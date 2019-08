Bán tải MG Extender của Trung Quốc sắp về Việt Nam có gì?

Thị trường Thái Lan và Việt Nam và Đông Nam Á nói chung có lẽ đã qúa quen thuộc với các dòng bán tải như: Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Ford Ranger, Mazda BT-50 hay Chevrolet Colorado. Tuy nhiên, với dòng xe bán tải Trung Quốc thì có lẽ vẫn hơi lạ lẫm. Sự xuất hiện của mẫu xe bán tải MG Extender là một ‘’làn gió’’ mới trong phân khúc bán tải cỡ trung. MG Extender vốn được phát triển và chia sẻ với mẫu bán tải Maxus T70 – một sản phẩm thuộc tập đoàn SAIC. Tại Thái Lan, MG Extender được phân phối với tổng cộng 02 biến thể gồm: cabin đôi (dual cab) linh động cho nhu cầu sử dụng, và cabin đơn (extra cab) nhắm vào đối tượng thường xuyên chở theo hàng hoá. Cả hai biến thể của Extender đều dùng chung động cơ dầu 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L (1.996cc) do General Motors (GM) và SAIC phát triển để thay thế cho động cơ 2.8L của Maxus T60 (đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4 và 5) trước đó vốn do VM Motori của Ý sản xuất. Giá bán 09 phiên bản Extender. Động cơ 2.0L của MG Extender đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro6. Động cơ trên Maxus T70 sử dụng turbo kép sản sinh công suất hơn 200 mã lực, nhưng động cơ trên Extender tại Thái Lan sử dụng turbo đơn + Intercooler sản sinh công suất khiêm tốn hơn đạt 161 mã lực tại 4.000 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 375Nm có được từ 1.500 – 2.400 vòng / phút. Sử dụng kết hợp với 02 lựa chọn hộp số sàn và tự động 6 cấp (6MT/ AT) và 02 hệ truyền động 1 cầu (2WD) và 2 cầu (4WD). Một điểm nổi bật về mặt kỹ thuật mà MG Extender tự hào so với các đối thủ cạnh tranh đến từ Nhật Bản là hệ thống lái trợ lực điện, một trang bị mà chúng ta có thể tìm thấy trên các dòng bán tải Mỹ như: Chevrolet Colorado và Ford Ranger. Tuy nhiên, đáng buồn rằng mẫu xe bán tải MG Extender tại Thái Lan lại sử dụng hệ thống lái trợ lực dầu! Nhưng bù lại, Extender sử dụng phanh đĩa trước sau trên phiên bản cao cấp. Để cạnh tranh với nhiều đối thủ Nhật, Mỹ trên đất nước chuộng bán tải như Thái Lan, giá xe MG Extender đang bán cực kỳ hấp dẫn từ 549.000 THB (khoảng 414 triệu đồng) cho đến 1,029 triệu THB (777 triệu đồng) với 09 phiên bản cho khách hàng lựa chọn. Tại Việt Nam, các dòng xe SUV/Crossover ‘’Made in China’’ đang ngày một sử dụng rộng rãi khi ‘’lôi kéo’’ khách hàng Việt bởi giá bán rẻ kèm công nghệ. Nếu MG Extender được phân phối tại Việt Nam trong tương lai? Liệu nó sẽ chinh phục được khách hàng Việt mua xe bán tải Trung Quốc, đối tượng vốn chú trọng vào ngoại hình và trang bị tiện nghi giải trí trên xe hơn là một chiếc bán tải thực dụng. Video: Xem chi tiết xán tải MG Extender của Trung Quốc.







