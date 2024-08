Spacelander - "xế độp ông cụ" gần 80 tuổi đậm chất tương lai, kèm mô-tơ điện

Kể từ khi Baron von Drais – một nhà khoa học người Đức chế tạo ra chiếc xe đạp Spacelander đầu tiên trên thế giới vào năm 1817, loại phương tiện này đã trải qua nhiều biến đổi để trở nên phổ biến như ngày nay. Một trong những mẫu xe đạp có thiết kế nổi bật nhất được ra mắt vào năm 1946 bởi Benjamin Bowden – một kỹ sư người Anh là Spacelander. Có tên gọi ban đầu là "The Classic" (sau đổi tên thành Spacelander), chiếc xe thu hút sự chú ý bởi thiết kế độc đáo và hệ thống điện trợ lực lần đầu xuất hiện trên xe đạp. Sau Thế chiến II, nhu cầu về các phương tiện giao thông cá nhân gọn nhẹ, tiết kiệm và thân thiện với môi trường ngày càng trở nên cấp thiết. Xe đạp với ưu điểm không cần nhiên liệu và dễ sử dụng, trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều người. Spacelander hàng độc này không chỉ là một chiếc xe đạp thông thường mà còn là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thiết kế tiên tiến, tạo tiền đề phát triển lên những mẫu xe hiện đại hơn sau này. Spacelander sở hữu thiết kế tối ưu khí động học với các đường nét bo tròn mềm mại cùng phần đầu xe vuốt nhọn dạng con thoi. Không chỉ vậy, mẫu xe đặc biệt này còn có kích thước rất nhẹ so với các dòng xe cùng thời, nhờ được chế tạo từ hợp kim nhôm và thép siêu nhẹ. Tuy nhiên, điều tạo nên sự khác biệt của Spacelander là hệ thống trợ lực điện hỗ trợ người lái trong tình huống leo dốc. "Đang ngồi nghĩ ngợi trong văn phòng làm việc, tôi chợt nảy ra ý tưởng tạo ra một sản phẩm đột phá chưa từng có," Bowden nhớ lại thời điểm nảy ra ý tưởng chế tạo xe đạp Spacelander trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 1993. "Tôi đã vắt óc ra để nghĩ đến một thiết kế xe đạp mới lạ" ông tiếp tục chia sẻ. "Thông thường một chiếc xe đạp có 2 bánh xe, bàn đạp và kết nối lại với nhau bỏi khung truyền thống. Với kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp máy móc, tôi quyết định phải cải tiến nó, nhưng không hẳn là hoàn toàn. Chức năng đạp chân vẫn nên được giữ lại." Ra mắt năm 1947 nhưng phải đến 13 năm sau, Spacelander mới được đưa vào sản xuất thương mại. Tuy nhiên, số lượng bán ra của mẫu xe này lại rất thấp, với chỉ khoảng 500 chiếc trong suốt vòng đời. Một trong những lý do khiến Spacelander không được ưa chuộng là mức giá quá cao so với các đối thủ cạnh tranh vào thời điểm bấy giờ. Video: Spacelander - xe đạp cổ đậm chất tương lai.

Kể từ khi Baron von Drais – một nhà khoa học người Đức chế tạo ra chiếc xe đạp Spacelander đầu tiên trên thế giới vào năm 1817, loại phương tiện này đã trải qua nhiều biến đổi để trở nên phổ biến như ngày nay. Một trong những mẫu xe đạp có thiết kế nổi bật nhất được ra mắt vào năm 1946 bởi Benjamin Bowden – một kỹ sư người Anh là Spacelander. Có tên gọi ban đầu là "The Classic" (sau đổi tên thành Spacelander), chiếc xe thu hút sự chú ý bởi thiết kế độc đáo và hệ thống điện trợ lực lần đầu xuất hiện trên xe đạp. Sau Thế chiến II, nhu cầu về các phương tiện giao thông cá nhân gọn nhẹ, tiết kiệm và thân thiện với môi trường ngày càng trở nên cấp thiết. Xe đạp với ưu điểm không cần nhiên liệu và dễ sử dụng, trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhiều người. Spacelander hàng độc này không chỉ là một chiếc xe đạp thông thường mà còn là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thiết kế tiên tiến, tạo tiền đề phát triển lên những mẫu xe hiện đại hơn sau này. Spacelander sở hữu thiết kế tối ưu khí động học với các đường nét bo tròn mềm mại cùng phần đầu xe vuốt nhọn dạng con thoi. Không chỉ vậy, mẫu xe đặc biệt này còn có kích thước rất nhẹ so với các dòng xe cùng thời, nhờ được chế tạo từ hợp kim nhôm và thép siêu nhẹ. Tuy nhiên, điều tạo nên sự khác biệt của Spacelander là hệ thống trợ lực điện hỗ trợ người lái trong tình huống leo dốc. "Đang ngồi nghĩ ngợi trong văn phòng làm việc, tôi chợt nảy ra ý tưởng tạo ra một sản phẩm đột phá chưa từng có," Bowden nhớ lại thời điểm nảy ra ý tưởng chế tạo xe đạp Spacelander trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào năm 1993. "Tôi đã vắt óc ra để nghĩ đến một thiết kế xe đạp mới lạ" ông tiếp tục chia sẻ. "Thông thường một chiếc xe đạp có 2 bánh xe, bàn đạp và kết nối lại với nhau bỏi khung truyền thống. Với kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghiệp máy móc, tôi quyết định phải cải tiến nó, nhưng không hẳn là hoàn toàn. Chức năng đạp chân vẫn nên được giữ lại." Ra mắt năm 1947 nhưng phải đến 13 năm sau, Spacelander mới được đưa vào sản xuất thương mại. Tuy nhiên, số lượng bán ra của mẫu xe này lại rất thấp, với chỉ khoảng 500 chiếc trong suốt vòng đời. Một trong những lý do khiến Spacelander không được ưa chuộng là mức giá quá cao so với các đối thủ cạnh tranh vào thời điểm bấy giờ. Video: Spacelander - xe đạp cổ đậm chất tương lai.