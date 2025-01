Tiết lộ đáng kinh ngạc về lịch sử chủ quyền Canada

Tên gọi "Canada" có nguồn gốc từ tiếng Iroquoian: Từ "Kanata" trong tiếng Iroquoian có nghĩa là "ngôi làng" hoặc "khu định cư". Có thể coi các bộ tộc bản địa là “chủ nhân” đầu tiên trong lịch sử chủ quyền Canada. Ảnh: Pinterest. Thương mại lông thú định hình lãnh thổ: Sự mở rộng lãnh thổ của người châu Âu ở Canada phụ thuộc rất lớn vào thương mại lông thú – hoạt động có mối liên hệ mật thiết đến người bản địa. Ảnh: Pinterest. Người bản địa và hiệp ước đất đai: Lịch sử chủ quyền của Canada có liên quan chặt chẽ đến các hiệp ước đất đai với các cộng đồng bản địa, nhiều trong số đó vẫn còn gây tranh cãi cho đến nay do tính chất thực dân của chúng. Ảnh: Pinterest. Canada từng là thuộc địa của hai cường quốc châu Âu: Ban đầu, các vùng đất thuộc Canada ngày nay là thuộc địa của Pháp và sau đó được chuyển giao cho Anh sau Hiệp ước Paris năm 1763. Ảnh: Pinterest. Núi đá Rockies là điểm tranh chấp: Ranh giới với Mỹ tại vùng núi Rockies là một vấn đề lớn trong quan hệ giữa Anh và Mỹ, được giải quyết thông qua Hiệp ước Oregon (1846). Ảnh: Pinterest. Đạo luật Hiến pháp năm 1867: Đây là bước ngoặt lớn, khi Canada trở thành một liên bang tự trị trong Đế quốc Anh với tên gọi "Dominion of Canada". Ảnh: Pinterest. Bước ngoặt độc lập năm 1931: Quy chế Westminster đã trao cho Canada quyền tự chủ lập pháp, giảm sự kiểm soát từ Anh. Ảnh: Pinterest. Lá cờ Canada ra đời muộn: Lá cờ hiện tại với hình lá phong được thông qua vào năm 1965, thay thế lá cờ Red Ensign có hình biểu tượng Anh. Sự ra đời của lá cờ củng cố chú quyền Canada trên danh nghĩa. Ảnh: Pinterest. Canada không hoàn toàn độc lập ngay từ đầu: Mặc dù đã có Hiến pháp riêng, Canada vẫn phải thông qua một số quyết định quan trọng từ Quốc hội Anh cho đến năm 1982. Ảnh: Pinterest. Hiến pháp 1982: Năm 1982, Canada chính thức thông qua Hiến pháp của mình, không cần sự phê chuẩn từ Anh, khẳng định hoàn toàn độc lập. Ảnh: Pinterest. Vai trò của Hoàng gia Anh: Cho đến nay, Canada vẫn giữ nguyên vai trò biểu tượng của Vua hoặc Nữ hoàng Anh là nguyên thủ quốc gia, nhưng chỉ mang tính nghi lễ. Ảnh: Pinterest. Quebec từng có ý định ly khai: Trong lịch sử, tỉnh Quebec đã hai lần tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Canada (1980 và 1995), nhưng không thành công. Ảnh: Pinterest. Đa số các tỉnh gia nhập sau năm 1867: Canada khởi đầu với 4 tỉnh (Ontario, Quebec, Nova Scotia, New Brunswick) và các tỉnh khác gia nhập dần trong những năm sau. Ảnh: Pinterest. Nunavut – lãnh thổ đặc biệt: Năm 1999, Nunavut được thành lập, trở thành lãnh thổ tự trị dành cho người Inuit, tăng cường quyền tự quyết của cộng đồng bản địa này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

