Soi thông số BMW 5-Series lắp ráp tại Việt Nam rẻ hơn nhập khẩu

Theo thông báo mới nhất từ phía BMW Group, trong thời gian tới, Trường Hải Auto Corporation (THACO) sẽ lắp ráp các mẫu xe phổ biến của hương hiệu xe sang Đức gồm BMW 5-Series và 3-Series, X3 và X5. Mặc dù lịch trình khởi động dây chuyền lắp ráp BMW 5-Series mới và các mẫu xe khác vẫn chưa được THACO xác nhận nhưng đã xuất hiện tin đồn cho rằng giá của các mẫu xe sản xuất trong nước sẽ rẻ hơn nhiều so với xe nhập khẩu. Bảng giá bị rò rỉ sau đó không lâu cho thấy có sự chênh lệch rất lớn giữa giá xe BMW lắp ráp và xe nhập khẩu. Thậm chí, có mẫu xe BMW lắp ráp còn rẻ hơn tới tận 770 triệu so với xe nhập khẩu. Trong bảng giá rò rỉ không có sự xuất hiện của BMW 5-Series lắp ráp nhưng nhiều khả năng xe cũng sẽ rẻ hơn xe nhập khẩu theo xu hướng chung. Tuy giá bán chưa được hé lộ nhưng thông số kỹ thuật của BMW 5-Series lắp ráp tại Việt Nam đã bị rò rỉ. Bảng thông số này cho thấy xe sẽ chỉ có hai phiên bản là BMW 520i và 520i M Sport. Như vậy, so với xe nhập khẩu, BMW 5-Series lắp ráp bị cắt giảm bớt phiên bản 530i M Sport. Về mặt kích thước, cả hai phiên bản của BMW 5-Series lắp ráp đều có “số đo 3 vòng” dài x rộng x cao là 4.963 x 1.868 x 1.479 mm trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.975 mm. Như vậy, không hề có sự chênh lệch nào về kích thước giữa BMW 5-Series lắp ráp và nhập khẩu. Thiết kế ngoại thất của BMW 5-Series lắp ráp ở hai phiên bản có đôi chút khác nhau. Nguyên nhân là bởi BMW 520i M Sport được trang bị gói ngoại thất M Sport còn 520i thì không. BMW 520i lắp ráp có lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng của BMW. Bao quanh lưới tản nhiệt là viền kim loại mạ crôm sáng bóng để tăng độ sang trọng. Hệ thống đèn trước của BMW 520i có thiết kế sắc sảo và sử dụng công nghệ LED thích ứng. Xe sử dụng mâm hợp kim 19 inch kiểu chữ V. Trên BMW 520i M Sport lắp ráp trong nước, hệ thống đèn trước Laserlight tiên tiến xuất hiện để thay thế cho đèn LED thích ứng. Gói thiết kế ngoại thất M Sport mang đến cho BMW 520i M Sport lắp ráp thiết kế khỏe khoắn hơn ở đầu xe và đuôi xe. Ở bên trong xe, BMW 520i lắp ráp có nội thất bọc da Sensatec và các chi tiết ốp gỗ Fineline sang trọng. Trên táp-lô là bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 12,3 inch. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây cũng như tính năng điều khiển bằng giọng nói. Các tiện nghi khác gồm điều hòa tự động 4 vùng độc lập, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant, chìa khóa thông minh Comfort Access… Bên cạnh những trang bị và tiện nghi cơ bản như trên, khách hàng mua BMW 520i M Sport lắp ráp còn có thêm trang bị cửa sổ trời chỉnh điện, vô lăng 3 chấu thể thao kiểu M Sport, hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon và cửa hít. Những tiện nghi khác dành riêng cho BMW 520i M Sport gồm hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD, hệ thống hỗ trợ lùi xe Reversing Assistant, phanh hiệu năng cao M Sport, nước hoa nội thất Ambient Air, đèn viền nội thất Ambient Light và các chi tiết nội thất ốp nhôm Rhombicle Smoke. Cả hai phiên bản của BMW 5-Series lắp ráp đều sử dụng động cơ B48 TwinPower 2.0L, cho công suất tối đa 184 mã lực ở tua máy 5.000 - 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 290 Nm ở tua máy 1.350 - 4.250 vòng/phút. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 8 cấp Steptronic. Đây cũng chính là động cơ được sử dụng trên các mẫu xe BMW 5-Series nhập khẩu, trừ BMW 530i M Sport. Nếu cũng được giảm vài trăm triệu như những người anh em BMW lắp ráp khác thì 5-Series sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Lexus ES và Mercedes-Benz E-Class. ideo: Giới thiệu chi tiết BMW 5-Series 2023 thế hệ mới.

