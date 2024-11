Hyundai Ioniq 9 2025 lộ diện - SUV điện cỡ lớn "đối thủ" Kia EV9

Cùng với đó, thương hiệu Hàn Quốc cũng đã công bố loạt ảnh teaser của sản phẩm này. Hyundai Ioniq 9 2025 mới là phiên bản sản xuất của mẫu SEVEN Concept được giới thiệu vào năm 2021 tại triển lãm quốc tế LA Auto Show. Mẫu SUV điện Hyundai Ioniq 9 2025 này có kích thước tương đương Kia EV9 và xếp trên Ioniq 5 và Ioniq 6 trong dải sản phẩm xe điện của Hyundai. Mặc dù những hình ảnh teaser không tiết lộ toàn bộ thiết kế của Ioniq 9, tuy nhiên, vẫn có thể dễ dàng nhận ra Ioniq 9 giữ được nhiều đường nét thiết kế từ bản SEVEN Concept. Khu vực đầu xe nổi bật với dải đèn LED “Parametric Pixels” giống Ioniq 5 và Ioniq 6. Bên cạnh đó, mẫu SUV này cũng có dải đèn định vị dạng pixel chạy dọc ở mặt trước. Các đường nét bên hông của Ioniq 9 cũng tương tự mẫu xe concept với cột D thẳng đứng và vòm bánh xe vuông vức. SEVEN Concept sở hữu cửa sau mở ngược giống xe Rolls-Royce, tuy nhiên, chi tiết này nhiều khả năng sẽ không xuất hiện trên phiên bản thương mại. Hiện tại, chưa có hình ảnh teaser nào về phần đuôi xe của chiếc SUV điện 3 hàng ghế này, nhưng ảnh chụp bên hông cho thấy đèn LED pixel tạo thành hình chữ T. Hyundai cho biết các đường chéo cắt ngang thân xe được lấy cảm hứng từ Hanbok - trang phục truyền thống của người Hàn Quốc. Trong khi đó, thiết kế nội thất rộng rãi và thoáng đãng lấy cảm hứng từ những chiếc du thuyền sang trọng. Giống như hai mẫu xe “đàn em” đã ra mắt từ trước, Ioniq 9 sẽ được phát triển dựa trên nền tảng E-GMP dành riêng cho xe điện. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về hệ thống truyền động của mẫu SUV Hyundai Ioniq 9 2025 chạy điện này, tuy nhiên Hyundai có thể tận dụng hệ thống truyền động điện đang sử dụng trên Kia EV9 với với các bộ pin 76,1 kWh và 99,8 kWh, đi kèm nhiều tùy chọn mô-tơ điện cho công suất từ 215 mã lực đến 576 mã lực. Video: Hyundai Ioniq 9 2025 mới lộ diện trên đường thử.

