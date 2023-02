Audi Activesphere - SUV lai Coupe chạy điện kết hợp bán tải độc lạ

Điểm độc đáo của Audi Activesphere concept mới là chiếc xe có thể mở rộng không gian phía sau như chiếc xe bán tải. Nó được thực hiện trên nên tảng Platform Electric và chạy bằng pin sản sinh công suất 435 mã lực, phạm vi hoạt động 572 dặm (tương đương 920 km) và hệ thống treo khí nén chủ động với khoảng sáng gầm xe 9,76 inch. Ngoài khả năng địa hình, Activesphere còn có một thế giới thực tế ảo có thể truy cập bằng tai nghe dành riêng cho Audi và các chế độ lái tự động Cấp độ 4. Audi thời gian gần đây đang có những thiết kế ấn tượng, thu hút người yêu thích thương hiệu này bằng việc tung ra mẫu xe ý tưởng mới nhất của mình — Audi Activesphere. Xét yếu tố lý thuyết, thời của những chiếc sedan điển hình hay phong cách crossover đã lỗi thời, vậy nên hãng xe sang Đức gọi Audi Activesphere là chiếc crossover kết hợp coupe sang trọng. Kiểu dáng của Audi Activesphere hoàn toàn mới có lẽ sẽ là yếu tố khiến chiếc xe này được bàn luận nhiều khi xuất hiện bản thương mại. Tuy nhiên phong cách Activesphere mới này, cùng với các tính năng thực tế ảo tương lai lại giúp Audi Activesphere trở thành điều gì đó khiến ngành ôtô suy ngẫm. Trong cuộc họp báo, Audi không thông báo sẽ đưa Audi Activesphere vào dây chuyền sản xuất, nhưng mẫu xe này đại diện cho một dòng sản phẩm hoàn toàn mới mà Audi đang hướng tới. Trên thực tế, đây là mẫu xe thứ 4 trong dòng sản phẩm "Sphere" (tạm dịch "hình cầu") của Audi, sau sedan Grandsphere, minivan Urbansphere và grand tourer hai cửa Skysphere, nhưng cho đến nay "Sphere" vẫn là những mẫu xe mạo hiểm nhất — đúng với ý định của Audi. Activesphere thừa hưởng cả bầu trời tính năng và vượt xa các giới hạn. Phần thân của Audi Activesphere có nhiều mảng kính và ốp làm trong suốt. Cốp sau thể thao của Activesphere có thể biến thành thùng chở hàng chỉ với 1 thao tác bấm. Khả năng chở hàng trên Activesphere từ xe đạp điện đến dụng cụ thể thao dưới nước và các bộ golf. Đặc biệt, "ActiveBack" được tăng cường bằng giá trượt tuyết được tích hợp vào trung tâm của cấu trúc mái. Không gian của xe có thể thu vào này được thực hiện nhờ các cửa trượt trong suốt phía sau và vách ngăn cơ giới phía sau khu vực hành khách. Audi Activesphere trang bị bộ mâm 22 inch và lốp 285/55 đặc biệt dành cho địa hình. Với khoảng sáng gầm xe lên tới 9,76 inch (tương đương 2,479 mm) từ hệ thống treo khí nén chủ động cũng như góc tiếp cận 18,9 độ và góc thoát 28,1 độ, mẫu xe Audi Activesphere đặc biệt này giúp hoàn thiện di sản Quattro. Để duy trì dòng điện , tất cả các máy dựa trên nền tảng PPE sẽ có hệ thống sạc 800 vôn, với tốc độ sạc cao tới 270 kW. Audi cho biết 10 phút sạc với tốc độ này sẽ đi được 186 dặm, trong khi 25 phút sẽ tăng trạng thái sạc từ 5% lên 80%. Tổng cộng, khái niệm Activesphere được thiết lập để có 372 dặm phạm vi. Bất chấp phong cách coupe thể thao và off-road, Audi muốn người dùng có quyền lựa chọn không lái xe hoặc lái xe với sự hỗ trợ cồng kềnh. Với hệ thống tự lái Cấp độ 4 — chỉ có khả năng chạy trên địa hình phù hợp, mẫu xe ý tưởng này cho phép người ngồi trên xe có thể ngả lưng, thư giãn và tận hưởng chuyến đi khi vô-lăng và bàn đạp được gập vào khoang bên trong. Audi tuyên bố đây sẽ là một hệ thống Cấp độ 4, về mặt kỹ thuật nó sẽ không cần sự can thiệp của người lái, nhưng Audi hy vọng quá trình chuyển đổi từ lái xe sang tự lái sẽ diễn ra dần dần. Để đạt được hiệu quả đó, thương hiệu 4 vòng tròn giới thiệu Audi Dimensions, một hệ thống thực tế ảo được truy cập thông qua các tai nghe công nghệ cao độc quyền và sau đó được chiếu vào bên trong cabin. Những người ngồi trong khoang cabin sẽ xem thế giới thực xung quanh họ bên cạnh một tập hợp các chức năng lái xe, điều hướng và thậm chí cả thông tin an toàn giao thông, các thông tin sẽ hiển thị xếp chồng lên nhau. Mỗi người có thể tuỳ biến giao diện. Trạng thái lái xe và khoảng cách xe trước sau, hoặc phanh cũng như các bảng điều khiển âm thanh và khí hậu, được thể hiện tối giản, gọn gàng, không bị che khuất khỏi mắt thường nhưng có thể được điều khiển bởi những người sử dụng tai nghe. Hệ thống cửa mở ngược tương tự như cách của Rolls-Royce sẽ giúp hành khách có trải nghiệm mới. Đồng thời hành khách sẽ thấy mình đang ngồi ngang tầm với bảng điều khiển trung tâm, đóng vai trò là viên ngọc quý của cách bố trí nội thất, với khả năng sưởi ấm và làm mát cũng như cũng như chỗ để cốc và tất nhiên cả tai nghe độc quyền. Kích thước của Audi Activesphere chạy điện mới sở hữu chiều dài 4,98 m, rộng 2,07 m và cao 1,60 m, thông số to lớn giúp Audi Activesphere concept trở thành mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp. Chiều dài cơ sở 2,97 m mang lại không gian rộng rãi và duỗi chân tối đa. Phần nhô ra phía trước và phía sau ngắn tương ứng để tạo ấn tượng nhỏ gọn. Từ mọi khía cạnh, Audi Activesphere concept mang phong cách nguyên khối, như khuôn đúc duy nhất. Activesphere concept có kích thước tương tự Audi A6 e-tron, mẫu sedan EV cỡ trung sắp ra mắt của Audi. Mặc dù nhiều tính năng trang bị rất nhiều trong bối cảnh công nghệ hiện tại, tuy nhiên khả năng lái tự động, hệ thống truyền động chỉ thực tế ngang bằng với xu hướng EV hiện tại. Video: Audi Activesphere - SUV lai Coupe chạy điện kết hợp bán tải.

Điểm độc đáo của Audi Activesphere concept mới là chiếc xe có thể mở rộng không gian phía sau như chiếc xe bán tải. Nó được thực hiện trên nên tảng Platform Electric và chạy bằng pin sản sinh công suất 435 mã lực, phạm vi hoạt động 572 dặm (tương đương 920 km) và hệ thống treo khí nén chủ động với khoảng sáng gầm xe 9,76 inch. Ngoài khả năng địa hình, Activesphere còn có một thế giới thực tế ảo có thể truy cập bằng tai nghe dành riêng cho Audi và các chế độ lái tự động Cấp độ 4. Audi thời gian gần đây đang có những thiết kế ấn tượng, thu hút người yêu thích thương hiệu này bằng việc tung ra mẫu xe ý tưởng mới nhất của mình — Audi Activesphere. Xét yếu tố lý thuyết, thời của những chiếc sedan điển hình hay phong cách crossover đã lỗi thời, vậy nên hãng xe sang Đức gọi Audi Activesphere là chiếc crossover kết hợp coupe sang trọng. Kiểu dáng của Audi Activesphere hoàn toàn mới có lẽ sẽ là yếu tố khiến chiếc xe này được bàn luận nhiều khi xuất hiện bản thương mại. Tuy nhiên phong cách Activesphere mới này, cùng với các tính năng thực tế ảo tương lai lại giúp Audi Activesphere trở thành điều gì đó khiến ngành ôtô suy ngẫm. Trong cuộc họp báo, Audi không thông báo sẽ đưa Audi Activesphere vào dây chuyền sản xuất, nhưng mẫu xe này đại diện cho một dòng sản phẩm hoàn toàn mới mà Audi đang hướng tới. Trên thực tế, đây là mẫu xe thứ 4 trong dòng sản phẩm "Sphere" (tạm dịch "hình cầu") của Audi, sau sedan Grandsphere, minivan Urbansphere và grand tourer hai cửa Skysphere, nhưng cho đến nay "Sphere" vẫn là những mẫu xe mạo hiểm nhất — đúng với ý định của Audi. Activesphere thừa hưởng cả bầu trời tính năng và vượt xa các giới hạn. Phần thân của Audi Activesphere có nhiều mảng kính và ốp làm trong suốt. Cốp sau thể thao của Activesphere có thể biến thành thùng chở hàng chỉ với 1 thao tác bấm. Khả năng chở hàng trên Activesphere từ xe đạp điện đến dụng cụ thể thao dưới nước và các bộ golf. Đặc biệt, "ActiveBack" được tăng cường bằng giá trượt tuyết được tích hợp vào trung tâm của cấu trúc mái. Không gian của xe có thể thu vào này được thực hiện nhờ các cửa trượt trong suốt phía sau và vách ngăn cơ giới phía sau khu vực hành khách. Audi Activesphere trang bị bộ mâm 22 inch và lốp 285/55 đặc biệt dành cho địa hình. Với khoảng sáng gầm xe lên tới 9,76 inch (tương đương 2,479 mm) từ hệ thống treo khí nén chủ động cũng như góc tiếp cận 18,9 độ và góc thoát 28,1 độ, mẫu xe Audi Activesphere đặc biệt này giúp hoàn thiện di sản Quattro. Để duy trì dòng điện , tất cả các máy dựa trên nền tảng PPE sẽ có hệ thống sạc 800 vôn, với tốc độ sạc cao tới 270 kW. Audi cho biết 10 phút sạc với tốc độ này sẽ đi được 186 dặm, trong khi 25 phút sẽ tăng trạng thái sạc từ 5% lên 80%. Tổng cộng, khái niệm Activesphere được thiết lập để có 372 dặm phạm vi. Bất chấp phong cách coupe thể thao và off-road, Audi muốn người dùng có quyền lựa chọn không lái xe hoặc lái xe với sự hỗ trợ cồng kềnh. Với hệ thống tự lái Cấp độ 4 — chỉ có khả năng chạy trên địa hình phù hợp, mẫu xe ý tưởng này cho phép người ngồi trên xe có thể ngả lưng, thư giãn và tận hưởng chuyến đi khi vô-lăng và bàn đạp được gập vào khoang bên trong. Audi tuyên bố đây sẽ là một hệ thống Cấp độ 4, về mặt kỹ thuật nó sẽ không cần sự can thiệp của người lái, nhưng Audi hy vọng quá trình chuyển đổi từ lái xe sang tự lái sẽ diễn ra dần dần. Để đạt được hiệu quả đó, thương hiệu 4 vòng tròn giới thiệu Audi Dimensions, một hệ thống thực tế ảo được truy cập thông qua các tai nghe công nghệ cao độc quyền và sau đó được chiếu vào bên trong cabin. Những người ngồi trong khoang cabin sẽ xem thế giới thực xung quanh họ bên cạnh một tập hợp các chức năng lái xe, điều hướng và thậm chí cả thông tin an toàn giao thông, các thông tin sẽ hiển thị xếp chồng lên nhau. Mỗi người có thể tuỳ biến giao diện. Trạng thái lái xe và khoảng cách xe trước sau, hoặc phanh cũng như các bảng điều khiển âm thanh và khí hậu, được thể hiện tối giản, gọn gàng, không bị che khuất khỏi mắt thường nhưng có thể được điều khiển bởi những người sử dụng tai nghe. Hệ thống cửa mở ngược tương tự như cách của Rolls-Royce sẽ giúp hành khách có trải nghiệm mới. Đồng thời hành khách sẽ thấy mình đang ngồi ngang tầm với bảng điều khiển trung tâm, đóng vai trò là viên ngọc quý của cách bố trí nội thất, với khả năng sưởi ấm và làm mát cũng như cũng như chỗ để cốc và tất nhiên cả tai nghe độc quyền. Kích thước của Audi Activesphere chạy điện mới sở hữu chiều dài 4,98 m, rộng 2,07 m và cao 1,60 m, thông số to lớn giúp Audi Activesphere concept trở thành mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp. Chiều dài cơ sở 2,97 m mang lại không gian rộng rãi và duỗi chân tối đa. Phần nhô ra phía trước và phía sau ngắn tương ứng để tạo ấn tượng nhỏ gọn. Từ mọi khía cạnh, Audi Activesphere concept mang phong cách nguyên khối, như khuôn đúc duy nhất. Activesphere concept có kích thước tương tự Audi A6 e-tron, mẫu sedan EV cỡ trung sắp ra mắt của Audi. Mặc dù nhiều tính năng trang bị rất nhiều trong bối cảnh công nghệ hiện tại, tuy nhiên khả năng lái tự động, hệ thống truyền động chỉ thực tế ngang bằng với xu hướng EV hiện tại. Video: Audi Activesphere - SUV lai Coupe chạy điện kết hợp bán tải.