Ra mắt Toyota Tundra 2025 - bán tải "khủng long" từ 2,4 tỷ đồng

Tình yêu của Úc với những chiếc xe bán tải lớn tiếp tục với sự ra mắt của Toyota Tundra 2025 mới. Nó gia nhập danh sách ngày càng dài các xe tải ra mắt tại Down Under trong những năm gần đây, bao gồm Ram 1500, Ford F-150 và Chevrolet Silverado. Việc ra mắt Tundra tại địa phương đánh dấu sự kết thúc của 6 năm làm việc và một đợt ra mắt nhẹ nhàng vào đầu năm nay, nơi 300 xe thử nghiệm đã được giao cho những khách hàng được chọn để phân tích và đánh giá. Giống như các đối thủ, Tundra không được Toyota chế tạo theo cấu hình lái bên phải. Thay vào đó, công ty kỹ thuật Walkinshaw của Úc đã được giao nhiệm vụ chuyển đổi tất cả các mẫu xe LHD để tuân thủ các quy định của địa phương. Việc chuyển đổi Tundra sang RHD là một quá trình phức tạp và đòi hỏi mỗi xe phải được tháo rời đến khung và sau đó được lắp ráp lại. Như bạn có thể hình dung, điều này làm tăng thêm chi phí và có nghĩa là giá xe Toyota Tundra 2025 đắt hơn nhiều so với Mỹ. Trên thực tế, xe sẽ khiến người mua địa phương mất 155.990 đô la Úc (trước chi phí lăn bánh), hoặc tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng theo tỷ giá hối đoái hiện tại và được bán độc quyền dưới dạng Limited với hệ truyền động i-Force Max. Một phiên bản tương đương tại Hoa Kỳ có giá khởi điểm chỉ là 58.005 đô la. Hệ thống i-Force Max của Tundra bao gồm động cơ xăng V6 tăng áp kép 3,5 lít hoạt động cùng với một máy phát điện động cơ để tạo ra công suất kết hợp 326 kW (437 mã lực) và mô-men xoắn 790 Nm. Sức mạnh này được truyền đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 10 cấp và hộp số phụ hai cấp. Hệ thống dẫn động bốn bánh có thể lựa chọn là trang bị tiêu chuẩn, cung cấp chế độ lái cầu sau và bốn bánh. Về mặt hình ảnh, bán tải Toyota Tundra 2025 được bán tại Úc trông giống hệt với mẫu xe tại Hoa Kỳ và sẽ được cung cấp với các màu Glacier White, Frosted White, Graphite, Silver Storm, Eclipse Black, Feverish Red, Vintage Brown Pearl, Jungle Khaki và Saturn Blue. Người mua sắm tại địa phương sẽ vui mừng khi biết rằng móc kéo tích hợp có thể chịu được tải trọng 3.500 kg, trong khi bộ kéo tùy chọn 4.500 kg cũng có sẵn. Gói này cũng bao gồm bộ điều khiển phanh rơ moóc, hai chế độ kéo khác nhau và bộ dẫn hướng lùi rơ moóc tự động điều khiển tay lái. Tải trọng là 758 kg, gần bằng Hilux nhỏ hơn nhiều. Toyota không hề cắt giảm các tính năng an toàn, bổ sung bộ Toyota Safety Sense, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái khẩn cấp, kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ theo dõi làn đường, cảnh báo chệch làn đường, màn hình điểm mù và màn hình quan sát toàn cảnh. Có rất nhiều tiện nghi bên trong xe. Bao gồm màn hình thông tin giải trí 14 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống âm thanh JBL 12 loa. Video: Giới thiệu bán tải Toyota Tundra 2025 mới.

