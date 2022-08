"Soi" MG Extender 2022 giá rẻ, đối thủ Mitsubishi Triton và Toyota Hilux

Vào hồi tháng 3 năm ngoái, hãng MG đã chính thức ra mắt phiên bản mới của mẫu xe bán tải hạng trung Extender ở thị trường Thái Lan. Sau hơn 1 năm, mẫu xe MG Extender 2022 giá rẻ này tiếp tục trình làng ở một thị trường Đông Nam Á khác, đó là Indonesia. Ra mắt trong triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022, MG Extender là đối thủ của 3 mẫu xe Toyota Hilux, Isuzu D-Max và Mitsubishi Triton ở thị trường này. "Hôm nay, chúng tôi tự hào giới thiệu mẫu xe bán tải cabin đôi với độ bền bỉ, thiết kế và an toàn vượt trội", ông Zhang Weiwei, Phó giám đốc MG Indonesia, phát biểu trong triển lãm GIIAS năm nay. Mẫu xe bán tải MG Extender 2022 trên thực tế chính là phiên bản đổi tên và đổi thiết kế của mẫu xe bán tải Maxus T60 đang bán tại Trung Quốc. Điều này không có gì bất ngờ vì MG và Maxus vốn là 2 thương hiệu đều thuộc công ty mẹ SAIC. Thuộc phân khúc xe bán tải hạng trung, MG Extender 2022 sở hữu chiều dài 5.365 mm, chiều rộng 1.900 mm, chiều cao 1.850 mm và chiều dài cơ sở 3.155 mm. So với những đối thủ như Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton, mẫu xe này có chiều dài cơ sở lớn hơn. So với xe ở Thái Lan, thiết kế ngoại thất của chiếc MG Extender 2022 trong triển lãm GIIAS khác biệt một chút. Điều này được thể hiện rõ qua hàng loạt chi tiết ngoại thất màu tối thay vì mạ crôm như lưới tản nhiệt, logo của hãng MG, ốp gương ngoại thất, vành la-zăng 18 inch, ốp cua lốp, baga nóc, nẹp nối với 2 đèn hậu và thanh vai bò trên thùng hàng. Nhờ đó, MG Extender 2022 trưng bày tại Indonesia có ngoại hình thể thao và hầm hố hơn xe ở Thái Lan. Ngoài ra, MG Extender 2022 còn có hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe với dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ có thiết kế hẹp và nằm bên trên. Phía dưới là cụm đèn pha với 3 bóng LED đặt dọc và có tính năng tự động bật/tắt. Trong khi đó, cụm đèn hậu của xe được thiết kế hình chữ "C", ôm lấy cửa thùng hàng. Trái với đầu xe, thiết kế phía sau của mẫu xe bán tải này về cơ bản là giống với Maxus T60. Tương tự ngoại thất, nội thất của MG Extender 2022 cũng được thiết kế theo phong cách thể thao với những điểm nhấn giả sợi carbon và chỉ khâu màu đỏ tương phản. Hãng MG khẳng định mẫu xe bán tải này có thiết kế nội thất cuốn hút và cao cấp trong phân khúc nhờ ghế bọc da, điều hòa tự động, màn hình trung tâm hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh cũng như gương chiếu hậu chống chói. Hiện hãng MG chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến trang bị của mẫu xe bán tải này. Chỉ biết rằng, xe có những trang bị an toàn không thua kém gì các đối thủ như hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống kiểm soát hành trình. "Trái tim" của MG Extender 2022 là khối động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 161 mã lực tại tua máy 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 375 Nm tại dải tua máy 1.500 - 2.400 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Hiện hãng MG chưa chính thức phân phối Extender ở thị trường Indonesia. Thay vào đó, hãng MG chỉ nhập khẩu chiếc xe bán tải này từ Thái Lan sang Indonesia để trưng bày trong triển lãm GIIAS 2022 nhằm thăm dò phản ứng thị trường. Tại thị trường Thái Lan, giá xe MG Extender 2022 dao động từ 559.000 - 739.000 Baht (khoảng 369 - 488 triệu đồng). Video: Chi tiết mẫu xe bán tải MG Extender 2022 giá rẻ tại Indonesia.

