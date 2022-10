Skoda Karoq 2022 - SUV nhập khẩu châu Âu sắp về Việt Nam có gì?

Mới đây, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa thương hiệu ôtô Skoda và TC Motor đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đồng thời, Skoda cũng đã công bố kế hoạch bán xe tại thị trường Việt Nam. Theo đó, Skoda sẽ bắt đầu bán xe tại Việt Nam từ năm sau. Ban đầu, Skoda sẽ bán xe nhập khẩu từ châu Âu. Sau khi xây dựng xong nhà máy ở tỉnh Quảng Ninh, Skoda sẽ bắt đầu lắp ráp ôtô tại Việt Nam từ năm 2024. 6 mẫu xe Skoda được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam bao gồm Karoq, Kodiaq, Octavia, Superb, Enyaq iV và Enyaq Coupe iV. Trong khi đó, 2 mẫu xe Skoda được lắp ráp tại Việt Nam bao gồm Kushaq và Slavia. Ngay trong năm sau, Skoda sẽ nhập khẩu 4 mẫu xe là Karoq, Kodiaq, Superb và Octavia để bán tại Việt Nam. Skoda Karoq của Séc ra đời từ năm 2017 và thuộc phân khúc SUV cỡ C. Karoq được định vị giữa Kamiq và Kodiaq trong dòng sản phẩm của thương hiệu Skoda. Cái tên Karoq bắt nguồn từ tiếng Aleut của người Aleut (Unangax̂) sống tại quần đảo Aleut, Pribilof và Komandorski. Từ Karoq kết hợp giữa "kaa'raq" và "ruq", có nghĩa là "ôtô" và "mũi tên" đồng thời cũng là những chi tiết xuất hiện trên logo hãng Skoda. Đây là mẫu xe thứ 2 của Skoda được đặt tên theo tiếng Aleut, sau Kodiaq. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MQB của tập đoàn Volkswagen, Skoda Karoq sở hữu chiều dài 4.382 mm, chiều rộng 1.841 mm, chiều cao 1.603 - 1.614 mm và chiều dài cơ sở 2.638 mm. So với các mẫu SUV cỡ C đang bán tại Việt Nam như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson, mẫu xe này có chiều dài cơ sở nhỏ hơn đáng kể. Tại thị trường nội địa, Skoda Karoq có tổng cộng 5 phiên bản là Ambition, Style, Sportline, Style Exclusive và Sportline Exclusive. Được nâng cấp từ cuối năm 2021, Skoda Karoq sở hữu lưới tản nhiệt hình lục giác sơn màu đen rộng hơn trước, cụm đèn pha LED tiêu chuẩn hoặc LED ma trận tùy chọn, vành la-zăng có đường kính từ 17 - 19 inch, cánh gió đuôi dài hơn, đèn hậu mới và bộ khuếch tán gió sau bằng nhựa màu đen. Riêng bản Sportline sẽ đi kèm những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như viền lưới tản nhiệt, baga nóc, các cột, ốp gương chiếu hậu, bộ khuếch tán gió cùng bộ vành 18 inch hoặc 19 inch.Bên trong Skoda Karoq là không gian nội thất 5 chỗ ngồi. Bước vào bên trong mẫu xe này, người lái sẽ bắt gặp những trang bị đáng chú ý như vô lăng 2 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch hoặc 10,25 inch, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống đèn viền chiếu sáng mặt táp-lô, tapi cửa và ghế sau cũng như ghế phụ lái chỉnh điện, nhớ vị trí.

Tùy thuộc vào phiên bản, Skoda Karoq sẽ dùng màn hình 6,5 inch, 8 inch hoặc 9,2 inch. Thêm vào đó là công nghệ SmartLink, Android Auto, Apple CarPlay không dây, tính năng trợ lý ảo mang tên Laura, có thể hiểu 15 ngôn ngữ và tính năng cập nhật bản đồ/phần mềm qua WiFi. Với bản Sportline, nội thất sẽ tạo điểm nhấn riêng bằng tapi cửa ốp giả sợi carbon, ghế thể thao tích hợp tựa đầu ghế và vô lăng 3 chấu... Riêng tapi cửa được bọc bằng chất liệu Nisha mềm mại, kết hợp cùng hệ thống đèn viền LED. Phía sau là ghế VarioFlex tùy chọn, có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40. Nếu dùng ghế sau tiêu chuẩn, khoang hành lý sẽ có thể tích 521 lít hoặc 1.630 lít. Với ghế VarioFlex, hai con số tương ứng sẽ là 588 lít và 1.605 lít. Nếu hàng ghế sau bị gỡ ra khỏi xe thì thể tích khoang hành lý sẽ tăng lên 1.810 lít. Tuy là xe bình dân nhưng Skoda Karoq được trang bị những tính năng an toàn khá đầy đủ như 9 túi khí và công nghệ Crew Protect Assist tùy chọn. Nếu cảm biến của xe phát hiện nguy cơ va chạm hoặc xe đột ngột phanh lại, Crew Protect Assist sẽ tự động đóng các cửa sổ và cửa sổ trời đang mở, kích hoạt đèn khẩn cấp cũng như tính năng căng đai khẩn cấp của dây an toàn. Tiếp đến là hệ thống phanh tự động sau va chạm, hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phanh khẩn cấp trong thành phố, hệ thống kiểm soát hành trình dự đoán trước, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ làn đường thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ tránh va chạm bên sườn với cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera 360 độ. Tại Cộng hòa Séc, Skoda Karoq có khá nhiều loại động cơ, bao gồm cả máy xăng và dầu. Đầu tiên là động cơ xăng TSI 1.0L, sản sinh công suất tối đa 108 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, tiêu thụ lượng xăng trung bình 5,7 lít/100 km và giúp xe đạt vận tốc tối đa 191 km/h. Thứ hai là động cơ xăng TSI 1.5L với công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 7 cấp. Lượng xăng trung bình 6,1 lít/100 km và đạt vận tốc tối đa 211 km/h. Thứ ba là động cơ diesel TDI 2.0L, sản sinh công suất tối đa 108 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 6 cấp, giúp xe tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 4,7 lít/100 km và đạt vận tốc tối đa 193 km/h. Tiếp đến là động cơ diesel TDI 2.0L với công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 340 Nm. Kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, động cơ này chỉ "ngốn" 4,8 lít/100 km và cho phép xe đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Động cơ thứ 5 là máy dầu TDI 2.0L, cho công suất tối đa 108 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp, giúp xe chỉ tiêu thụ 4,9 lít/100 km và đạt vận tốc tối đa 192 km/h. Cuối cùng là động cơ diesel TDI 2.0L, cho công suất tối đa 147 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 360 Nm và đi với hộp số tự động 7 cấp. Nhờ đó, Skoda Karoq chỉ tiêu thụ 5,5 lít/100 km và đạt vận tốc tối đa 204 km/h. Giá xe Skoda Karoq ở Cộng hòa Séc hiện dao động từ 638.900 - 873.900 CZK (khoảng 607 - 831 triệu đồng). Video: Giới thiệu mãu xe SUV Skoda Karoq 2022.

