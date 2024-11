Xiaomi SU7 Ultra - siêu xe điện từ 2,9 tỷ, bán ra 3/2025

Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới là phiên bản dành cho đường đua của mẫu xe điện SU7, được trang bị thêm hàng loạt chi tiết tập trung vào việc tối ưu khí động học bao gồm cánh lướt gió cỡ lớn ở đuôi xe, bộ chia gió trước kiểu mới, các tấm chắn hông cũng như mâm xe đua đặc biệt. Các chi tiết khí động học trên giúp SU7 Ultra tạo ra lực ép 2.145 kg xuống mặt đường, nhờ đó mà xe luôn giữ được sự ổn định ngay cả khi chạy ở dải tốc độ cao. Mẫu siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra có ghế thể thao, dây an toàn màu vàng và vô-lăng bọc vật liệu Alcantara, cũng là vật liệu sử dụng cho ghế, ốp cửa và các chi tiết khác. Các chi tiết bằng sợi carbon như bậc cửa, khu vực điều khiển trung tâm. CEO Lei Jun của Xiaomi cho biết hầu hết các trang bị trên chiếc xe thử nghiệm đều được đưa vào phiên bản thương mại, ngoại trừ hệ khung gầm carbon do chi phí sản xuất quá cao. Xiaomi SU7 Ultra được trang bị 2 motor điện V8s kết hợp cùng một motor điện V6s do chính Xiaomi phát triển và sản xuất, cho ra tổng công suất tối đa đến 1.548 mã lực. Với sức mạnh này, Xiaomi SU7 Ultra chỉ cần 1,97 giây để đạt tốc độ 100 km/h và lên 200 km/h trong 5,86 giây. Tốc độ tối đa đạt 350 km/h. Đi kèm với khối động cơ mạnh mẽ này là cụm pin Qilin 2.0 dung lượng 150 kWh do CATL sản xuất. Hệ thống pin này được tích hợp trực tiếp vào cấu trúc khung gầm của xe, vừa giúp tăng độ cứng vừa giảm đáng kể khối lượng. Không chỉ vậy, hệ thống làm mát của pin cũng được cải tiến, giúp tăng hiệu quả lên đến 60%. Điều này đặc biệt quan trọng khi xe hoạt động ở tốc độ cao giúp duy trì sự ổn định và an toàn cho người lái. Xe có hỗ trợ sạc DC 5.2C. Thời gian sạc 10-80% chỉ mất 11 phút. Xe hiện đã được đưa vào sản xuất và dự kiến những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 3/2025. Theo Goldman Sachs, mức giá xe Xiaomi SU7 Ultra 2025 bán ra là từ 814.900 nhân dân tệ (tương đương 2,9 tỷ đồng). Video: Xiaomi SU7 Ultra điện hơn 1.500 mã lực sản xuất thương mại.

