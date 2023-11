Toyota Camry 2025 "lột xác", chỉ dùng động cơ hybrid tiết kiệm xăng

Sáng 15/11, Toyota Camry 2025 mới đã chính thức được công bố ra mắt trong sự mong chờ nồng nhiệt của khách hàng và sự quan tâm của giới truyền thông. Trong nhiều năm qua, Camry vẫn luôn là “con gà đẻ trứng vàng” của Toyota khi gánh vác doanh số mảng sedan của hãng, không chỉ tại thị trường Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Camry thế hệ cũ đã ra mắt vào năm 2017 và việc cải tiến mẫu xe này là cần thiết để Toyota duy trì lợi thế cạnh tranh, trong bối cảnh các đối thủ như Honda Accord hay Kia K5 đều đã được cập nhật phiên bản mới. Dù là một hãng xe tương đối bảo thủ nhưng thời gian gần đây các kế hoạch điện hóa của Toyota dần trở nên rõ ràng hơn và điều này được thể hiện rất rõ ở Camry thế hệ mới. Theo đó, mẫu sedan này được trang bị hệ truyền động hybrid trên mọi phiên bản. Động cơ hybrid trên Toyota Camry 2025 bao gồm động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh thẳng hàng (công suất 225 mã lực trên phiên bản dẫn động cầu trước và 232 mã lực trên bản dẫn động bốn bánh) kết hợp với hai mô tơ điện. Thông số cụ thể của Toyota Camry 2025 vẫn chưa được tiết lộ nhưng hãng khẳng định hệ thống hybrid đã được tinh chỉnh để hạn chế nhược điểm về tiếng ồn khi máy hoạt động ở dải vòng tua thấp. Bên cạnh đó, Toyota cũng xác nhận động cơ V6 đã bị loại bỏ trên Camry 2025. Điều này đã được dự đoán từ trước bởi những khối động cơ dung tích lớn đã dần mất đi chỗ đứng, cụ thể phiên bản sử dụng động cơ V6 3.5L chỉ chiếm 7% doanh số Camry trong năm nay. Toyota Camry bấy lâu nay vẫn luôn được đánh giá cao về thiết kế nhưng ngoại hình của thế hệ mới vừa ra mắt hiện đang gây nhiều tranh cãi. Một bộ phận khách hàng cho rằng Camry mới quá giống các mẫu xe Toyota ra mắt gần đây và thiếu đi nét đặc trưng. Trên thực tế, không thể phủ nhận ngoại hình mẫu sedan cỡ D này học hỏi nhiều từ Crown, nhất là ở khu vực đầu xe. Điều đó được thể hiện khá rõ ở kiểu dáng đèn pha hình cá mập đầu búa và lưới tản nhiệt của hai mẫu xe này. Nội thất Toyota Camry 2025 được nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước. Các trang bị tiêu chuẩn trên mẫu sedan này bao gồm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập, tính năng khởi động xe không cần khóa, sạc điện thoại không dây,... Toyota Camry 2025 bản SE có bàn đạp nhôm, lẫy chuyển số gắn vô lăng, tản nhiệt lưới tổ ong đen, cánh gió đồng màu thân, bộ khuếch tán gió sau, ống xả kép và huy hiệu Camry đen. Nâng cấp lên các phiên bản cao hơn là XSE và XLE, xe có màn hình kép 12,3 inch, la-zăng 19 inch, ghế sưởi, kính cách âm, đèn nền và chìa khóa thông minh. Tất cả các phiên bản của Camry 2025 đều được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 3.0. Hệ thống này bao gồm các tính năng hiện đại như cảnh báo tiền va chạm giúp phát hiện phương tiện và người đi bộ, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ chệch làn đường, hỗ trợ biển báo đường, đèn pha tự động, giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bên cạnh đó, các phiên bản XLE và XSE còn được bổ sung gói tùy chọn Premium Plus với các tính năng nâng cao như hỗ trợ kẹt xe, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, hỗ trợ chuyển làn, màn hình quan sát toàn cảnh, hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau và phanh tự động.Giá xe Toyota Camry 2025 sẽ công bố vào mùa xuân năm 2024. Hiện tại, Camry 2024 có giá khởi điểm từ 26.420 USD (643 triệu đồng) cho bản chạy xăng và 28.855 USD (700 triệu đồng) cho bản hybrid, chính vì vậy giá xe Camry 2025 được dự đoán tăng khoảng 10% so với thế hệ trước, do được trang bị động cơ hybrid. Video: Giới thiệu Toyota Camry 2025 thế hệ mới.

