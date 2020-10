Top 10 mẫu xe ôtô an toàn nhất thế giới 2020

Mới đây, Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS) đã công bố danh sách 10 mẫu xe ôtô an toàn nhất thế giới năm 2020. Bản danh sách này được thống kê dựa trên các thử nghiệm va chạm, khả năng tránh và giảm thiểu va chạm, neo ghế trẻ em, đánh giá về độ bền và các tính năng khác trên rất nhiều mẫu xe khác nhau. Honda Insight

Honda Insight là một cái tên xa lạ ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, tại nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Insight lại chiếm được khá nhiều tình cảm của người tiêu dùng nhờ thiết kế trẻ trung, khả năng vận hành bền bỉ và quan trọng nhất chính là mức độ đánh giá về an toàn rất cao. Được IIHS đề xuất là mẫu xe đáng lựa chọn về an toàn hàng đầu trong năm 2020, Honda Insight có số điểm đánh giá về khả năng bảo vệ người dùng đáng ngưỡng mộ. Để làm được điều này, bên cạnh những giá trị cốt lõi như hệ thống khung gầm, khung sườn và cấu trúc xe thì Insight cũng sở hữu hàng loạt trang bị công nghệ về an toàn tiên tiến. Mazda3 phiên bản Hatchback

Không chỉ mang trong mình thiết kế nội, ngoại thất bắt mắt, trẻ trung và đầy tươi mới, Mazda3 phiên bản Hatchback còn gây ấn tượng khi là mẫu xe hiếm hoi được vượt qua được 6 thử nghiệm về va chạm của IIHS với số điểm tuyệt đối. Để có được thành công như vậy, Mazda đã nghiêm túc trong việc cải tiến các hệ thống liên quan tới an toàn của xe như các trang bị công nghệ hỗ trợ người lái. Nhờ đó, không chỉ vượt lên các đối thủ trong cùng phân khúc, Mazda3 Hatchback đồng thời cũng trở thành mẫu xe được đánh giá về an toàn tốt nhất của thương hiệu Mazda. Mercedes-Benz C-Class

Mercedes-Benz C-Class là một trong 2 đại diện hiếm hoi tới từ châu Âu trong danh sách 10 mẫu xe an toàn nhất thế giới năm 2020 do IIHS công bố. Trên phiên bản mới, C-class được tích hợp nhiều tính năng an toàn như hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống camera 360 độ, hệ thống phanh khẩn cấp chủ động... Trên thực tế, các trang bị kể trên không còn quá mới mẻ trong làng xe hiện nay nhưng với những giá trị nguyên bản từ thương hiệu kết hợp với các bổ sung về trang bị, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ này có mặt trong danh sách lần này. Tesla Model 3

Trong bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy nhất trong 10 năm trở lại đây, Tesla Model 3 là đại diện duy nhất tới từ nước Mỹ góp mặt với mức doanh số kỷ lục. Để làm được điều này, ngoài yếu tố đi tiên phong trong lĩnh vực xe điện, Tesla Model 3 còn là một mẫu xe an toàn bậc nhất. Theo IIHS, Tesla Model 3 đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra về khả năng tránh và giảm thiểu va chạm, neo ghế trẻ em và độ bền. Nhờ cấu trúc khung gầm, khung sườn vững chắc đi kèm các tính năng về an toàn hiện đại, Tesla Model 3 một lần nữa đã khẳng định được vị thế của mình. Subaru Legacy

Tuy không dành được các điểm tuyệt đối trong nhiều bài kiểm tra của IIHS nhưng với số điểm được xếp loại Tốt mà mình dành được, Subaru Legacy cũng đã góp mặt trong danh sách những mẫu xe an toàn nhất thế giới năm 2020. Hai trong số 6 hạng mục mà Subaru Legacy đạt điểm cao nhất chính là thử nghiệm khả năng giảm thiểu va chạm và khả năng va chạm. Audi A6

Vượt qua 2 đối thủ truyền kiếp là BMW 5-Series và Mercedes-Benz E-Class, Audi A6 đã trở thành một trong những mẫu xe an toàn nhất năm 2020. Mẫu sedan hạng sang cỡ trung tới từ nước Đức đã dành được điểm số cao trong 2 phần kiểm tra của IIHS và NHTSA. Để có được thành công như vậy, ngoài sự hỗ trợ đắc lực từ cấu trúc cơ khí vững chắc, A6 mới còn được bổ sung hàng loạt công nghệ an toàn và tiêu biểu là 2 giú trang bị Tour Assist và City Assist. Genesis G70

Là mẫu xe duy nhất tới từ Hàn Quốc trong danh sách lần này, Genesis G70 còn tạo sự nổi bật nhờ đạt danh hiệu Top safety pick+ của IIHS. Tương tự như các mẫu xe kể trên, Genesis G70 cũng được trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ về an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, hệ thống cân bằng điện tử, các túi khí xung quanh xe... Nissan Maxima

Sau phiên bản 2019 vừa qua, Nissan Maxima đã hoàn toàn thay đổi không chỉ về thiết kế nội, ngoại thất, các trang bị tiện nghi mà còn gây chú ý nhờ khả năng bảo vệ người sử dụng. Mẫu xe này được trang bị các công nghệ an toàn tiêu chuẩn như cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù hay phanh tự động khẩn cấp... Nhờ đó, Nissan Maxima đã được IIHS đánh giá rất cao về độ an toàn. Lexus ES 350

Lexus ES 350 2020 được tổ chức IIHS đánh giá với điểm số cao trong 2 bài thử nghiệm va chạm chéo phía ghế lái và va chạm hướng trực diện. Ngoài ra, mẫu sedan hạng sang này cũng hoàn thành tốt phần kiểm tra ở 2 dải vận tốc 20 km/h và 40 km/h. Tuy vậy, Lexus ES 350 lại chưa đáp ứng được yêu cầu về tính năng cảnh báo va chạm trước. Toyota Camry

Toyota Camry là một trong những mẫu xe có điểm số về an toàn cao nhất trong danh sách lần này. Cụ thể, mẫu sedan hạng D tới từ nhật Bản đã đạt điểm số cao nhất trong 6 bài kiểm tra va chạm của tổ chức IIHS và 5 điểm tuyệt đối trong cả 3 bài thử va chạm của NHTSA. Để có được thành công như vậy, Toyota Camry mới bên cạnh những giá trị cốt lõi về cấu trúc cơ khí còn phải kể tới hàng loạt trang bị như cảnh báo chệch làn đường, phanh khẩn cấp, cảnh báo va chạm, phát hiện người đi bộ, camera lùi hay đèn pha tự động... Video: Những mẫu xe thử va chạm an toàn nhất 2020.

