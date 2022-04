Cận cảnh Suzuki Ertiga 2022 chỉ từ 249 triệu đồng tại Ấn Độ

Suzuki Ertiga thế hệ thứ hai đã chính thức trình làng từ năm 2018. Sau 4 năm, mẫu MPV giá rẻ này mới được hãng Suzuki bổ sung phiên bản nâng cấp nhẹ ở thị trường Ấn Độ. So với phiên bản cũ, Suzuki Ertiga 2022 không thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất. Nếu không nhìn kỹ, bạn có thể không nhận ra được điểm mới của mẫu xe này. Cụ thể, trên đầu xe, Suzuki Ertiga 2022 mới chỉ được bổ sung mắt lưới tản nhiệt mới với tạo hình đôi cánh. Trong khi đó, thiết kế lưới tản nhiệt, đèn pha và đèn sương mù trước của mẫu MPV cỡ nhỏ này được giữ nguyên như cũ. Bên sườn, Suzuki Ertiga 2022 chỉ có thêm bộ vành la-zăng mới với thiết kế 5 chấu kép, sơn phối 2 màu khá thể thao. Vòng ra đuôi xe, chúng ta sẽ tìm thấy điểm mới duy nhất là nẹp mạ crôm trên cửa cốp, sát với kính sau. Thay đổi còn lại của ngoại thất là 2 màu sơn mới, bao gồm bạc Splendid Silver và nâu Dignity Brown. Tương tự ngoại thất, nội thất của Suzuki Ertiga 2022 cũng gần như được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Hãng Suzuki chỉ đưa mặt táp-lô ốp giả gỗ mới và ghế bọc nỉ phối 2 màu vào bên trong mẫu xe này. Ở phiên bản cao cấp nhất, xe sẽ có những trang bị đáng chú ý như đèn pha tự động, gương chiếu hậu gập chỉnh điện, hệ thống thông tin giải trí SmartPlay Pro với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, ngăn đựng cốc làm mát đồ uống và cửa gió điều hòa cho cả 3 hàng ghế. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Suzuki Ertiga 2022 nằm ở bên dưới nắp ca-pô. Theo đó, xe được trang bị động cơ xăng DualJet 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công nghệ mild hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 103 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 136,8 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. So với phiên bản cũ, xe mạnh hơn 2 mã lực và 1,2 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn hoặc hộp số tự động 6 cấp mới, đi kèm lẫy chuyển số sau vô lăng. Hãng Suzuki khẳng định xe chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình là 20,5 km/lít (4,87 lít/100 km) ở phiên bản số sàn và 20,3 km/lít (4,92 lít/100 km) ở phiên bản số tự động. Chưa hết, hãng Suzuki còn giới thiệu cả phiên bản chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG của Ertiga mới. Phiên bản này dùng động cơ DualJet 1.5L như trên nhưng chỉ tạo ra công suất tối đa 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 125 Nm khi chạy bằng CNG hoặc 100 mã lực/136 Nm khi chạy ở chế độ dùng xăng. Phiên bản CNG của Suzuki Ertiga 2022 chỉ có hộp số sàn 5 cấp và tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 26,11 km/kg. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, camera lùi và hệ thống kiểm soát hành trình. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Suzuki Ertiga 2022 với tổng cộng 5 phiên bản với mức bán ra dao động từ 835.000 - 1.129.000 Rupee (khoảng 249 - 338 triệu đồng). Dự kiến, sau Ertiga mới, hãng Suzuki sẽ tiếp tục giới thiệu XL6 nâng cấp ở thị trường Ấn Độ vào giữa năm nay. Video: Chi tiết Suzuki Ertiga 2022 mới tại Ấn Độ.

