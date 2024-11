Lộ diện Toyota Land Cruiser phiên bản bán tải sắp ra mắt tại Mỹ

Toyota Land Cruiser ROX Concept bán tải mới là tác phẩm sáng tạo của đội ngũ Calty Design Research của Toyota. Mẫu concept là phiên bản bán tải của dòng SUV nổi tiếng Land Cruiser được thiết kế với phong cách hoàn toàn mới lạ và đầy mạnh mẽ. Phiên bản ý tưởng của mẫu xe bán tải Toyota Land Cruiser này không chỉ mang đến hình ảnh mới mẻ cho "huyền thoại" Land Cruiser mà còn tạo điều kiện để hành khách có thể trải nghiệm thiên nhiên một cách chân thật nhất nhờ vào thiết kế hoàn toàn không có mái và khung xe mở rộng. Để đạt được điều này, nhóm thiết kế đã loại bỏ cột C và cột D cùng với phần mái, sau đó thay vào đó là một bộ khung đặc biệt để đảm bảo độ chắc chắn của xe dù thiếu đi những phần cấu trúc thông thường. Một mái có thể nhìn toàn cảnh, kết hợp với mui mềm gập lại giúp người lái và hành khách có cảm giác kết nối trực tiếp với không gian xung quanh. Bên cạnh đó, Land Cruiser ROX còn sở hữu cửa một nửa không có kính, mở rộng hốc bánh xe và bộ lốp địa hình cỡ lớn tạo cảm giác mạnh mẽ và sẵn sàng chinh phục mọi cung đường. Toyota còn trang bị thêm nhiều thiết bị hạng nặng cho Land Cruiser ROX, bao gồm cản trước và sau bằng thép, tấm chắn gầm gia cố, và chắn bụi. Phía sau xe có cửa hậu cùng giá đỡ lốp dự phòng giúp người dùng dễ dàng tiếp cận khoang chứa đồ lộ thiên. Theo Toyota, hơn một nửa các bộ phận của Land Cruiser ROX đã được thay mới bằng các chi tiết hoàn toàn độc đáo tạo nên một phiên bản concept độc nhất và hoàn toàn khác biệt. Tiếp theo là mẫu concept dựa trên Toyota 4Runner 2025 được thực hiện bởi đội ngũ Motorsports Garage. Bán tải Toyota 4Runner TRD Surf Concept là một phiên bản SUV hai cửa bán mui trần, lấy cảm hứng từ Hilux Surf bản Nhật Bản thập niên 1980 mang đậm phong cách du lịch biển. Thiết kế này gợi nhớ lại hình ảnh tự do của dòng xe Surf cổ điển nhưng vẫn tích hợp các yếu tố hiện đại và sáng tạo. Để đạt được phong cách “xe du lịch biển,” mẫu SUV đã được loại bỏ phần mái và cột D thay thế bằng một cấu trúc có thể tháo rời. Ngoài ra, giá nóc xe tùy chỉnh được thiết kế riêng để chở ván lướt sóng giữ nguyên tinh thần của dòng Surf và hoàn thiện chủ đề biển. Bên trong, các kỹ sư của Toyota đã phát triển ghế trước có thể lật lên để tạo lối vào cho hàng ghế sau sau khi đã bỏ bớt cửa sau. Mẫu xe bán tải Toyota 4Runner TRD Surf Concept cũng được trang bị hốc bánh mở rộng, thanh bảo vệ đầu xe và dòng chữ “Turbo” nổi bật trên cửa. Đặc biệt, bản đồ địa hình được in trên nắp ca-pô tạo điểm nhấn độc đáo cho chiếc xe này và thu hút ánh nhìn của giới đam mê xe. Toyota hứa hẹn sẽ cập nhật thêm các chi tiết thú vị về hai mẫu xe concept độc đáo này trong thời gian tới, trước khi chính thức ra mắt tại SEMA 2024. Sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas vào ngày 5/11/2024, dự kiến thu hút hàng nghìn người tham dự từ khắp nơi trên thế giới. Với hai mẫu bán tải Land Toyota Cruiser ROX Concept và 4Runner TRD Surf Concept, đây là cơ hội để Toyota giới thiệu khả năng sáng tạo và tầm nhìn phát triển tương lai, mang đến những mẫu xe không chỉ đột phá trong thiết kế mà còn là biểu tượng của sự linh hoạt và tinh tế trong ngành công nghiệp ôtô. Video: Giới thiệu bán tải Toyota Land Cruiser ROX hoàn toàn mới.

