, mẫu xe sedan Toyota Camry 2025 sẽ ra mắt tại Thái Lan vào tháng 10/2024. Mặc dù hãng không đề cập đến thời điểm Toyota Camry 2025 ra mắt Việt Nam, nhưng khả năng cao sẽ là sau Thái Lan khoảng vài tháng, tức cuối năm 2024 hoặc đầu 2025. Camry 2025 sở hữu ngoại hình trẻ trung và hiện đại hơn hẳn so với thế hệ cũ nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của Toyota. Xe sẽ không còn tùy chọn động cơ thuần xăng mà sẽ chỉ có các phiên bản dùng động cơ hybrid. Nội thất Toyota Camry 2025 được nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Các trang bị tiêu chuẩn trên mẫu sedan này bao gồm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc điện thoại không dây,... Mẫu sedan ăn khách Toyota cũng được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 3.0. Hệ thống này bao gồm các tính năng hiện đại như cảnh báo tiền va chạm giúp phát hiện phương tiện và người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ chệch làn đường, hỗ trợ biển báo đường, đèn pha tự động, giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bên cạnh đó, các phiên bản cao cấp còn được bổ sung gói tùy chọn Premium Plus với các tính năng nâng cao như hỗ trợ kẹt xe, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, hỗ trợ chuyển làn, màn hình quan sát toàn cảnh, hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau và phanh tự động. Toyota Camry 2025 được trang bị hệ truyền động hybrid trên mọi phiên bản. Hệ thống này bao gồm động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh thẳng hàng (công suất 225 mã lực trên phiên bản dẫn động cầu trước và 232 mã lực trên bản dẫn động bốn bánh) kết hợp với hai mô tơ điện. Thông số cụ thể của từng phiên bản vẫn chưa được tiết lộ nhưng hãng khẳng định hệ thống hybrid đã được tinh chỉnh để hạn chế nhược điểm về tiếng ồn khi máy hoạt động ở dải vòng tua thấp. Video: Giới thiệu chi tiết sedan cỡ D - Toyota Camry 2025.

