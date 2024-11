F80 giá hơn trăm tỷ của Ferrari gần như siêu xe 1 chỗ ngồi

Ferrari sau khi ra mắt sản phẩm đỉnh cao tiếp theo sau "big five" là 280 GTO, F40, F50, Enzo, LaFerrari đã nhanh chóng gọi nó, chiếc xe Ferrari F80 triệu đô đẳng cấp là “+1”, điều này được hiểu rằng là với ghế hành khách được đặt xa hơn một chút so với ghế lái. Với mức giá xe Ferrari F80 khoảng 4 triệu đô la và hệ thống truyền động hybrid phức tạp cung cấp công suất đáng kinh ngạc 1.184 mã lực, Ferrari F80 đại diện cho đỉnh cao của xe hợp pháp trên đường của thương hiệu Ý. Tuy nhiên, như giám đốc tiếp thị của Ferrari tiết lộ gần đây, siêu xe này có thể đã đẩy ranh giới lên xa hơn nữa. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Top Gear, giám đốc tiếp thị của Ferrari, Enrico Galliera, đã tiết lộ rằng các thiết kế ban đầu cho mẫu xe kế nhiệm LaFerrari ban đầu yêu cầu thiết lập một chỗ ngồi, một sự thay đổi triệt để so với truyền thống có thể khiến mọi người phải ngoái nhìn ngay cả trong thế giới siêu xe tiên phong. Cuối cùng, Ferrari đã chọn thiết lập hai chỗ ngồi, nhưng dù sao thì đây cũng không phải là mẫu xe hai chỗ ngồi thông thường. “Khi chúng tôi bắt đầu dự án, ý tưởng ban đầu xuất hiện là chiếc xe này sẽ là xe một chỗ ngồi,” Galliera tiết lộ. “Tại sao? Bởi vì chúng tôi muốn làm cho nó có tỷ lệ thực sự cực đoan, vì vậy một cabin rất hẹp, vai rộng nhất có thể, một đường ray rộng, v.v. Rõ ràng đây là một sự khiêu khích, nhưng bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi đã đạt được hiệu ứng của một chiếc xe một chỗ ngồi thực sự, trong khi không từ bỏ không gian cho hành khách.” Các nhà thiết kế của hãng xe Ferrari cuối cùng đã quyết định trang bị cho F80 hai chỗ ngồi, nhưng với một sự thay đổi lớn. Công ty Ý mô tả chiếc F80 mới là '+1' và đã tạo ra một cabin tách biệt rõ ràng giữa người lái và hành khách. Trong khi người lái có một ghế xô đua đặc biệt có thể được trang trí bằng nhiều màu sắc khác nhau, hành khách thậm chí không có một chiếc ghế thực sự mà chỉ ngồi trên một khu vực có đệm được trang trí bằng cùng một màu trầm như phần còn lại của cabin. 'Ghế' hành khách này cũng được đặt lùi về phía sau một chút so với ghế lái. Ngăn cách xa hơn nữa giữa người lái và hành khách là cột sống trung tâm và bảng điều khiển nghiêng nhiều về phía người lái. Điều này sẽ khiến F80 có cảm giác giống như một chiếc xe một chỗ ngồi, trong khi vẫn cung cấp cho chủ sở hữu tùy chọn mang theo một hành khách. Thiết kế nội thất độc đáo này đã cho phép Ferrari chế tạo một buồng lái không chỉ hẹp hơn vì mục đích khí động học mà còn thấm nhuần tính cách mà bạn mong đợi từ một siêu xe hàng đầu. Nó hung hăng, không khoan nhượng và không thể nhầm lẫn với Ferrari. Việc sản xuất siêu xe Ferrari F80 sẽ chỉ giới hạn ở mức 799 chiếc và chẳng có gì ngạc nhiên khi tất cả những chiếc xe này đều đã có người đặt mua, theo cách của Ferrari, chọn mặt gửi chìa khóa, thay vì để khách mang tiền đến đặt mua xe. Video: Ferrari F80 - chiếc hypercar mạnh nhất của hãng siêu xe Ý.

Ferrari sau khi ra mắt sản phẩm đỉnh cao tiếp theo sau "big five" là 280 GTO, F40, F50, Enzo, LaFerrari đã nhanh chóng gọi nó, chiếc xe Ferrari F80 triệu đô đẳng cấp là “+1”, điều này được hiểu rằng là với ghế hành khách được đặt xa hơn một chút so với ghế lái. Với mức giá xe Ferrari F80 khoảng 4 triệu đô la và hệ thống truyền động hybrid phức tạp cung cấp công suất đáng kinh ngạc 1.184 mã lực, Ferrari F80 đại diện cho đỉnh cao của xe hợp pháp trên đường của thương hiệu Ý. Tuy nhiên, như giám đốc tiếp thị của Ferrari tiết lộ gần đây, siêu xe này có thể đã đẩy ranh giới lên xa hơn nữa. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Top Gear, giám đốc tiếp thị của Ferrari, Enrico Galliera, đã tiết lộ rằng các thiết kế ban đầu cho mẫu xe kế nhiệm LaFerrari ban đầu yêu cầu thiết lập một chỗ ngồi, một sự thay đổi triệt để so với truyền thống có thể khiến mọi người phải ngoái nhìn ngay cả trong thế giới siêu xe tiên phong. Cuối cùng, Ferrari đã chọn thiết lập hai chỗ ngồi, nhưng dù sao thì đây cũng không phải là mẫu xe hai chỗ ngồi thông thường. “Khi chúng tôi bắt đầu dự án, ý tưởng ban đầu xuất hiện là chiếc xe này sẽ là xe một chỗ ngồi,” Galliera tiết lộ. “Tại sao? Bởi vì chúng tôi muốn làm cho nó có tỷ lệ thực sự cực đoan, vì vậy một cabin rất hẹp, vai rộng nhất có thể, một đường ray rộng, v.v. Rõ ràng đây là một sự khiêu khích, nhưng bằng cách làm việc cùng nhau, chúng tôi đã đạt được hiệu ứng của một chiếc xe một chỗ ngồi thực sự, trong khi không từ bỏ không gian cho hành khách.” Các nhà thiết kế của hãng xe Ferrari cuối cùng đã quyết định trang bị cho F80 hai chỗ ngồi, nhưng với một sự thay đổi lớn. Công ty Ý mô tả chiếc F80 mới là '+1' và đã tạo ra một cabin tách biệt rõ ràng giữa người lái và hành khách. Trong khi người lái có một ghế xô đua đặc biệt có thể được trang trí bằng nhiều màu sắc khác nhau, hành khách thậm chí không có một chiếc ghế thực sự mà chỉ ngồi trên một khu vực có đệm được trang trí bằng cùng một màu trầm như phần còn lại của cabin. 'Ghế' hành khách này cũng được đặt lùi về phía sau một chút so với ghế lái. Ngăn cách xa hơn nữa giữa người lái và hành khách là cột sống trung tâm và bảng điều khiển nghiêng nhiều về phía người lái. Điều này sẽ khiến F80 có cảm giác giống như một chiếc xe một chỗ ngồi, trong khi vẫn cung cấp cho chủ sở hữu tùy chọn mang theo một hành khách. Thiết kế nội thất độc đáo này đã cho phép Ferrari chế tạo một buồng lái không chỉ hẹp hơn vì mục đích khí động học mà còn thấm nhuần tính cách mà bạn mong đợi từ một siêu xe hàng đầu. Nó hung hăng, không khoan nhượng và không thể nhầm lẫn với Ferrari. Việc sản xuất siêu xe Ferrari F80 sẽ chỉ giới hạn ở mức 799 chiếc và chẳng có gì ngạc nhiên khi tất cả những chiếc xe này đều đã có người đặt mua, theo cách của Ferrari, chọn mặt gửi chìa khóa, thay vì để khách mang tiền đến đặt mua xe. Video: Ferrari F80 - chiếc hypercar mạnh nhất của hãng siêu xe Ý.