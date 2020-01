Subaru Forester 2020 tại Việt Nam có gì để đấu Honda CR-V?

Subaru Forester 2020 mới thế hệ thứ 5 chỉ vừa được ra mắt thị trường xe hơi Việt Nam từ tháng 7 năm 2019 nhưng phiên bản nâng cấp của chiếc Crossover (CUV) này đã được giới thiệu tại Singapore Motor Show 2020. Tuy nhiên, phiên bản nâng cấp của Subaru Forester sẽ phải mất thời gian dài nữa mới cập bến thị trường trong nước. Ở thế hệ thứ 5, Subaru Forester 2020 được nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan và có 3 tuỳ chọn phiên bản cho khách hàng Việt Nam. Giá xe Subaru Forester 2020 dao động từ 990 triệu đồng - 1,288 tỷ đồng. So với thế hệ trước, Subaru Forester 2020 đã giảm từ 130-138 triệu đồng để dễ dàng cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson... Theo công bố của nhà sản xuất, xe Subaru Forester All New có số đo kích thước tổng thể chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.625 x 1.815 x 1.730 (mm), chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với đối thủ trực tiếp là Honda CR-V, các thông số trên Subaru Forester 2020 đều vượt trội mặc dù chỉ 5 ghế ngồi thay vì 5 + 2 như đối thủ, điều này giúp xe có không gian nội thất rộng rãi. Thế hệ thứ 5, Subaru Forester sử dụng đèn pha công nghệ LED toàn phần có chức năng tự động thay đổi tầm cao chiếu sáng và điều chỉnh khi vào cua, không chiếu vào tầm mắt xe ngược chiều. Không chỉ vậy, mẫu xe hơi mới này còn được cung cấp tính năng rửa đèn pha tự động kiểu pop-up, đèn sương mù kết hợp hốc gió được bao bọc bởi lớp crom bên ngoài. Lưới tản nhiệt xe SUV Subaru Forester 2020 có phần viền mạ crom, thanh ngang mạ bạc sần kết hợp cùng logo thương hiệu giúp đầu xe nổi bật, bên dưới là những thanh ngang sơn đen bóng. Bước sang phần thân, Subaru Forester 2020 có bộ mâm hợp kim 2 màu 5 chấu kích thước 17-18 inch tuỳ từng phiên bản, vòm bánh nhựa cứng sơn đen. Gương chiếu hậu trên chiếc CUV đến từ Nhật Bản được mạ bạc kết hợp đèn xi-nhan với dải LED ấn tượng, camera bên lề cũng được tích hợp cùng tính năng chỉnh/gập điện. Đuôi xe Subaru Forester thế hệ mới có cụm đèn hậu LED tạo hình chữ "C" quay ngược, camera/cảm biến lùi được tích hợp giúp việc đỗ xe an toàn hơn. Điểm đáng tiếc trên Subaru Forester 2020 ở phần đuôi là ống xả 1 bên không được cân đối. Khoang nội thất trên Forester mới vẫn "khá Subaru" khi táp-lô xe vẫn có màn hình hiển thị camera, các thông số mà chưa được tích hợp vào màn hình giải trí. Bảng táp-lô trên Subaru Forester 2020 sử dụng vân carbon giả ở phía hành khách trước mang đến nét tươi mới so với với đời cũ. Với mức tiền trên 1 tỷ đồng, xe vẫn được trang bị hệ thống ghế ngồi bọc da có lỗ thông khí, ghế trước chỉnh điện 8 hướng ở cả 2 vị trí. Video: Chi tiết Subaru Forester GT Edition 2020.

