Top 10 siêu xe cực thú vị nhưng ít dân chơi biết đến

Arash AF8 - Siêu xe Anh quốc này vận hành bằng khối động cơ V8 dung tích 7.0L với công nghệ do GM sản xuất và được đặt ở giữa thân xe, có khả năng sản sinh lượng công suất lên tới 550 mã lực nhờ đạt mô men xoắn cực đại 640 Nm khá ấn tượng, qua đó cho phép xe tăng tốc được từ 0 – 100 km/h chỉ trong 3,5 giây, tốc độ tối đa đạt trên 322 km/h. Ascari KZ1 - Nó được sản xuất giới hạn ở mức 50 chiếc, mỗi chiếc cần 340 giờ trong khoảng thời gian từ năm 2005 – 2010. Ascari KZ1 trang bị động cơ BMW S62 V8 lấy từ BMW 5-Series E39, sản sinh được công suất 500 mã lực, tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 3,7 giây, vận tốc 320 km/h và đặc biệt có giá lên tới 345.000 euro. Gumpert Apollo - Siêu xe Apollo là niềm tự hào của hãng Gumpert – hãng xe do ông Ronald Gumpert, nhân viên cũ của Audi sáng lập. Gumpert Apollo mang trong mình động cơ V8, sản xuất từ 2005 đến 2012 tại Altenburg, Đức. Gumpert Apollo được chế tạo thủ công với thân xe bằng sợi carbon. Khối lượng tổng thể chỉ từ 1.100 kg đến 1.200 kg. Lotec Sirius - là một hãng xe nhỏ của Đức có mối quan hệ hợp tác gần gũi với “ông lớn” Mercedes-Benz. Siêu xe Lotec Sirius sở hữu động cơ Mercedes-Benz V12, tăng áp kép, 48 van, 6.0L cho công suất 1.200 mã lực tại vòng tua 6.300 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 1.321Nm tại vòng tua 3.400 vòng/phút. Sirius sở hữu hộp số CIMA song hành cùng động cơ. Thân xe là sự kết hợp tối đa giữa cacbon, sợi Kevlar và sợi thủy tinh. Mega Track. Hãng siêu xe Pháp Aixam-Mega ra đời năm 1992, nổi tiếng với chiếc Mega Track. Xe lắp động cơ V12 của Mercedes cho công suất 394 mã lực, sử dụng hệ dẫn động 4 bánh. Mega Track có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h chỉ hơn 5 giây và tốc độ tối đa 250 km/h. Mega từng muốn giới thiệu Mega Track ra thị trường như một mẫu siêu crossover. Noble M600 là siêu xe được chế tạo bởi hãng sản xuất ôtô nhỏ lẻ Anh quốc – Noble, được thành lập từ năm 1999. Noble M600 được trang bị động cơ V8 do Volvo sản xuất. Động cơ đi kèm 2 bộ tăng áp Garrett nên sản sinh công suất tối đa 450 mã lực ở chế độ Road, 550 mã lực ở chế độ Track và 650 mã lực ở chế độ Race. SSC Ultimate Aero được sản xuất bởi Shelby Supercars (SSC) từ năm 2006 tới năm 2013, Ultimate Aero được ghi danh là mẫu ô tô thương mại nhanh nhất trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới năm 2007 với tốc độ tối đa 412 km/h. Ultimate Aero sở hữu động cơ V8 sử dụng hệ thống tăng áp Twin turbo với công suất 1.287 mã lực. Vector W8 Twin-Turbo - là một siêu xe hàng hiếm được sản xuất từ 1989 – 1993 bởi Vector Motors, Mỹ. Vector W8 chỉ được sản xuất 18 chiếc trên toàn thế giới. 17 chiếc trong số đó được bán cho các khách hàng trong khi chiếc cuối cùng được giữ lại để trưng bày. Giá bán của mỗi chiếc là 448.000 USD. Xe được trang bị động cơ twin-turbo V8 dùng công nghệ từ Chevrolet, cho công suất cực đại 650 mã lực. Vào năm 2012, hãng xe quy mô nhỏ Vencer Sarthe đến từ Hà Lan đã lần đầu tiên công bố hình ảnh và thông tin của siêu xe Sarthe rồi trưng bày mô hình concept tại triển lãm xe Top Marques Monaco. Xe trang bị khối động cơ 8 xy lanh siêu nạp, dung tích 6.3L, sản sinh công suất tối đa 622 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 838 Nm tại 4.000 vòng/phút. Zenvo TS1-GT là siêu xe được sản xuất nhân kỷ niệm sinh nhật 10 năm của hãng xe thể thao quy mô nhỏ Zenvo, có trụ sở tại Đan Mạch. Zenvo TS1-GT trang bị động cơ V8 5.8 lít mạnh mẽ với hệ thống siêu nạp đôi cho phép xe đạt công suất kinh ngạc 1.100 Nm tại vòng tua máy không đổi. Khi được chạy trên đường đua TS1 GT có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 375 km/h. Video: Loạt siêu xe đình đám sắp ra mắt thị trường thế giới.

