KIA “vượt mặt” Hyundai trong TOP xe bán chạy nhất Hàn Quốc

Trong tháng 6/2021 vừa qua, toàn thị trường xe ôtô tại Hàn Quốc ghi nhận sản lượng xe bán ra đạt 131.783 xe, tăng trưởng 8.7% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, riêng "Ông lớn" ngành xe nước này là Hyundai và các thương hiệu trực thuộc (KIA, Genesis...) chiếm tỷ trọng thị phần tới 87%. Ngay trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất, tất cả những mẫu xe góp mặt trong danh sách đều đến từ Tập đoàn Hyundai. Đáng chú ý, thương hiệu con của Hyundai là KIA đã xuất sắc vượt lên "hãng mẹ" về số xe góp mặt, cụ thể với 5 mẫu xe, nhiều hơn 1 mẫu xe so với Hyundai. Vị trí cuối cùng trong TOP xe bán chạy nhất thuộc về thương hiệu Genesis, một nhãn hiệu xe sang cũng thuộc sở hữu của Hyundai. 1. Hyundai Grandeur (9.483 chiếc)

Tương tự Toyota Vios hay Hyundai Accent tại thị trường Việt Nam, Hyundai Grandeur được coi là "Vua doanh số" tại quê nhà Hàn Quốc. Trong tháng 6/2021, mẫu xe này bán ra tổng cộng 9.483 xe, tăng trưởng 21,5% so với cùng kỳ tháng trước. Theo Hyundai, trong tổng số 9.483 xe Grandeur bán ra trong tháng 6, số lượng xe sử dụng động cơ đốt trong chiếm 6.830 xe và 2.653 xe thuộc về xe sử dụng động cơ hybrid. 2. Hyundai Porter 2 (9.208 chiếc)

Đứng ở vị trí số 2 trong danh sách xe bán chạy tháng 6/2021 tại Hàn Quốc là mẫu xe tải cỡ nhỏ Hyundai Porter 2 với 9.208 xe bán ra, tăng 32,9% so với cùng kỳ tháng trước. 3. Kia Sedona / Kia Carnival (6.689 chiếc)

Không chỉ đứng đầu phân khúc MPV tại quê nhà, Kia Sedona/Carnival còn có thứ hạng rất cao trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng với doanh số 6.689 xe. Tuy nhiên, kết quả doanh số tháng 6 của Kia Sedona/Carnival lại ghi nhận mức giảm 7,3% so với tháng 5. 4. Hyundai Sonata (6.127 chiếc)

Vượt qua Kia Optima (K5), Hyundai Sonata đã vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc sedan cỡ trung tại Hàn Quốc với doanh số 6.127 xe. Đồng thời, mẫu xe này còn dành được vị trí số 4 trong TOP 10 xe bán chạy nhất tháng. 5. Kia Sorento (6.081 chiếc)

Kia Sorento thế hệ mới được xem là "Bom tấn" ngay từ thời điểm ra mắt với hàng loạt giải thưởng danh giá từ thiết kế tới an toàn. Trong tháng 6/2021, mẫu SUV 7 chỗ này bán ra tổng cộng 6.081 xe tại Hàn Quốc và xếp ở vị trí số 5 trong bảng xếp hạng. Với thành tích này, Kia Sorento nghiễm nhiên trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ tại quê nhà, xếp trên người anh em Hyundai Santa Fe. 6. Hyundai Avante/Elantra (5.973 chiếc)

Trong tháng 6/2021, Hyundai Avante có doanh số 5.973 xe tại Hàn Quốc và đứng ở vị trí số 6 trong bảng xếp hạng. Tuy vậy, khi so sánh kết quả này với cùng kỳ tháng trước, doanh số xe bán ra của Hyundai Avante đã ghi nhận mức giảm tới 10,8%. 7. Kia Bongo 3 (5.929 chiếc)

Đứng ở vị trí số 7 trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 6/2021 tại Hàn Quốc là mẫu xe tải hạng nhẹ Kia Bongo 3 với 5.929 xe bán ra. 8. Kia Optima/K5 (5.835 chiếc)

Kia Optima là mẫu sedan cỡ trung được định vị nằm cùng phân khúc với Toyota Camry, Mazda6 hay Hyundai Sonata. Trong tháng 6 vừa qua, Kia Optima/K5 đã để tuột mất danh hiệu mẫu sedan cỡ D bán chạy nhất vào tay Hyundai Sonata với doanh số chỉ 5.835 xe, giảm 3,3% so với cùng kỳ tháng trước. 9. Kia K8/Cadenza (5.473 chiếc)

Là mẫu xe thay thế cho Kia K7, Kia K8/Cadenza có doanh số 5.473 xe trong tháng 6/2021. Kết quả này đã giúp cho K8 có được vị trí số 9 trong bảng xếp hạng. 10. Genesis G80 (5.357 chiếc)

Xếp ở vị trí cuối cùng trong TOP 10 xe bán chạy nhất tại Hàn Quốc tháng 6/2021 là mẫu xe sang Genesis G80. Cụ thể, trong tháng 6 vừa qua, mẫu xe này ghi nhận doanh số tổng hợp là 5.357 xe, con số được đánh giá là đáng ao ước đối với các cái tên tham gia trong thị trường xe sang. Video: Top 10 mẫu xe mới nhất tại Hàn Quốc năm 2021.

