Toyota Camry 2014 chạy chán, bán đắt ngang “Mẹc” E cùng đời

Từ lâu, Toyota Camry nhập Mỹ luôn là một lựa chọn độc đáo và khác biệt dành khách hàng Việt có chi phí mua xe rộng rãi. Mặc dù đã 7 năm sử dụng, Camry bản XLE đời 2014 nhập Mỹ này vẫn có giá ngang tầm giá “đập hộp” một chiếc Camry 2.0G mới (1,029 tỷ đồng). Thậm chí, tầm giá 1,0xx tỷ đồng của Camry XLE 2014 ngang tầm giá của một mẫu sedan hạng sang cỡ trung như Mercedes-Benz E250 cùng đời 2014. Không riêng gì xe cũ, ở xe Camry đời mới, ví dụ như một chiếc Toyota Camry bản XLE đời 2020 nhập Mỹ (nhập tư) có giá 2,5 tỷ đồng. Giá cao hơn cả một chiếc xe sang như Mercedes-Benz E 200 Exclusive (2,31 tỷ đồng). Toyota RAV4 ngang giá GLC, hay Camry ngang giá dòng E-Class là chuyện thường thấy ở Việt Nam, chính là những nghịch lý về xe Toyota nhập Mỹ đã gây ra nhiều tranh cãi. So với Camry Việt cùng đời, ngoại thất của Camry XLE nhập Mỹ đời 2014 mang nhiều khác biệt về thiết kế như bộ mâm 17 inch đa chấu, đèn pha góc cạnh hơn, đèn hậu thiết kế hình chữ “L”, trang bị tiện nghi và hỗ trợ lái. Toyota Camry bản XLE đời 2014 sử dụng động cơ xăng 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 178 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 230Nm tại 4.100 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Nội thất Toyota Camry XLE đời 2014 được trang bị khá đầy đủ tiện nghi như ghế bọc da 2 tông màu, ghế chỉnh điện có sưởi ghế, vô lăng tích hợp nhiều nút bấm. Màn hình DVD tích hợp định vị, hệ thống âm thanh 7 loa, trang bị cửa sổ trời. Khóa thông minh (Keyless Go), khởi động nút bấm, 2 giàn lạnh, hệ thống sưởi kính. Trang bị 12 túi khí, camera sau, loạt phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, chống trượt, Cruise control và Cảnh báo áp suất lốp (TMPS). Trong tầm giá khoảng 1 tỷ đồng, người dùng hiện tại có rất nhiều lựa chọn sedan mới, “ăn chắc mặc bền” có Camry 2.0G mới, đề cao trải nghiệm lái có VinFast Lux A2.0… Sẽ rất ít khách hàng chịu “xuống tiền” với một chiếc Camry 7 năm tuổi. Đó là thực tế. Tuy nhiên, Toyota Camry nhập Mỹ vốn dĩ là dòng xe không dành cho số đông. Sẽ vẫn có nhiều khách hàng yêu thích xe Toyota nhập quan tâm đến dòng xe này, họ sẵn sàng bỏ qua các lựa chọn “đập hộp” xe mới trong tầm giá. Nhìn chung, dòng xe sedan Toyota Camry Mỹ vẫn mang nhiều sức hút như “mác” xe nhập Mỹ nhiều “đồ chơi” an toàn và tiện nghi, kiểu dáng thiết kế độc đáo không lẫn vào số đông, tiêu chuẩn sản xuất cao. Video: Đánh giá xe Toyota Camry 2.0E 2015 tại Việt Nam.

Từ lâu, Toyota Camry nhập Mỹ luôn là một lựa chọn độc đáo và khác biệt dành khách hàng Việt có chi phí mua xe rộng rãi. Mặc dù đã 7 năm sử dụng, Camry bản XLE đời 2014 nhập Mỹ này vẫn có giá ngang tầm giá “đập hộp” một chiếc Camry 2.0G mới (1,029 tỷ đồng). Thậm chí, tầm giá 1,0xx tỷ đồng của Camry XLE 2014 ngang tầm giá của một mẫu sedan hạng sang cỡ trung như Mercedes-Benz E250 cùng đời 2014. Không riêng gì xe cũ, ở xe Camry đời mới, ví dụ như một chiếc Toyota Camry bản XLE đời 2020 nhập Mỹ (nhập tư) có giá 2,5 tỷ đồng. Giá cao hơn cả một chiếc xe sang như Mercedes-Benz E 200 Exclusive (2,31 tỷ đồng). Toyota RAV4 ngang giá GLC, hay Camry ngang giá dòng E-Class là chuyện thường thấy ở Việt Nam, chính là những nghịch lý về xe Toyota nhập Mỹ đã gây ra nhiều tranh cãi. So với Camry Việt cùng đời, ngoại thất của Camry XLE nhập Mỹ đời 2014 mang nhiều khác biệt về thiết kế như bộ mâm 17 inch đa chấu, đèn pha góc cạnh hơn, đèn hậu thiết kế hình chữ “L”, trang bị tiện nghi và hỗ trợ lái. Toyota Camry bản XLE đời 2014 sử dụng động cơ xăng 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 178 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 230Nm tại 4.100 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Nội thất Toyota Camry XLE đời 2014 được trang bị khá đầy đủ tiện nghi như ghế bọc da 2 tông màu, ghế chỉnh điện có sưởi ghế, vô lăng tích hợp nhiều nút bấm. Màn hình DVD tích hợp định vị, hệ thống âm thanh 7 loa, trang bị cửa sổ trời. Khóa thông minh (Keyless Go), khởi động nút bấm, 2 giàn lạnh, hệ thống sưởi kính. Trang bị 12 túi khí, camera sau, loạt phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, chống trượt, Cruise control và Cảnh báo áp suất lốp (TMPS). Trong tầm giá khoảng 1 tỷ đồng, người dùng hiện tại có rất nhiều lựa chọn sedan mới, “ăn chắc mặc bền” có Camry 2.0G mới, đề cao trải nghiệm lái có VinFast Lux A2.0… Sẽ rất ít khách hàng chịu “xuống tiền” với một chiếc Camry 7 năm tuổi. Đó là thực tế. Tuy nhiên, Toyota Camry nhập Mỹ vốn dĩ là dòng xe không dành cho số đông. Sẽ vẫn có nhiều khách hàng yêu thích xe Toyota nhập quan tâm đến dòng xe này, họ sẵn sàng bỏ qua các lựa chọn “đập hộp” xe mới trong tầm giá. Nhìn chung, dòng xe sedan Toyota Camry Mỹ vẫn mang nhiều sức hút như “mác” xe nhập Mỹ nhiều “đồ chơi” an toàn và tiện nghi, kiểu dáng thiết kế độc đáo không lẫn vào số đông, tiêu chuẩn sản xuất cao. Video: Đánh giá xe Toyota Camry 2.0E 2015 tại Việt Nam.