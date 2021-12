Toyota Camry 2022 “rục rịch” về Việt Nam, thêm nhiều trang bị hot

Tính đến thời điểm hiện tại, Toyota Camry 2022 mới đã được “chào sân” tại 3 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, gồm Singapore, Indonesia và gần đây nhất là Thái Lan. Chỉ sau khoảng gần một tháng mẫu sedan hạng D được ra mắt tại Thái Lan, Toyota đã “rục rịch” chuẩn bị giới thiệu Camry 2022 tới người tiêu dùng Việt Nam. Theo một số nguồn tin từ đại lý, mẫu xe sedan Toyota Camry 2022 phiên bản nâng cấp sắp được ra mắt sẽ với hai phiên bản gồm 2.0Q thay thế 2.0G hiện hành và 2.5Q. Ngoài ra, phiên bản 2.5HV sử dụng công nghệ hybrid hiện vẫn là một ẩn số, mặc dù đã từng được xuất hiện trong kế hoạch của Toyota Việt Nam. Với phiên bản 2.0Q, Toyota Camry 2022 sẽ được nâng cấp 15 hạng mục, trong đó đáng chú ý là gói công nghệ an toàn chủ động (Toyota Safety Sense 2) bao gồm loạt tính năng đèn pha tự động chỉnh độ cao, tự động phanh phía trước, tự động giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo tài xế mất tập trung, ga tự động thông minh, hệ thống 9 túi khí. Ngoại thất của Toyota Camry 2022 bản 2.0Q được nâng cấp với đèn pha chiếu gần/xa loại LED/Bi-LED, mâm xe kích thước 18 inch. Bên trong cabin của chiếc sedan được bổ sung thêm lẫy chuyển số, vô-lăng chỉnh điện, cửa sổ trời, màn hình 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, điều hòa 3 vùng, lưng hàng ghế sau chỉnh điện, da cao cấp, sạc không dây và màn hình đa thông tin 7 inch. Về trang bị an toàn, những tính năng trước đây chỉ có trên bản 2.5Q đã được thêm vào bản 2.0Q, bao gồm cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù và hiển thị thông tin lên kính lái (HUD). Động cơ của Camry 2022 bản 2.0Q không thay đổi, vẫn là loại 2.0L công suất 165 mã lực, mô-men xoắn 199 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đối với phiên bản 2.5Q cao cấp hơn, Toyota Camry 2022 được trang bị động cơ mới thay cho động cơ 4cyl 2.5L (2AR-FE), kết hợp với hộp số tự động 6 cấp như bản hiện tại. Tại Việt Nam, Toyota Camry 2022 bản 2.5Q sẽ sử dụng động cơ xăng 4cyl 2.5L, máy mã A25A-FKS, mạnh 202 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại 5.000 vòng/phút, sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp (8AT). Một số nâng cấp khác trên Toyota Camry 2022 bản 2.5Q mới tại Việt Nam bao gồm: gói công nghệ an toàn chủ động (Toyota Safety Sense 2), đồng hồ hỗ trợ lái kiểu analog kết hợp với màn hình hiển thị thông tin MID nâng cấp từ 4,2 inch lên 7 inch, sạc không dây, màn hình 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, hệ thống âm thanh vòm JBL 9 loa và camera 360 độ mới. Theo một số nguồn tin, Toyota Camry 2022 sẽ được giới thiệu và về đại lý vào đầu năm sau hoặc có thể sớm hơn. Tuy nhiên, mức giá xe Toyota Camry 2022 vẫn chưa được hé lộ. Khi về Việt Nam, Camry 2022 sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Kia K5, Honda Accord, Mazda6 và đặc biệt là cạnh tranh về giá với mẫu xe “made in Việt Nam” – VinFast Lux A2.0 Video: Đánh giá chi tiết Toyota Camry 2022 sắp về Việt Nam (Nguồn: Cartime).

