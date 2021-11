Bentley Continental GT V8 màu “ruột” của đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ

Dòng xe Coupe Bentley Continental GT siêu sang từng được rất nhiều đại gia Việt yêu thích bởi thiết kế trẻ trung nhưng cũng không kém phần sang trọng, tuy nhiên, kể từ khi Rolls-Royce Wraith ra đời, Bentley Continental GT dần bị quên lãng và bằng chứng là có không quá 8 chiếc Bentley Continental GT thế hệ mới được mang về nước để phục vụ giới siêu giàu tại dải đất hình chữ S này. Cũng chính vì điều này mà khi xuất hiện thông tin về một chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT thế hệ thứ 3 sắp có mắt tại dải đất hình chữ S đã nhận được sự quan tâm không nhỏ từ những người yêu xe trong nước cũng như các đại gia Việt đang có ý định sở hữu 1 trong những chiếc xe Coupe siêu sang ấn tượng nhất thế giới này. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy, chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT thế hệ mới sắp được khui công tại dải đất hình chữ S này có màu sơn trắng đục. Còn bộ áo này có tên gọi là Old English White, rất thời trang nhưng cũng mang đầy yếu tố lịch sử. Màu sơn Old English White được xem như là di sản trên các mẫu xe Bentley vào năm 1950, cụ thể là chiếc xe Mulsanne đã khoác lên mình bộ áo này và khá thú vị là màu sơn Old English White rất được đại gia siêu xe Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ của cà phê Trung Nguyên yêu thích. Hiện đại gia này đang sở hữu bộ sưu tập xe Bentley trên 10 chiếc với đủ các thể loại trong đó phân nửa xe đã mang màu Old English White nhưng chưa rõ là đại gia Tây Nguyên này đã sở hữu chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT thế hệ mới nào hay chưa. Bên trong khoang lái của chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT thế hệ mới sắp về nước sẽ có chất liệu da bò thuần Âu Linen và đi kèm với đó là một chút màu đỏ Cricket Ball tốt nhất để phối cho khoang lái xe vừa trẻ trung nhưng cũng đầy sang trọng. Loại da này được tuyển chọn bằng tay từ các đàn bò đực ở Tây Đức và được nhuộm theo phương pháp truyền thống để tăng cường mùi thơm tự nhiên. Tất nhiên là không thể thiếu gỗ, 1 trong những vật liệu được hãng xe Bentley rất quan tâm, trong đó, nội thất của chiếc xe Continental GT thế hệ mới có phần ốp vân gỗ óc chó Crown Nut sang trọng ở táp-lô, với chi tiết hoa văn tương đồng và đối xứng từ trái qua phải một cách hoàn mỹ. Chiếc xe Bentley Continental GT sắp về nước theo diện chính hãng thuộc phiên bản V8 với đặc điểm nhận biết dễ nhất là ống xả kép của xe so với bản W12. Động cơ của Bentley Continental GT V8 thế hệ mới là trái tim V8, dung tích 4.0 lít, 32 van, được tích hợp bộ tăng áp kép, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại dải vòng tua máy 2.000 đến 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó mà chiếc Coupe siêu sang thể thao có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Continental GT V8 mới.

