Chiến dịch Kursk sắp kết thúc, sau khi ngôi làng nằm sát biên giới Guevo, nằm ở phía nam của “mấu lồi” Kursk, đã được quân đội Nga (RFAF) tái chiếm. Như vậy, quân đội Ukraine (AFU) không còn mục tiêu chiếm giữ lãnh thổ Nga, mà nhiệm vụ bây giờ là lập tuyến phòng thủ từ xa, ngăn RFAF tràn vào lãnh thổ tỉnh Sumy từ đầu cầu Kursk. Sự bất ổn lớn nhất tại thời điểm này tại mặt trận Kursk, có thể nằm ở phía tây nam thị trấn Sudzha. Ngoài ra còn có khoảng 20 km2 đồng bằng và khu vực rừng trồng, vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine (AFU). Trên thực tế, AFU ở những khu vực nói trên đã bị cắt đứt đường rút lui nên họ phải ẩn náu trong các khu rừng trồng ở Sudzha để tránh bom pháo của Nga. Trong vài ngày qua, lính Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã tổ chức một số hoạt động đột phá vào ban đêm, nhưng tất cả đều bị UAV trinh sát hồng ngoại của Nga phát hiện. Có thể tưởng tượng được hậu quả. Câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu quân Ukraine ở khu vực Kursk (phía tây Sudzha)? Mỗi bên đều có phiên bản câu chuyện riêng. Sau khi Sudzha được quân Nga tái chiếm, các phóng viên truyền thông Nga tiết lộ rằng, hơn 10.000 quân Ukraine đã bị bao vây ở khu vực phía tây nam Sudzha. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky tuyên bố rằng, "không có nguy cơ quân Ukraine ở khu vực Kursk bị bao vây, và toàn bộ các đơn vị của AFU tại Kursk, đã rút lui an toàn đến các vị trí có lợi; và những thông tin của Moskva đều là những tin giả". Một nguồn tin của bên thứ ba, được cho là thân Ukraine, đó là truyền thông Mỹ; cho biết có khoảng 4.500 đến 6.300 quân Ukraine đã bị bao vây ở khu vực Kursk. Hơn nữa, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã can thiệp và yêu cầu RFAF thả quân Ukraine đang bị bao vây. Hiện nay, tin tốt cho Kiev là Mỹ đã đồng ý nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine, đây chính là động lực mạnh mẽ cho AFU tiếp tục chiến đấu. Vào ngày 18/3, AFU đã công bố thông tin chiến sự có lợi nhất cho họ trong vòng hai tháng. Trong đó có một thông tin đáng chú ý là đoạn video của AFU về cuộc tấn công đồng thời vào ba khẩu pháo tự hành 170mm M1989 Koksan mà Nga nhận của Triều Tiên. Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa dẫn đường chính xác M31, được phóng đi từ pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Những chính theo đoạn video mà UAV của Ukraine đột ngột dừng quay và không có cảnh quay tiếp theo, có thể phỏng đoán, một số khẩu pháo tự hành Koksan đã bị hư hại do mảnh đạn nhưng không bị phá hủy hoàn toàn, hoặc những chiếc UAV trinh sát của Ukraine đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa. Thông tin chiến trường thứ hai, do AFU công bố đáng chú ý, là một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ukraine, bay rất thấp trên vùng trời Sumy. Điều này khẳng định rằng Ukraine đã bắt đầu sử dụng máy bay chiến đấu mà Mỹ viện trợ, gần chiến tuyến Nga-Ukraine. Một số phân tích chỉ ra rằng, nếu Mỹ đồng ý nối lại viện trợ quân sự, điều này chắc chắn sẽ khiến AFU có ảo tưởng phản công thành công vào Kursk và giải cứu quân Ukraine, cũng như lính đánh thuê bị mắc kẹt ở khu vực phía tây nam Sudzha. Thông tin được xác nhận thêm lần nữa, bởi lãnh đạo cấp cao nhất của Mỹ cho thấy, 2.500 quân Ukraine đang bị bao vây trong vành đai rừng trồng ở phía tây nam thị trấn Sudzha. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Fox News, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, Nga đã giành được lợi thế trên chiến trường và bao vây khoảng 2.500 quân Ukraine. Tổng thống Trump nói: "RFAF có lợi thế ở mặt trận Kursk. Gần 2.500 binh lính Ukraine đang bị bao vây. Họ (lính Ukraine) đang bị bao vây chặt chẽ, điều này thật tệ. Chúng tôi muốn chấm dứt điều này". Tuy nhiên, không một lời cầu xin nào có tác dụng. Nguyên tắc mà quân đội Nga tuyên bố, liên quan đến quân Ukraine bị mắc kẹt ở Kursk là muốn cứu mạng sống, họ phải đầu hàng; nếu không họ sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Tổng thống Nga Putin vào ngày 14/3 đã ra tối hậu thư cho Kiev, cảnh báo hàng nghìn binh lính Ukraine ở Kursk hết đường rút lui và họ chỉ còn 2 lựa chọn: đầu hàng hoặc chết. Tiếp đó vào ngày 19/3, Tổng thống Putin cho biết, RFAF đã tiến hành một loạt hoạt động "nhanh chóng, táo bạo, hiệu quả và hoàn thành việc đánh bại quân Ukraine ở Kursk". Tổng thống Putin tuyên bố, tất cả quân nhân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài ở Kursk đều là các đối tượng "khủng bố". Các nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, trong những ngày gần đây, các hoạt động tấn công mặt đất của lực lượng không quân chiến thuật RFAF đã tăng lên đáng kể; số lượng các cuộc không kích và ném bom cũng tăng theo cấp số nhân. Trang Military Review của Nga cho biết, máy bay tiêm kích bom Su-34 đã thường xuyên thả bom dẫn đường FAB-500, trong đó chứa chất gây cháy thermite và bom chùm, để tiêu diệt quân Ukraine còn ẩn nấp trong các vành đai rừng ở Kursk và cả khu vực biên giới tỉnh Sumy của Ukraine. (nguồn ảnh Military Review, Sina, Ukrinform, TASS, Sina).

