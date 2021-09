Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2021

Doanh số ôtô bán ra tại Việt Nam trong tháng 8/2021 của hầu hết các dòng xe đều giảm so với tháng 7 do dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, với doanh số 2.048 xe bán ra trong tháng 8, Fadil vẫn gây ấn tượng mạnh. Thực tế có lẽ con số Fadil còn dẫn đầu nhiều tháng nữa bởi với 10 ngày thần tốc bán giá siêu thấp tại Hải Phòng, lượng xe Fadil bán ra đạt trên 11.000 chiếc dẫn đầu top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Với kết quả đạt được, VinFast Fadil tiếp tục giữ vững ngôi đầu trong 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2021. So với các mẫu xe cùng phân khúc, mức giá của Fadil sau khi trừ các ưu đãi của hãng thuộc diện tốt nhất thị trường. Bên cạnh đó đây cũng là mẫu xe có nhiều trang bị an toàn, sức mạnh động cơ tốt nhất phân khúc. Xếp ở vị trí thứ 2 tiếp tục là Toyota Vios với doanh số 987 xe bán ra, giảm 357 xe so với tháng trước. Giống với tình hình chung của nhiều mẫu xe, mức doanh số của Toyota Vios giảm đáng kể so với tháng 7. Thực tế kết quả kinh doanh của mẫu xe hạng B từ Nhật Bản có được nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ tháng thứ 3 liên tiếp. Đã từng có thời gian, mẫu xe Hyundai Accent có doanh số cao hơn Vios tuy nhiên 3 tháng gần đây tình hình đã thay đổi. Từ vị trí cuối bảng trong tháng trước, Kia Seltos vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với doanh số 832 xe, tăng 65 xe so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong Top 10 xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam và giữ được đà tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau hai tháng vượt mặt Seltos để vươn lên dẫn đầu nhóm SUV hạng B, tuy nhiên bước sang tháng 8, Toyota Corolla Cross cũng như nhiều mẫu khác phải đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh số với 104 xe. Corolla Cross được trang bị động cơ 1.8L và 1.8L hybrid, giá bán 720-910 triệu đồng. Sau một thời gian dài là mẫu xe được cả người dùng gia đình và người kinh doanh lựa chọn, mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc đang không còn hấp dẫn như trước. Tuy nhiên, dù giảm gần 300 xe so với tháng trước, nhưng với kết quả 712 xe bán ra trong tháng 8/2021 cũng giúp cho Hyundai Accent tăng 1 bậc trong bảng xếp hạng so với tháng 7. Với doanh số 396 xe trong tháng 8, Ford Ranger đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng, giảm gần 1.000 xe so với tháng trước. Nguyên nhân của mức giảm doanh số là do một số tỉnh TP đang áp dụng biện pháp giãn cách, cộng thêm tâm lý kiêng mua xe tháng 7 âm lịch khiến lượng tiêu thụ ôtô giảm mạnh. Không nằm ngoài bối cảnh chung của thị trường, doanh số xe Hyundai Grand i10 cũng giảm mạnh so với tháng trước. Với doanh số 394 xe bán tra trong tháng 8, mẫu xe này tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Thế hệ mới Grand i10 với thiết kế trẻ trung, bắt mắt hơn được kỳ vọng sẽ vực lại doanh số cho mẫu xe này. Đứng ở vị trí thứ 8 là mẫu sedan cỡ C Kia Cerato với doanh số 393 xe, giảm gần 600 xe so với tháng trước chiếc. Trong tháng 8 vừa qua, giá bán của Kia Cerato được giảm xuống mức rẻ ngang các mẫu xe hạng B như Toyota Vios hay Honda City. Hiện Kia Cerato 2022 phiên bản mới cũng sắp sửa được ra mắt tại thị trường Việt. Thứ hạng của Hyundai SantaFe trong tháng 8 cũng bị giảm xuống 2 bậc, từ vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 8. So với tháng trước, doanh số của mẫu SUV này bị giảm hơn 500 xe. Như vậy, việc cho ra mắt phiên bản nâng cấp vào hồi tháng 5 hiện tại vẫn chưa thể thúc đẩy doanh số cho mẫu SUV 7 chỗ này bởi sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid. Đứng ở vị trí cuối cùng là Mazda CX-5, với 332 xe được bán ra trong tháng 8. Dù giảm gần 200 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên với kết quả này cũng giúp cho CX-5 lọt vào Top 10 xe bán chạy nhất. Mazda CX-5 được trang bị động cơ 2.0L hoặc 2.5L, giá bán 839 triệu - 1,059 tỷ đồng. Video: Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2021.

Doanh số ôtô bán ra tại Việt Nam trong tháng 8/2021 của hầu hết các dòng xe đều giảm so với tháng 7 do dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, với doanh số 2.048 xe bán ra trong tháng 8, Fadil vẫn gây ấn tượng mạnh. Thực tế có lẽ con số Fadil còn dẫn đầu nhiều tháng nữa bởi với 10 ngày thần tốc bán giá siêu thấp tại Hải Phòng, lượng xe Fadil bán ra đạt trên 11.000 chiếc dẫn đầu top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Với kết quả đạt được, VinFast Fadil tiếp tục giữ vững ngôi đầu trong 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2021. So với các mẫu xe cùng phân khúc, mức giá của Fadil sau khi trừ các ưu đãi của hãng thuộc diện tốt nhất thị trường. Bên cạnh đó đây cũng là mẫu xe có nhiều trang bị an toàn, sức mạnh động cơ tốt nhất phân khúc. Xếp ở vị trí thứ 2 tiếp tục là Toyota Vios với doanh số 987 xe bán ra, giảm 357 xe so với tháng trước. Giống với tình hình chung của nhiều mẫu xe, mức doanh số của Toyota Vios giảm đáng kể so với tháng 7. Thực tế kết quả kinh doanh của mẫu xe hạng B từ Nhật Bản có được nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ tháng thứ 3 liên tiếp. Đã từng có thời gian, mẫu xe Hyundai Accent có doanh số cao hơn Vios tuy nhiên 3 tháng gần đây tình hình đã thay đổi. Từ vị trí cuối bảng trong tháng trước, Kia Seltos vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng với doanh số 832 xe, tăng 65 xe so với tháng trước. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong Top 10 xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam và giữ được đà tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau hai tháng vượt mặt Seltos để vươn lên dẫn đầu nhóm SUV hạng B, tuy nhiên bước sang tháng 8, Toyota Corolla Cross cũng như nhiều mẫu khác phải đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh số với 104 xe. Corolla Cross được trang bị động cơ 1.8L và 1.8L hybrid, giá bán 720-910 triệu đồng. Sau một thời gian dài là mẫu xe được cả người dùng gia đình và người kinh doanh lựa chọn, mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc đang không còn hấp dẫn như trước. Tuy nhiên, dù giảm gần 300 xe so với tháng trước, nhưng với kết quả 712 xe bán ra trong tháng 8/2021 cũng giúp cho Hyundai Accent tăng 1 bậc trong bảng xếp hạng so với tháng 7. Với doanh số 396 xe trong tháng 8, Ford Ranger đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng, giảm gần 1.000 xe so với tháng trước. Nguyên nhân của mức giảm doanh số là do một số tỉnh TP đang áp dụng biện pháp giãn cách, cộng thêm tâm lý kiêng mua xe tháng 7 âm lịch khiến lượng tiêu thụ ôtô giảm mạnh. Không nằm ngoài bối cảnh chung của thị trường, doanh số xe Hyundai Grand i10 cũng giảm mạnh so với tháng trước. Với doanh số 394 xe bán tra trong tháng 8, mẫu xe này tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Thế hệ mới Grand i10 với thiết kế trẻ trung, bắt mắt hơn được kỳ vọng sẽ vực lại doanh số cho mẫu xe này. Đứng ở vị trí thứ 8 là mẫu sedan cỡ C Kia Cerato với doanh số 393 xe, giảm gần 600 xe so với tháng trước chiếc. Trong tháng 8 vừa qua, giá bán của Kia Cerato được giảm xuống mức rẻ ngang các mẫu xe hạng B như Toyota Vios hay Honda City. Hiện Kia Cerato 2022 phiên bản mới cũng sắp sửa được ra mắt tại thị trường Việt. Thứ hạng của Hyundai SantaFe trong tháng 8 cũng bị giảm xuống 2 bậc, từ vị trí thứ 6 xuống vị trí thứ 8. So với tháng trước, doanh số của mẫu SUV này bị giảm hơn 500 xe. Như vậy, việc cho ra mắt phiên bản nâng cấp vào hồi tháng 5 hiện tại vẫn chưa thể thúc đẩy doanh số cho mẫu SUV 7 chỗ này bởi sự ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid. Đứng ở vị trí cuối cùng là Mazda CX-5, với 332 xe được bán ra trong tháng 8. Dù giảm gần 200 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên với kết quả này cũng giúp cho CX-5 lọt vào Top 10 xe bán chạy nhất. Mazda CX-5 được trang bị động cơ 2.0L hoặc 2.5L, giá bán 839 triệu - 1,059 tỷ đồng. Video: Top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2021.