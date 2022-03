Suzuki Baleno 2022 "cháy hàng" đạt mốc hơn 50.000 xe sau 1 tháng

Suzuki Baleno 2022 mới đã chính thức trình làng tại thị trường Ấn Độ vào hôm 23/2. Tuy nhiên, từ ngày 7/2/2022, liên doanh Maruti Suzuki đã bắt đầu mở sổ nhận đặt hàng dành cho mẫu xe hatchback hạng B này. Sau 44 ngày, đã có tổng cộng 50.000 khách hàng Ấn Độ đặt mua Suzuki Baleno 2022 giá rẻ. Với lượng đơn đặt hàng cao như thế này, thời gian giao xe chắc chắn sẽ bị kéo dài. Việc Suzuki Baleno 2022 "bán chạy như tôm tươi" trên thực tế không nằm ngoài dự đoán. Ở phiên bản cũ, Suzuki Baleno vốn đã là mẫu xe hatchback hạng B bán chạy nhất tại thị trường Ấn Độ. Bước sang phiên bản mới, Suzuki Baleno 2022 được nâng cấp mạnh về mặt trang bị tiện nghi và an toàn nên càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Theo đó, Suzuki Baleno 2022 được trang bị đèn LED định vị ban ngày 3 chi tiết, đèn sương mù trước, đường chân kính mạ crôm, vành la-zăng 16 inch mới với thiết kế 5 chấu kép, sơn phối 2 màu thể thao, gương chiếu hậu gập tự động, cần gạt nước tự động và đèn hậu LED hình chữ "C". Bên trong xe xuất hiện mặt táp-lô 3 tầng hoàn toàn mới, vô lăng vát đáy thể thao phối 2 màu đen - bạc, màn hình màu đa thông tin trong bảng đồng hồ, hệ thống thông tin giải trí Smartplay Pro+ với màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto,... Các trang bị khác như hệ thống âm thanh Arkamys, gương chiếu hậu chống chói, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, ghế sau gập 60:40, tính năng mở cửa không cần chìa khóa và nút bấm khởi động máy. Trong khi đó, những trang bị an toàn của xe gồm có 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo tốc độ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử. Nhìn chung, mẫu xe này có những tính năng chưa từng xuất hiện trong phân khúc hatchback hạng B tại Ấn Độ như camera 360 độ và màn hình HUD. Ngoài ra, Suzuki Baleno mới còn là mẫu xe thứ hai trong phân khúc có 6 túi khí, sau Hyundai i20. Được phát triển trên cơ sở gầm bệ Heartec, Suzuki Baleno 2022 sở hữu chiều dài 3.990 mm, chiều rộng 1.745 mm, chiều cao 1.500 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm và chiều cao gầm 151 mm. So với phiên bản cũ, xe dài hơn 5 mm và thấp hơn 10 mm. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Baleno 2022 là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, tạo ra công suất tối đa 90 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 113 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn tiêu chuẩn hoặc hộp số tự động 5 cấp mới, thay cho loại CVT cũ. Động cơ còn có sự hỗ trợ của máy phát điện tích hợp bộ đề (ISG), mang đến tính năng tự động ngắt động cơ tạm thời để tiết kiệm xăng. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 22,35 km/lít (4,47 lít/100 km) cho bản số sàn và 22,94 km/lít (4,35 lít/100 km) cho bản số tự động. Tại thị trường Ấn Độ, xe được chia thành tổng cộng 4 bản trang bị, bao gồm Sigma, Delta, Zeta và Alpha, giá xe Suzuki Baleno 2022 dao động từ 635.000 - 949.000 Rupee (khoảng 193 - 289 triệu đồng). VIdeo: Giới thiệu chi tiết Suzuki Baleno 2022 giá rẻ ở Ấn Độ.

