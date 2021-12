Có nên mua Toyota Camry chạy 10 năm, giá 515 triệu trên sàn xe cũ?

Trong tầm giá khoảng 500 triệu đồng, số đông sẽ lựa chọn “đập hộp” các mẫu sedan hạng B đời mới như Hyundai Accent hay Toyota Vios. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu một mẫu xe ở phân khúc cao hơn, rộng rãi hơn, bền bỉ tiết kiệm và đời không quá sâu thì lựa chọn Toyota Camry đời 2010 – 2011 là một sự lựa chọn khá lý tưởng trong tầm giá, thích hợp để đi gia đình Theo thông tin rao bán trên sàn xe cũ, chiếc Toyota Camry tại Việt Nam đời 2010 này đang được chào bán với mức giá “thách cưới” 515 triệu đồng, ODO đã hơn 100.000km. Tầm giá 515 triệu đồng này chưa đủ để người mua lăn bánh Vios phiên bản tiêu chuẩn số sàn 3 túi khí (478 triệu đồng) có giá lăn bánh tạm tính ở TP.HCM khoảng 520 triệu đồng. Mặc dù đã lăn bánh hơn 100.000km, nhưng mức ODO này vẫn bình thường đối với mẫu xe “nồi đồng cối đá” như Camry 2011. Vì đa số dòng xe Toyota Camry tại Việt Nam đều phục vụ cho gia đình, ít ai lấy Camry để chạy dịch vụ “cày bừa” nên người mua hoàn toàn có thể an tâm chất lượng xe không bị xuống nhiều. Tuy nhiên, người mua nên để tâm đến các lý do khác như xe đâm đụng hay thuỷ kích. Ngoại thất Toyota Camry 2.4G đời 2011 vẫn còn bền dáng qua thời gian, form xe thiết kế sang trọng. Phần đầu xe sử dụng đèn pha HID, tự động điều chỉnh góc chiếu ALS loại tĩnh. Chế độ điều khiển đèn tự động bật/tắt. Kính chiếu hậu ngoài gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. “Dàn chân” sử dụng mâm 16 inch (215/60R16) sơn màu bạc trang nhã. Phiên bản Camry 2.4G sử dụng động cơ xăng 4cyl dung tích 2.4L hút khí tự nhiên, mã 2AZ-FE cho công suất tối đa 165 mã lực và mô men xoắn cực đại 223 Nm. Hộp số tự động 5 cấp và sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Như bao động cơ khác của dòng xe Camry, động cơ 2.4L này cực kỳ bền bỉ. Ngoài ra, phụ tùng cho đời xe này hoàn toàn dễ kiếm và có giá dễ chịu. Nội thất của Toyota Camry 2.4G đời 2011 mang thiết kế đơn giản, thực dụng và thân thiện với người dùng. Tổng thể nội thất vẫn đẹp sau hơn 10 năm. Xe đi kèm với các trang bị như nút điều chỉnh âm thanh tích hợp trên vô lăng, cửa sổ điều chỉnh điện có chức năng chống kẹt, hệ thống âm thanh 6 loa nghe nhạc CD/MP3/WMA.Radio AM/FM. Hệ thống điều hòa tự động độc lập 2 vùng. Ghế ngồi bọc da và rèm che nắng phía sau. Xe đi kèm với các trang bị an toàn như Hệ thống điều khiển ổn định xe VSC, cảm biến lùi & cảm biến 4 góc. Video: Đánh giá chi tiết Toyota Camry LE 2009 nhập Mỹ.

Trong tầm giá khoảng 500 triệu đồng, số đông sẽ lựa chọn “đập hộp” các mẫu sedan hạng B đời mới như Hyundai Accent hay Toyota Vios. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu một mẫu xe ở phân khúc cao hơn, rộng rãi hơn, bền bỉ tiết kiệm và đời không quá sâu thì lựa chọn Toyota Camry đời 2010 – 2011 là một sự lựa chọn khá lý tưởng trong tầm giá, thích hợp để đi gia đình Theo thông tin rao bán trên sàn xe cũ, chiếc Toyota Camry tại Việt Nam đời 2010 này đang được chào bán với mức giá “thách cưới” 515 triệu đồng, ODO đã hơn 100.000km. Tầm giá 515 triệu đồng này chưa đủ để người mua lăn bánh Vios phiên bản tiêu chuẩn số sàn 3 túi khí (478 triệu đồng) có giá lăn bánh tạm tính ở TP.HCM khoảng 520 triệu đồng. Mặc dù đã lăn bánh hơn 100.000km, nhưng mức ODO này vẫn bình thường đối với mẫu xe “nồi đồng cối đá” như Camry 2011. Vì đa số dòng xe Toyota Camry tại Việt Nam đều phục vụ cho gia đình, ít ai lấy Camry để chạy dịch vụ “cày bừa” nên người mua hoàn toàn có thể an tâm chất lượng xe không bị xuống nhiều. Tuy nhiên, người mua nên để tâm đến các lý do khác như xe đâm đụng hay thuỷ kích. Ngoại thất Toyota Camry 2.4G đời 2011 vẫn còn bền dáng qua thời gian, form xe thiết kế sang trọng. Phần đầu xe sử dụng đèn pha HID, tự động điều chỉnh góc chiếu ALS loại tĩnh. Chế độ điều khiển đèn tự động bật/tắt. Kính chiếu hậu ngoài gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. “Dàn chân” sử dụng mâm 16 inch (215/60R16) sơn màu bạc trang nhã. Phiên bản Camry 2.4G sử dụng động cơ xăng 4cyl dung tích 2.4L hút khí tự nhiên, mã 2AZ-FE cho công suất tối đa 165 mã lực và mô men xoắn cực đại 223 Nm. Hộp số tự động 5 cấp và sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Như bao động cơ khác của dòng xe Camry, động cơ 2.4L này cực kỳ bền bỉ. Ngoài ra, phụ tùng cho đời xe này hoàn toàn dễ kiếm và có giá dễ chịu. Nội thất của Toyota Camry 2.4G đời 2011 mang thiết kế đơn giản, thực dụng và thân thiện với người dùng. Tổng thể nội thất vẫn đẹp sau hơn 10 năm. Xe đi kèm với các trang bị như nút điều chỉnh âm thanh tích hợp trên vô lăng, cửa sổ điều chỉnh điện có chức năng chống kẹt, hệ thống âm thanh 6 loa nghe nhạc CD/MP3/WMA.Radio AM/FM. Hệ thống điều hòa tự động độc lập 2 vùng. Ghế ngồi bọc da và rèm che nắng phía sau. Xe đi kèm với các trang bị an toàn như Hệ thống điều khiển ổn định xe VSC, cảm biến lùi & cảm biến 4 góc. Video: Đánh giá chi tiết Toyota Camry LE 2009 nhập Mỹ.