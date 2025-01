Xôn xao đám cưới Nghệ An vắng cô dâu, chú rể bật khóc

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xúc động tại một đám cưới ở Nghệ An. Trong clip, chú rể đứng giữa rạp cưới với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt buồn bã. Trong đoạn video, cô dâu phải vắng mặt do lý do sức khỏe, còn chú rể đứng ở rạp cưới gọi cho cô dâu bằng video call. Được biết, cô dâu bất ngờ nhập viện vào đêm trước ngày cưới vì căn bệnh viêm ruột thừa. Dù đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng tham gia các hoạt động chuẩn bị. Thế nhưng, bệnh tình diễn biến phức tạp khiến cô phải nhập viện và phẫu thuật cấp cứu. Trước tình hình đó, chú rể đành phải một mình hoàn thành các nghi thức trong ngày trọng đại. Hình ảnh chú rể gọi video cho cô dâu đang nằm trên giường bệnh, với những giọt nước mắt lăn dài trên má, đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dẫu vậy, trong nỗi buồn, tình yêu của cả hai càng thêm sâu đậm. Câu chuyện này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và bày tỏ sự cảm thông trước hoàn cảnh của họ. Nhiều người cho rằng đây là thử thách ban đầu trong cuộc hôn nhân, hy vọng cả 2 sẽ cùng ở bên nhau để vượt qua tất cả. Ngày cưới là ngày trọng đại của mỗi người, ai cũng mong có một lễ cưới thật hoàn hảo. Thế nhưng nhiều lúc có những tình huống bắt buộc khiến một trong hai cô dâu hoặc chú rể vắng mặt. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với một đám cưới mới đây ở Hải Dương. Do tính chất công việc nên chú rể đã không thể có mặt trong đám cưới. Câu chuyện này được chia sẻ trên kênh Tiktok “Hậu phương của chú bộ đội hải quân” của cô gái tên Thảo. Chồng của Thảo là Trần Đình Thụ (SN 1998, quê Hải Dương) hiện công tác ở hải đảo. Tháng 6/2024, được sự động viên của hai bên gia đình, cặp đôi quyết định làm lễ dạm ngõ. 3 tháng sau, vì chọn được ngày lành tháng tốt, họ tổ chức đám cưới. Có điều, cả hai dịp trọng đại này, Đình Thụ đều vắng mặt vì công tác xa nhà. Ngày cưới, người lên phòng đón Thảo không phải chồng mà là mẹ chồng. Mọi nghi thức như rót rượu mừng, cắt bánh cưới... đều được gác lại. Sau đám cưới, Thảo chuyển về sống cùng bố mẹ chồng cách đó 7km. Xa xôi cách trở, mạng internet lại chập chờn, gần 1 năm qua vợ chồng cô chỉ có thể nhắn tin, gọi điện chứ không thể gọi video để nhìn mặt nhau.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xúc động tại một đám cưới ở Nghệ An. Trong clip, chú rể đứng giữa rạp cưới với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt buồn bã. Trong đoạn video, cô dâu phải vắng mặt do lý do sức khỏe, còn chú rể đứng ở rạp cưới gọi cho cô dâu bằng video call. Được biết, cô dâu bất ngờ nhập viện vào đêm trước ngày cưới vì căn bệnh viêm ruột thừa. Dù đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng tham gia các hoạt động chuẩn bị. Thế nhưng, bệnh tình diễn biến phức tạp khiến cô phải nhập viện và phẫu thuật cấp cứu. Trước tình hình đó, chú rể đành phải một mình hoàn thành các nghi thức trong ngày trọng đại. Hình ảnh chú rể gọi video cho cô dâu đang nằm trên giường bệnh, với những giọt nước mắt lăn dài trên má, đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dẫu vậy, trong nỗi buồn, tình yêu của cả hai càng thêm sâu đậm. Câu chuyện này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và bày tỏ sự cảm thông trước hoàn cảnh của họ. Nhiều người cho rằng đây là thử thách ban đầu trong cuộc hôn nhân, hy vọng cả 2 sẽ cùng ở bên nhau để vượt qua tất cả. Ngày cưới là ngày trọng đại của mỗi người, ai cũng mong có một lễ cưới thật hoàn hảo. Thế nhưng nhiều lúc có những tình huống bắt buộc khiến một trong hai cô dâu hoặc chú rể vắng mặt. Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với một đám cưới mới đây ở Hải Dương. Do tính chất công việc nên chú rể đã không thể có mặt trong đám cưới. Câu chuyện này được chia sẻ trên kênh Tiktok “Hậu phương của chú bộ đội hải quân” của cô gái tên Thảo. Chồng của Thảo là Trần Đình Thụ (SN 1998, quê Hải Dương) hiện công tác ở hải đảo. Tháng 6/2024, được sự động viên của hai bên gia đình, cặp đôi quyết định làm lễ dạm ngõ. 3 tháng sau, vì chọn được ngày lành tháng tốt, họ tổ chức đám cưới. Có điều, cả hai dịp trọng đại này, Đình Thụ đều vắng mặt vì công tác xa nhà. Ngày cưới, người lên phòng đón Thảo không phải chồng mà là mẹ chồng. Mọi nghi thức như rót rượu mừng, cắt bánh cưới... đều được gác lại. Sau đám cưới, Thảo chuyển về sống cùng bố mẹ chồng cách đó 7km. Xa xôi cách trở, mạng internet lại chập chờn, gần 1 năm qua vợ chồng cô chỉ có thể nhắn tin, gọi điện chứ không thể gọi video để nhìn mặt nhau.