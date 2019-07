"Soi" Mercedes-AMG G63 mới hơn 12 tỷ đồng tại Việt Nam

Dòng SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 đang được các công ty nhập khẩu tư nhân liên tiếp "khui công" trong năm 2018 và năm 2019 này. Mới đây, thêm một chiếc G63 Edition 1 mới được đưa về nước và nhanh chóng gây sự chú ý với màu xanh cá tính. "Ông vua địa hình" Mercedes-AMG G63 Edition 1 hàng hiếm cập bến Việt Nam với màu sơn xanh nhám này do một công ty nhập khẩu tư nhân đưa về nước. So với thế hệ cũ, Mercedes-AMG G63 2019 mới có sự khác biệt đầu tiên chính là cách gọi tên xe, chữ AMG được đưa ra phía trước G63 để sách đôi cùng dòng chữ Mercedes.

Ngoài ra xe còn có ngoại hình hầm hố, nam tính nhấn nhá ở những chi tiết viền đỏ ấn tượng. Với phiên bản Edition 1 trong bài, G63 AMG được trang bị nhiều chi tiết cao cấp và ấn tượng hơn bản tiêu chuẩn. Ngoại thất phiên bản Edition 1 khác biệt ở bộ tem 2 bên thân xe, nhiều chi tiết được bổ sung viền đỏ như mâm xe, gương chiếu hậu...

Phiên bản Mercedes-AMG G63 đời 2019 có sự khác biệt so với trước với đèn pha thiết kế lại, sử dụng bóng đèn LED toàn phần. Cản va trước, hốc gió hay lưới tản nhiệt đều được thiết kế lại. Đuôi xe Mercedes-AMG G63 Edition 1 vốn dĩ được nhiều người mê xe nhận biết được đây là phiên bản của năm 2019 do đèn hậu thiết kế lại, cản va trước sửa đổi... các chi tiết ngoại thất cũng không còn vuông như trước. G63 còn được trang bị hệ thống treo độc lập phía trước và hệ thống treo liên kết 5 điểm phía sau, cho khả năng off-road và xử lý khi vào cua tốt hơn, đồng thời tận dụng tối ưu sức mạnh từ động cơ. Nó cũng được cung cấp ống xả kép thể thao AMG nằm bên sườn trái. Ngoài ra, những điểm nhấn màu đỏ cũng đã xuất hiện ở bánh xe cỡ 22 inch thiết kế đẹp mắt với 7 chấu kép, kẹp phanh màu đỏ cũng rất nổi bật. Hệ thống Pre-Safe giám sát áp suất lốp và một bộ sửa lốp Tirefit cũng được trang bị trên mẫu SUV địa hình sang trọng này. Tương tự ngoại thất, điểm nhấn bên trong khoang lái của ông vua địa hình Mercedes-AMG G63 Edition 1 đời 2019 tại Việt Nam còn có sợi carbon màu đỏ ở bảng điều khiển trung tâm và các chi tiết như dây dai an toàn, viền ở trên đỉnh vô-lăng hay các đường chỉ may màu đỏ. Trên bản G6 Edition 1, chất liệu da cao cấp cụ thể là da Nappa được sử dụng nhiều hơn đi kèm nhiều công nghệ hàng đầu hiện nay, giúp người lái thoải mái tận tưởng chuyến đi kể cả khi on-road hay off-road. Xe còn được trang bị màn hình đôi Widescreen Cockpit 12.3 inch, lỗ thông gió điều hoà kiểu tuabin, hệ thống đèn viền nội thất 64 tùy chọn màu sắc. Xe được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, với cặp turbo twin-scroll nằm giữa góc chữ V của xi-lanh. Động cơ sản sinh công suất 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850Nm tại vòng tua 2.500-3.500 vòng/phút. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 9 cấp mới nhất, kèm theo hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC AMG Performance với mức phân bổ sức mạnh cầu trước/sau mặc định là 40/60%. G63 Edition 1 2019 vẫn có 3 khóa vi sai, hộp số với chế độ cầu thấp và 3 chế độ offroad khác nhau: Sand, Trail và Rock. Và lần đầu tiên chiếc xe đã được trang bị hệ thống treo wishbone kép độc lập ở trục trước, được gắn trực tiếp lên khung chính mà không cần tới khung phụ. Hệ thống treo sau là loại liên kết 5 điểm.Giá xe Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 có giá bán khởi điểm tại thị trường nước ngoài từ 216.475 đô la (tương đương 5,05 tỷ đồng), đây cũng là mức giá bán đắt nhất cho cả 3 phiên bản Mercedes-AMG G63 đời 2019. Mặc dù chưa được công bố, nhưng Mercedes-AMG G63 Edition 1 2019 được đồn bán ra khoảng hơn 12 tỷ tại đại lý tư nhân Việt Nam. Video: Siêu phẩm Mercedes G63 AMG Edition 1 tại Việt Nam.

