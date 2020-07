Ngắm Honda Civic Type R bản "xe an toàn" trên đường đua

Honda Civic Type R mới được biết đến là một chiếc hatchback đậm chất thể thao với động cơ 4 xy-lanh tăng áp, chính vì thế mà mẫu xe này được chọn làm xe Safety Car - Xe an toàn tại giải đua World Touring Car Cup (WTCR) do FIA tổ chức. Chiếc Civic Type R bản đua sử dụng làm Xe an toàn nổi bật với ngoại thất màu vàng Sunlight Yellow cùng bộ tem trang trí mang hơi hướm thể thao. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 5 chấu kép BSB 20 inch, đi kèm là bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2. Hệ thống phanh trên xe đến từ thương hiệu Brembo. Là Safety Car nên nội thất của xe đã được lược bỏ một số chi tiết, giúp khối lượng xe giảm hơn 45 kg so với Civic Type R GT. Bên dưới nắp ca-pô vẫn là khối động cơ tăng áp VTEC 2.0L quen thuộc, tuy nhiên công suất đã được đẩy lên mức 316 mã lực. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây, đủ đáp ứng được các yêu cầu của một chiếc Safety Car trong giải đua WTCR. Ông Francois Ribeiro, promoter của WTCR, chia sẻ việc lựa chọn Honda Civic Type R làm xe Safety Car cho giải đua WTCR là hoàn toàn phù hợp. Mẫu xe này có đủ các yếu tố cần thiết của một chiếc Safety Car như độ an toàn, cảm giác lái linh hoạt cũng như tốc độ ấn tượng... Trong các giải đua xe, Safety Car sẽ xuất hiện khi đường đua khi xảy ra các sự cố hoặc thời tiết diễn biến xấu. Nó sẽ có nhiệm vụ giảm tốc độ của những chiếc xe đua xuống mức tối thiểu nhưng vẫn phải đảm bảo không quá chậm nhằm hạn chế hư hỏng cho động cơ xe đua. Video: Honda Civic Type R đấu Lexus LC500.

