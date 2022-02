“Tóm gọn” Bentley Continental GT V8 hơn 16 tỷ trên phố Sài Gòn

Chiếc Bentley Continental GT V8 hàng hiếm với màu “áo” trắng Glacier White tinh tế, lịch lãm bị “bắt gặp” tại trung tâm Quận 1, TP HCM. Tính đến nay, dòng xe GT hai cửa này đã được ra mắt tới 3 thế hệ và nó vẫn là một trong những dòng xe trọng tâm của thương hiệu. Mẫu xe siêu sang Bentley Continental GT V8 được chia sẻ nền tảng MSB do Volkswagen phát triển cho Porsche Panamera thế hệ thứ hai. So với các mẫu xe thuộc thế hệ trước, Continental GT thế hệ thứ ba có kích thước chiều rộng tăng thêm 10 mm, chiều dài cơ sở tăng 135 mm về phía trước và có khối lượng tổng thể nhẹ hơn khoảng 80 kg. Xét về ngoại hình tổng thể, Bentley Continental GT V8 trông thanh mảnh, gọn gàng hơn đáng kể so với phiên bản trước. Phần đầu xe thu hút người nhìn với lưới tản nhiệt mở rộng, rãnh lưới đan chéo hình vảy rồng. Một trong những chi tiết mang giá trị nghệ thuật cao nhất trên Bentley Continental GT thế hệ thứ ba là hệ thống đèn pha dạng LED Matrix, được lấy cảm hứng thiết kế từ kính pha lê với bề mặt bên trong được làm trong suốt tạo hiệu ứng như đang lấp lánh. Nhìn ngang hông xe, Continental GT thế hệ thứ 3 được thiết kế những đường gân dập nổi kéo dài từ đầu đến đuôi xe mang tới cái nhìn thể thao, năng động hơn. Thêm vào đó là thiết kế mái dốc đặc trưng của dòng GT (Grand Tourer). Chiếc Bentley Continental GT V8 này sở hữu bộ mâm 5 chấu đơn hình mũi tên với logo chữ “B” ở chính giữa. Di chuyển ra phía sau, Bentley Continental GT V8 có cụm đèn hậu thiết kế dạng hình elip, hệ thống 4 ống xả chia đều sang hai bên, khác với ống xả kép hình bầu dục cỡ lớn trên bản W12. Ngoài ra, đuôi xe còn tích hợp cánh gió tự động, khi chạy ở tốc độ cao cánh gió sẽ tự động mở, giúp tăng khả năng khí động học. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, Bentley chỉ mới trang bị cho Continental GT thế hệ thứ ba động cơ W12. Sở hữu động cơ V8 tăng áp kép, xe có khả năng sản sinh công suất cực đại 542 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Sức mạnh của động cơ được truyền đến cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp đến từ ZF và có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong 3,9 giây, tốc độ tối đa đạt 318 km/h. Khi mới về Việt Nam vào cuối 2019, giá xe Bentley Continental GT V8 sẽ không dưới 16 tỷ đồng. Video: Chi tiết Bentley Continental GT V8 tại Hà Nội.

