Honda "nhá hàng" SUV hạng A mới, đối thủ cạnh tranh Toyota Raize

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022 hiện đang diễn ra ở đất nước vạn đảo, gian hàng của hãng Honda đã thu hút nhiều sự chú ý dù không có mẫu xe mới nào ra mắt. Nguyên nhân là một mẫu xe SUV Honda hạng A mới được hé lộ. Chiếc xe được trưng bày trong tủ kính cùng lớp ngụy trang kín mít. Ngoài ra, trên lồng kính của xe có dòng chữ "Joining the Honda Family Soon!" (tạm dịch: "Sẽ sớm gia nhập gia đình Honda"). Theo hãng xe Nhật Bản, mẫu xe này "sẽ là một sản phẩm mới của Honda". Đồng thời, đây sẽ là "mẫu xe SUV cỡ nhỏ Honda đầu tiên". Hãng Honda cho biết mẫu xe này "sẽ chính thức được tung ra trong tương lai gần". Khi được phóng viên trang tin Kompas hỏi "tương lai gần" là thời điểm nào, ông Yusak Billy, Giám đốc Bán hàng và Marketing của Honda Indonesia, cho biết xe có thể sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Ngoài ra, hãng Honda còn xác nhận đây chính là mẫu xe được phát triển dựa trên SUV RS Concept đã từng ra mắt trong triển lãm GIIAS 2021 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Chiếc SUV hạng A này của hãng Honda hiện chưa được công bố tên gọi chính thức. Chỉ thấy rằng, chiếc SUV cỡ nhỏ được trưng bày trong triển lãm sở hữu thiết kế giống xe đã bị lộ ảnh vào hồi tháng 7 năm nay. Theo đó, tân binh của gia đình Honda được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác với mắt lưới mạ crôm đa điểm, tích hợp logo "RS" màu đỏ. Ngoài ra, lưới tản nhiệt còn đi kèm nẹp mạ crôm dày dặn ở phía trên, kéo dài sang đèn pha hai bên. Cụm đèn pha của xe có kích thước lớn hơn so với Honda SUV RS Concept và được chia thành 2 tầng bằng dải đèn LED định vị ban ngày. Trong khi đó, đèn sương mù nằm trong hốc màu đen hình tam giác ở hai góc cản trước. Tiếp theo đó là hốc gió trung tâm cỡ lớn, đi kèm mắt lưới hình tổ ong. Ngay bên dưới hốc gió trung tâm là nẹp màu bạc giả tấm ốp gầm nhằm tăng vẻ thể thao cho mẫu SUV đô thị này. Ở đằng sau, mẫu SUV hạng A mới của Honda được trang bị cụm đèn hậu hình chữ "L" nằm ngang, tương tự Civic 2022. Đèn hậu của mẫu SUV này không nối liền với nhau như Honda SUV RS Concept. Tương tự cản trước, cản sau cũng được bao quanh bằng nẹp nhựa màu đen dày dặn và nẹp màu bạc giả tấm ốp gầm. Phía trên còn có cánh gió mui và anten hình vây cá. Hiện chưa có hình ảnh chụp thiết kế bên sườn và nội thất của mẫu SUV đô thị Honda này. Thông tin về động cơ của xe cũng chưa được hé lộ. Tuy nhiên, theo dự đoán, xesẽ dùng động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L giống Honda BR-V 2022. Kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT, động cơ này tạo ra công suất tối đa 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm ở Honda BR-V thế hệ mới. Theo thông tin trên trang web của Sở thuế xe cơ giới Jakarta, mẫu SUV hạng A mới của Honda sẽ có 5 bản trang bị, bao gồm 1.5 E MT, 1.5 E CVT, 1.5 RS MT, 1.5 RS CVT và 1.5 RS CVT Z, với giá dao động từ 163 - 189 triệu Rupiah (khoảng 256 - 297 triệu đồng). Tuy nhiên, giá bán này chưa bao gồm các loại thuế, phí và lợi nhuận của nhà sản xuất. Khi có mặt trên thị trường, mẫu SUV hạng A này sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Raize, Kia Sonet và Nissan Magnite. Hiện chưa rõ ngoài Indonesia, hãng Honda có dự định bán mẫu SUV hạng A này ở Việt Nam hay không. Rất có thể xe sẽ được đưa về Việt Nam nhằm thay thế Honda Brio hiện đã bị "khai tử" ở nước ta. Video: Chi tiết Honda SUV RS 2023 hoàn toàn mới.

