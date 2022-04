Suzuki XL6 2022 từ 340 triệu tại Ấn Độ, thêm đủ trang bị “xịn sò“

Chỉ vài ngày sau khi Ertiga phiên bản nâng cấp nhẹ trình làng, liên doanh Maruti Suzuki tiếp tục giới thiệu Suzuki XL6 2022 mới ở thị trường Ấn Độ. Tại Việt Nam, mẫu xe này vốn được biết đến dưới cái tên khác là Suzuki XL7. Tương tự người anh em Ertiga, chiếc xe MPV Suzuki XL6 2022 cũng chỉ thay đổi một chút ở thiết kế ngoại thất. Theo đó, xe được bổ sung lưới tản nhiệt cải tiến với nẹp mạ crôm ở giữa khác biệt so với phiên bản cũ. Ngoài ra, mắt lưới tản nhiệt của mẫu MPV này cũng được đổi sang loại mắt cáo mới. Ở bên sườn, thiết kế của Suzuki XL6 2022 gần như giữ nguyên, trừ bộ vành hợp kim 16 inch với thiết kế 2 màu mới. Đây cũng chính là bộ vành hiện đang được dùng cho Suzuki XL7 2022 ở Việt Nam. Những thay đổi còn lại của xe bao gồm ăng-ten hình vây cá, baga nóc và cánh gió mui. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Ấn Độ có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng, bạc, xanh dương, nâu và ghi xám. Ngoài ra, xe còn có sơn ngoại thất phối 2 màu như đỏ - nóc đen, bạc - nóc đen và nâu - nóc đen ở bản cao cấp. Bên trong Suzuki XL6 2022 là không gian nội thất cũng được nâng cấp nhẹ. Nổi bật nhất là màn hình cảm ứng 9 inch mới, phục vụ hệ thống thông tin giải trí SmartPlay Pro, thay cho loại 7 inch cũ. Màn hình này hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Bên cạnh đó, mẫu MPV này còn có tính năng làm mát ghế trước ở bản cao cấp và kính lái chắn tia hồng ngoại (IR) cũng như tia cực tím (UV). Riêng những bản dùng hộp số tự động của xe sẽ có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng. Khác với XL7 ở Việt Nam, Suzuki XL6 2022 tại Ấn Độ sở hữu nội thất 6 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia ở giữa. Ngay cả trang bị của mẫu xe này cũng cao cấp hơn so với Suzuki Ertiga 2022. Không chỉ tiện nghi hơn, Suzuki XL6 2022 còn an toàn hơn với những trang bị mới như 4 túi khí tiêu chuẩn, cảnh báo áp suất lốp và camera 360 độ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki XL6 2022 tại thị trường Ấn Độ là động cơ xăng DualJet 4 xi-lanh, dung tích 1.5L mới, kết hợp với hệ thống mild hybrid để tiết kiệm nhiên liệu hơn. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. So với phiên bản cũ, động cơ này mạnh hơn 9 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp mới, thay cho loại 4 cấp cũ. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Suzuki XL6 2022 tương ứng với 3 phiên bản trang bị là Zeta, Alpha và Alpha Plus với mức bán ra dao động từ 1,129 - 1,455 triệu Rupee (khoảng 340 - 438 triệu đồng). Video: Ra mắt Suzuki XL6 2022 thế hệ mới tại Ấn Độ.

